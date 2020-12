La “afrenta” de Ángela Aguilar a la Virgen de San Juan de Los Lagos: la criticaron por no presentarse a cantarle

La cantante fue criticada por parte del público por no asistir a la parroquia de San Juan de los Lagos (Captura de Pantalla: Youtube canal de Ángela Aguilar)

La cantante Ángela Aguilar recibió duras críticas por parte de diversos usuarios luego de que un perfil de Facebook, cercano a la Arquidiócesis de San Juan de los Lagos, diera a conocer que no se presentó a cantarle las conocidas mañanitas a la matrona de la localidad.

Y es que, al parecer, ya habían solicitado a la cantante que presentara sus respetos en la Parroquia de San Juan de los Lagos, pero no se hizo presente. En su lugar, mandó por medio de su representante un video de 6 minutos en donde se le ve cantando “las mañanitas”. Sin embargo, no envió ningún mensaje en especial y no dirigió una felicitación o algo característico, según informó el perfil “Chicapicosa2″ en Instagram.

Esto generó reacciones encontradas entre los seguidores de Ángela Aguilar y otros usuarios, quienes criticaron duramente su negativa a presentarse, pues estos últimos aseguraban que el cantarle a la Virgen de los Lagos es una de las peticiones más importantes que se pueden recibir, además que artistas de talla internacional han realizado el viaje por el significado de la tradición.

Al parecer, el video realizado por Ángela Aguilar para celebrar el aniversario de la parroquia era uno inédito y hecho especialmente para la ocasión, por lo cual había instrucciones de su eliminación al terminar el evento, cosa que así se hizo. Desgraciadamente, la pandemia de COVID-19 está en su punto más alto en Jalisco, lo que causó que los asistentes a la parroquia fueran muy escasos, por ese motivo el video tiene muy pocos testigos presenciales.

Luego de la presentación del video, el obispo Jorge Alberto Cavazos reiteró que la cantante había hecho ese video especialmente para quienes asistieron a la parroquia, aunque causó decepción entre los asistentes y el equipo a cargo de la transmisión del evento.

Las críticas surgieron por todos lados, pues para muchos era entendible que la cantante no asistiera al festejo, por muy tradicional que este fuera, ya que se encuentra en un entorno complicado. El incremento de casos de COVID-19 en Jalisco persiste y para los artistas ha generado un detrimento a la hora de cumplir peticiones del público, sobre todo por los constantes viajes, pues se ven mucho más expuestos a la enfermedad.

Para sus detractores más férreos, la actitud de Ángela no coincide con la actitud de una artista perteneciente a una dinastía tan grande como la de los Aguilar. Pues ellos han tenido el privilegio de cantarle a una de las figuras religiosas más representativas en México.

Para otros, el motivo de su ausencia es lo complicado de las últimas fechas para Ángela y, en general, para toda la familia Aguilar, luego del fallecimiento de la cantante y actriz Flor Silvestre, matriarca de la familia y uno de los símbolos vigentes del Cine de Oro mexicano.

La pérdida de Flor Silvestre fue un duro golpe para la familia Aguilar, quienes decidieron velarla en el rancho familiar y, posteriormente, trasladar sus restos para su reposo junto a los del legendario Antonio Aguilar. Así fue como Ángela Aguilar se refirió a la perdida de su abuela:

Era ella, mi bella Flor que me inspiraba a ser cada día mejor. Siempre bella, hasta cuando dijo adiós. Una mujer digna del cielo, por eso Dios se la llevó. Te amo tanto que no te supe decir cuánto. Gracias por tanto, gracias por todo, gracias siempre

