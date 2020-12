Así respondió Alfredo Adame a la burla de Carlos Trejo por su contagio de COVID-19

Alfredo Adame respondió al video que le dedicó Carlos Trejo (IG: ct_caza/alfredoadameoficial)

El conductor Alfredo Adame respondió al polémico video que le dedicó su archienemigo el cazafantasmas Carlos Trejo, quien precisamente le habría dedicado un mensaje de burla por haber dado positivo a COVID-19.

Alfredo Adame dio una entrevista al programa de espectáculo Chisme No Like en donde el polémico actor respondió a Trejo por sus ofensas e inclusive refirió que él nunca ha tenido síntomas de la enfermedad y que sigue teniendo su periodo de cuarentena y que se encuentra teniendo tratamiento para reducir los impactos de la enfermedad.

En dicho video, Trejo se burló de Adame haciendo un supuesto sketch en el que se veía caminando a la salida de su domicilio con rosas marchitas, cuando una participante del video le preguntaba a dónde iba y el cazafantasmas refería que le iba a llevar unas flores a Adame pues supuestamente este “había muerto de COVID-19.

Carlos Trejo hizo un video burlándose de Alfredo Adame por dar positivo a COVID-19 (Foto: Instagram @ct_caza)

Luego de que le aclarara su compañera en el sketch a Carlos Trejo de que no se había muerto Adame, este lo comenzó a calificar de ser una persona mentirosa, homófoba, misógina y que “quiere hacerse cargo de otras familias cuando no puede ni con la suya”.

Ante esta declaración, Alfredo Adame respondió de la siguiente forma a los adjetivos que le dirigió Carlos Trejo:

Me doy cuenta que sigue siendo el mismo cara de memela enfrijolada que no tiene ninguna gracia, que es un tipo que nació sin estrella. Pero que te puedo decir de una persona así

No sólo eso sino que también criticó la calidad de las flores que eligió Trejo, pues afirmó que en realidad él era merecedor de muchas más flores y de mejor calidad pero que era complicado pues el costo de las flores no correspondía con una persona que “no tiene trabajo y no tiene nada” por lo que a lo mejor “no le alcanzó”:

Viendo la diferencia de estatus, debió haber comprado como 500 kilos de rosas y llevármelos a la tumba, pero como seguramente no tiene trabajo y no tiene nada, no le alcanzó

Y es que Alfredo Adame ha estado en diversos conflictos últimamente pues también entró en conflicto con la comunicadora Magaly Medina, quien le habría solicitado al actor una entrevista por videollamada. Según Adame, la periodista comenzó a atacarlo durante la entrevista, acusándolo de misógino y de agresivo, por lo que no se dejó y llamó a Magaly una mentirosa e ignorante, lo que inició una serie de argumentos que llevó a que la entrevista terminara abruptamente.

Laura Zapata tuvo un encontronazo muy cercano con el actor (Foto: Cuartoscuro)

De igual forma dirigió algunas declaraciones en contra de la actriz Laura Zapata, con quien también ha tenido una serie de problemas. Al respecto, Adame dijo que el pleito con Zapata se dio en una obra de teatro en donde el papel protagónico lo tenía Aylín Mújica, a quien la hermana de Ernestina Sodi le intentó quitar su papel protagónico del espectáculo y empezó a soltar rumores en contra de todos.

Al respecto, el actor dijo que Laura Zapata es una “viejilla decrépita y alcohólica” y dijo que se había “autosecuestrado” con tal de sacarle dinero a Tommy Mottola, quien se habría encargado de pagar el rescate para que liberaran tanto a Ernestina como a Zapata.

Recordemos que la actriz criticó duramente la decisión de Adame de formar parte de un proyecto para que fuera diputado por el partido Redes Sociales Progresistas, por lo que dijo que únicamente se había dedicado a la política por la ambición y por dinero.

