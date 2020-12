Uno más en Televisa: Juan Osorio dio positivo a COVID-19

El productor de Televisa, Juan Osorio, dio positivo a COVID-19. Así lo anunció este miércoles el programa de espectáculos “Hoy”.

Osorio se une a la larga lista de personalidades que se contagiaron de coronavirus durante uno de los picos más altos de la enfermedad.

Durante el traslado a una locación de Guanajuato donde se filmaría la telenovela “¿Qué le pasa a mi familia?”, Juan dijo a su equipo que no se sentía nada bien, por lo que se suspendieron las grabaciones con el fin de que pudiera asistir a una cita médica. Ahí le hicieron una prueba PCR y hasta el día de hoy se confirmó el resultado.

Según informaron los conductores del programa, desde antes de que le dieran el resultado de la prueba, el productor decidió regresar a su casa y mantener un aislamiento para evitar poner en riesgo. Cuando se enteró de que había dado positivo a la enfermedad, informó a todo su equipo del resultado y de inmediato se movilizaron a realizarse otras pruebas para detectar el virus;, sin embargo, todos salieron negativos a los primeros resultados.

A pesar de que ni Juan Osorio ni Emilio Osorio, su hijo y quien también participa en la novela, no han publicado alguna información relacionada con su condición de salud, tampoco ha trascendido que tenga un estado grave.

El productor se suma a la lista de más de 20 personalidades que dieron positivo a la enfermedad luego de que se diera el regreso a las actividades presenciales en el foro, pues tanto conductores como Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Omar Chaparro, Consuelo Duval, Eduardo España, Andrea Escalona y otros más ya han dado positivo a la enfermedad y han tenido que tomar algunos días de descanso en cuarentena para evitar que se siga esparciendo el COVID-19.

Con todo y las estrictas medidas sanitarias en los foros de grabación, los contagios no paran y han llegado a afectar a casi todas las plataformas de contenido de la televisora, como en Telenovelas, con el caso de Itatí Cantoral; en proyectos de reality show como la misma Consuelo Duval y hasta en los proyectos de programas matutinos.

Recientemente se había dado a conocer que Osorio había tenido diversos conflictos con una de las trabajadoras del staff de vestuario, a tal grado de que se habían hecho de palabras. Esta polémica sigue vigente en contra del productor quien ha sido acusado en diversas ocasiones de tener un comportamiento prepotente contra los trabajadores de Televisa.

Respecto a esta situación, el productor tampoco se ha pronunciado al respecto y han decidido mantener un periodo de silencio relacionado con el tema, el cual fue dado a conocer por el periodista de espectáculos Jorge Carbajal, quien narró que Osorio había llegado a agredir a la trabajadora de vestuario debido a que esta le dio una contestación que no le pareció al productor, cosa que podría llegar a circunstancias legales. Así lo dijo Carbajal:

Osorio se le acercó y así, con la mano abierta, como si ella (Arantza) fuera hombre, la comenzó empujar diciéndole ‘Ya te dije, a mi no me contestes, no me grites’ bueno. La chica, sintiendo el enojo, la frustración y la vergüenza de, pues tú hiciste lo que pudiste hacer, y que además un tipejo, sea tu jefe, sea tu padre, sea lo que sea, no tiene porqué tratarte así