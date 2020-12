Sienna Miller habló por primera vez del día que se enteró de que Jude Law la engañaba con la niñera de sus hijos

Sienna Miller rompió su compromiso con Jude Law tras conocer que el actor le había sido infiel con la niñera

Sienna Miller se sinceró sobre uno de los momentos más difíciles de su vida. En una reciente entrevista con The Daily Beast, la actriz británica-estadounidense, de 38 años, reflexionó sobre su separación de su ex Jude Law hace más de una década, tras conocer que él la había engañado con la niñera de sus hijos.

Mientras estaba en Londres protagonizando la obra de teatro “As You Like It” de William Shakespeare, salió a la luz que Law tenía una aventura con la niñera de sus hijos. “Con ese nivel de angustia pública, tener que salir de la cama y estar de pie frente a 800 personas cada noche, es lo último que quieres hacer”, comentó la actriz.

El actor estuvo casado del 1997 al 2003 con Sadie Frost, de quien se divorció tras una batalla judicial por la custodia de sus tres hijos. Miller conoció a Law, de 47 años, a fines de 2003 en el set de “Alfie”. Después de casi un año de salir, se comprometieron el día de Navidad de 2004. Formaron una de las parejas más mediáticas y atractivas del momento, pero todo terminó entre ellos un año después cuando salió a la luz la noticia del romance de Law con Daisy Wright, la niñera de los hijos que el actor tuvo con Frost.

Law pidió disculpas públicas y quiso recomponer las cosas con su prometida, pero luego de varias idas y vueltas, la pareja terminó separándose. Cuando salió a la luz el asunto, el actor dijo: “Solo quiero decir que estoy profundamente avergonzado y molesto de haber lastimado a Sienna y a las personas más cercanas a nosotros. Quiero disculparme públicamente con Sienna. No hay defensa para mis acciones”. Lo más triste fue la manera en que Sienna se habría enterado del furtivo amorío: uno de los niños contó, inocentemente, que abrió la puerta y se encontró a su papá y a la señorita Wright compartiendo la cama.

Los actores se amigaron en 2009 haciendo su primera aparición pública como pareja en la MET Gala en 2010. Salieron durante más de un año antes de separarse definitivamente en febrero de 2011.

Jude Law y Sienna Miller

La protagonista de “21 Bridges” reconoció que bloqueó la mayor parte de ese período de su memoria. “Hay seis semanas completas de esa experiencia que no recuerdo. No tengo ningún recuerdo”, recordó. “La gente que vino a verme dijo que habíamos cenado, y no lo recuerdo”, agregó Miller. “Estaba tan conmocionada por todo esto. Y realmente acababa de empezar. Solo tenía 23 años. Pero si superas eso, sientes que puedes superar cualquier cosa”.

“Fue muy duro. Había tanto ruido que era difícil pensar con claridad y concentrarme en mi trabajo, que siempre me tomé muy en serio. Se comió todo lo demás. Miro hacia atrás y me pregunto cómo lo supere, pero lo hice”, añadió la actriz.

Jude Law y Sienna Miller / Daisy Wright

A pesar de la dura separación, la ex pareja se mantuvo en contacto. “Me preocupo por él enormemente”, dijo Miller a la revista Porter en 2016, aunque también compartió que “no se ven mucho”.

Después de su relación con Law, Miller comenzó a salir con Tom Sturridge, quien es el padre de su hija Marlowe, de 8 años. Se comprometieron en 2012, pero se separaron cuatro años más tarde. Ella actualmente está en una relación con Lucas Zwirner.

Jude Law y Phillipa Coan (Shutterstock)

En septiembre pasado el actor dio a conocer que se había convertido en padre por sexta vez. El actor le dio la bienvenido a su primer hijo en común con su mujer, la psicóloga Phillipa Coan, con quien se casó en abril de 2019 después de cuatro años de relación. Sin revelar la fecha del nacimiento del pequeño, el protagonista de “El talento de Mr Ripley” confesó que durante el confinamiento, además de cuidar su jardín, había tenido “un bebé”.

Law, de 47 años, ya es padre de cinco hijos: Rafferty, de 23 años, Iris, de 19 y Rudy, de 18, fruto de su matrimonio con Frost. Sophia, de 10 años, es hija de la modelo Samantha Burke y Ada, de 5, de la cantante Catherine Harding.

