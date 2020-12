Una máquina de fax como revancha, por qué Netflix lo ama y el secreto de los lugares donde filma: los detalles detrás del éxito de Adam Sandler

Adam Sandler, el vapuleado cómico neoyorquino logró el apoyo de la crítica por primera vez en su carrera por su papel en "Diamantes en bruto", estrenada en 2019

Lo ames o lo odies, no se puede negar que Adam Sandler es uno de los comediantes más exitosos de Hollywood. Es una cara conocida desde sus primeros días en “Saturday Night Live” en los años 90 aunque ha tenido altibajos en su carrera. Éxitos como “The Wedding singer”, “Como si fuera la primera vez”, “Una papá genial” o “Happy Gilmore” lo posicionaron en la cima. Mientras que gran parte de la prensa especializada se lo ha hecho pasar mal por considerar sus comedias obscenas y sexistas, él simplemente marcha al ritmo de sus propios deseos, produciendo la mayoría de sus proyectos. “Estaremos bien. Creo en mis cosas”, dijo alguna vez. “Hago cine para hacer reír a la gente y divertirme con mis amigos”.

Las pocas veces que el actor ha querido adentrarse en el terreno dramático lo ha hecho de la mano de algunos de los cineastas más importantes de la actualidad, como Paul Thomas Anderson, Noah Baumbach y con los hermanos Safdie. No había nadie que pusiera en duda, incluso sus más fervientes detractores, que se iba a llevar un Oscar por su interpretación en “Diamantes en bruto”, de 2019. Pero, una vez más, la Academia de Hollywood le dejó en claro que sigue sin estar al nivel del resto de sus colegas de la industria. Una sola vez fue reconocido con una nominación a los Globo de Oro por su interpretación en “Embriagados de Amor”, pero al final, no ganó. No obstante, el intérprete tiene dos fuertes aliados en su carrera: el público y un gigante como Netflix están de su lado.

Los hermanos Safdie aman el comediante. Así lo confesaron antes del estreno de “Uncut gems”: “Crecimos con él”. Un sentimiento que también es compartido por Paul Thomas Anderson. “Lo amo, siempre me ha hecho reír. Me gustan casi todas sus películas y siempre me siento mejor viéndolas”, le confesaba el director al crítico de cine Roger Ebert en una entrevista de 2002. Ante la inclemente opinión de Ebert respecto al intérprete, el cineasta lo defendió sosteniendo que “sus películas son obviamente buenas porque consiguen comunicar algo a muchísima gente y los hace reír. Al final, eso es lo que cuenta”.

El neoyorquino, que lleva 17 años casado con la actriz Jackie Titone, con quien tiene dos hijas , firmó en 2014 un contrato de exclusividad con Netflix. Aunque la crítica masacró “The Ridiculous 6″, los espectadores rompieron récord de visualizaciones. En 2017 la compañía prolongó la sociedad con un nuevo contrato, y el año pasado lo volvió a renovar. “El público ama sus películas, afirmó Ted Sarandos, jefe de contenido de la plataforma. Estaba en lo cierto.

El éxito de Sandler es innegable en Hollywood, pero su llegada al streaming ha sido toda una revelación. Aunque suene completamente imposible, las películas del actor en el popular servicio superan todos los récords. “Hubie Halloween”, estrenada el pasado octubre, y “Murder Mystery”, del 2019, han sido la razón para que Sandler alcance una astronómica cifra. Según un reciente reporte de Variety, los espectadores han visto más de 2 millones de horas de su contenido en Netflix. Sin duda, un número que nadie esperaría, ni siquiera sus más fanáticos. La estrella promete mucho más, duela a quien le duela. Pronto conoceremos su próxima “malísima” película con la que prometió vengarse tras el último desplante.

Despedido de Satuday Night Live y su extraña exigencia para volver a NBC

Adam Sandler es una de las estrellas más exitosas de Netflix. Desde el 2014 tiene un acuerdo de exclusividad con la plataforma de streaming

Con poco más de 20 años, Adam Sandler estuvo en las pantallas de televisión entre 1991 y 1995 con“Saturday Night Live”, convirtiéndose en una de las estrellas emergentes del programa. Compartió espacio con actores como Mike Myers, David Spade y Rob Schneider. Y, sin embargo, en 1995, tanto él como Chris Farley (fallecido en 1997) fueron despedidos. En ese entonces se desconocía por qué la producción dejó ir a dos de sus estrellas más grandes, pero en 2014, Sandler habló al respecto. “Sí, fuimos despedidos”, confirmó el actor en declaraciones al Daily Beast. “De alguna manera renunciamos al mismo tiempo que nos despedían. Fue el final de la carrera para nosotros. ¿Por qué fuimos despedidos? Quién sabe... todo sucede por una razón. Dolió mucho en ese momento porque éramos jóvenes y no sabíamos a dónde íbamos, pero todo salió bien”.

Sandler y Farley no fueron los únicos actores de SNL a quienes le terminaron un contrato repentinamente. Sin embargo, Sandler se recuperó, un poco, cuando apareció en el programa de Conan O’Brien después de su salida de SNL. Eso significaba regresar a NBC, y Sandler no aceptó sin condiciones. Exigió que la cadena le comprara ... una máquina de fax, lo cual hicieron.

En mayo de 2019, el protagonista de “Billy Madison” (1995) y “Anger Management” (2002) tuvo su regreso triunfal a “Saturday Night Live”, donde interpretó una sarcástica canción sobre el hecho de haber sido despedido del show y haber reído último al “ganar más de cuatro mil millones de dólares en la taquilla” con sus películas. Habían pasado 24 años desde que Sandler apareció por última vez en el programa. Según el sitio de espectáculos Page Six, el comediante nacido en Brooklyn casi no durmió en los días días previos, quedándose en el estudio de ABC hasta altas horas de la madrugada.

Un mensaje para sus detractores

Adam Sandler (Shutterstock)

Todo el mundo sabe que el negocio del entretenimiento puede ser difícil, Adam Sandler lo conoce a la perfección y, al parecer, ya se acostumbró a las implacables críticas que recibe de la prensa especializada. “Sé lo que están escribiendo sobre mí”, dijo Sandler a The Independent en 2013. “Ya casi podría escribir el artículo para ellos. Pero luego recuerdo que no me metí en el cine para complacer a los críticos. Me metí en esto para hacer reír a la gente y divertirme con mis amigos“. Gran parte del tiempo ignora los dichos de los círculos que no aprecian su trabajo, pero reconoce estar un poco cansado: “Cada movimiento que hago escucho que no les gusta. (....) Me gustaría que se calmaran un poco”.

Sandler fue reconocido el año pasado por su papel en “Uncut Gems” y durante su discurso en la ceremonia de premios del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York envió un mensaje a aquellos que lo han despreciado a lo largo de su carrera: “Todos ustedes críticos, sé lo que han dicho sobre mí a lo largo de los años. Está bien. Tengo dos palabras que decirles: ¡son malos! No puedo agradecerles lo suficiente a estos muchachos (los hermanos Safdie) por hacer que los críticos digan algo bueno sobre mí por primera vez en 30 putos años”.

Adam Sandler acepta su premio como Mejor Actor por su actuación en "Uncut Gems" en los Spirit Awards, febrero de 2020 (Reuters)

En “Uncut Gems”, el intérprete de 54 años fue dirigido por los hermanos Benny y Josh Safdie, reconocidos directores de cine independiente. En dicha película una vez más demostró que sí sabe actuar, tal y como lo hizo en “Los Meyerowitz: la familia no se elige”, de Noah Baumbach, y en “Embriagado de Amor”, de Paul Thomas Anderson. Hasta sus enemigos auguraban que se iba a llevar una estatuilla dorada por su interpretación. Él mismo trató de persuadir a sus colegas, amenazándolos con lo que más les duele: sus propias comedias. “Si no me lo dan, voy a volver a rodar una película malísima a propósito para haceros pagar a todos”, comentó sarcástico en el programa de radio de Howard Stern. Pero el actor no lo consiguió. Tras conocer su ausencia en los últimos premios Oscar, escribiór: “Malas noticias: Sandman no recibe el amor de la Academia”.

Su difícil y distante relación con la prensa

No tiene el reconocimiento de una parte de la prensa especializada y de muchos de sus colegas, pero Adam Sandler no lo necesita: es uno de los actores más exitosos de Hollywood (Reuters)

Si bien Adam Sandler ha hablado sobre lo que siente por los críticos, en realidad no ha dicho mucho sobre la renuencia a conceder entrevistas. La mayoría de los actores encuentran que filmar su proyecto es solo una parte del trabajo y la gira promocional es la otra parte, pero Sandler es conocido por eludir a la prensa. Según ScreenCrush, el actor terminaba leyendo cosas que nunca habían salido de su boca: “Solía ser citado mal todo el tiempo”, fue razón por la que juró no hablar con los medios impresos.

Sandler en diálogo con The Harvard Crimson en 2000, e incluso entonces, dio un adelanto de algo que tiene que ver con su aversión a las conversaciones con los medios. Cuando le consultaron sobre cómo se sentía acerca de todas las críticas negativas que recibe, su respuesta habló de las dos caras que tienen los críticos. “Una vez estaba en una habitación con una persona que seguía hablando y hablando de lo mucho que amaba la película. Esa noche, lo veo en la televisión diciendo: “Esta película es inútil”. Y yo estaba como, ‘¡Amigo! Ese es el tipo que fue amable conmigo’”.

Netflix lo ama

Adam Sandler y Jennifer Aniston en una escena de "Murder Mystery"

El año pasado la compañía de Ted Sarandos hizo público que extendía su contrato con Adam Sandler por cuatro nuevas películas. Una asociación que le ha reportado enormes beneficios a ambas partes. Netflix no malgastaría su dinero por un actor que dejó de ser gracioso y que le da pérdidas en su balance financiero. Y aunque ninguno de estos filmes hayan sido alabados por la crítica, por supuesto, todos han tenido una gran audiencia. “Nuestros suscriptores no se cansan de él. No podría estar más emocionado de extender nuestra asociación con Adam y Happy Madison para repartir más risas a lo largo del mundo”, declaraba Sarandos.

En 2014, Netflix firmó su primer contrato con Happy Madison Productions, la compañía de Sandler, y desde entonces han ido engrosando su catálogo con seis películas: “The Ridiculous 6″, “The Do-Over”, “Sandy Wexler”, “La peor semana”, “Criminales en el mar” y “Hubie Halloween”.

Un escándalo con Sony

Adam Sandler (Reuters)

En 2014, los correos electrónicos filtrados de Sony Pictures provocaron una gran agitación en el mundo del entretenimiento. La filtración se produjo pocos meses después de que Adam Sandler firmara su primer acuerdo con Netflix. Después de todo, la compañía de producción Happy Madison de Sandler tenía su sede en el cuartel central de Sony, por lo que se especuló que algo importante tuvo que haber sucedido para causar la separación. Según los correos electrónicos publicados por Gawker, era evidente que algunos empleados de Sony no eran los mayores fanáticos de Sandler, como señaló una cadena de correo electrónico: “Seguimos cargados con las películas mundanas de Adam Sandler. Subamos un poco el nivel” .

Luego hubo conflictos detrás de escena, que se revelaron en más correos electrónicos filtrados. Una gran confrontación entre Sandler y los ejecutivos de Sony llevaron a la entonces directora del estudio Amy Pascal a calificar a Sandler de “estúpido”. También hubo disputas de dinero sobre la producción de “Hotel Transylvania 2″, lo que llevó a muchos a creer que los ejecutivos de Sony no estaban exactamente tristes de verlo irse a Netflix.

Jennifer Aniston y Drew Barrymore, socias incondicionales

Jennifer Aniston y Adam Sandler se conocieron en 1990 (Shutterstock)

Cuando se trata de dúos en el cine, Jennifer Aniston y Adam Sandler encabezan la lista. Las dos estrellas de Hollywood tienen una estrecha amistad, y se conocen desde hace más tres décadas. De hecho, mientras aceptaba una estuilla en los Premios SAG 2020, Aniston dio un dulce saludo a compañero, quien ya conocía su poca suerte en los premios Oscar: “Adam Sandler, tu actuación es extraordinaria y tu magia es real, amigo. Te amo”. Y cuando Sandler le entregó a Aniston el premio People’s Icon Award en los People’s Choice Awards 2019, dejó a la actriz llorando. “Amo a este hombre con todo mi corazón. Es uno de los seres humanos más amables que jamás hayas conocido”.

Sandler y Aniston, quienes se conocieron por primera vez en 1990, actuaron juntos en la comedia romántica del 2011 “Una esposa de Mentira” bajo las órdenes de Dennis Dugan, y luego en “Misterio abordo” de Neftlix, que fue todo un éxito.

Mientras promocionaban “Misterio abordo”, los actores dieron una entrevista conjunta y demostraron que tienen sentido del humor cuando se trata de filmar escenas de amor. Sandler dio detalles del detrás de escena. Antes de empezar a filmar, el actor reveló a Associated Press que Aniston le mandaba mensajes: “Faltan nueve días para el beso. Prepárate”. La esposa del cómico Jackie, también participó en la película, lo que llevó a algunos momentos un poco extraños en el set.

“Cuando nos besamos, la única parte incómoda es escuchar a mi esposa en el costado: ‘¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Bésala más fuerte! ¡Más profundo!”, recordó el actor. “Ellos [Jackie y sus hijas] observaron los besos. Aman a Jennifer, y quieren que ella tenga cosas buenas. Me decían ‘dale algo bueno’”. Aniston también le hizo un peculiar pedido antes del beso. Para que la barba no le raspara y no le quedara la cara irritada, le pidió que se ponga aceite. “Sí, ella quería que yo tuviera una barba suave y bonita”, se sinceró el intérprete.

Adam Sandler y Drew Barrymore en "The Wedding singer"

La química de Adam Sandler con Drew Barrymore es 100% real. En “The Wedding Singer”, el actor conoció a su pareja perfecta en pantalla en Drew Barrymore. Fue la primera de sus películas en superar los USD 100 millones en taquilla. Durante la campaña de prensa de “Luna de miel en familia”, su tercera película juntos después de “Como si fuera la primera vez”, Barrymore respondió: “Siempre lo he respetado. Lo amo. Nos hace reír”. Por su parte, Sandler solo tuvo halagos sobre su compañera: “Amo a Drew. La conozco desde hace mucho tiempo. En las tres películas, hemos tenido el placer de enamorarnos. Con las dos primeras, lo fingí. Pero en esta no”. En una de sus entrevistas promocionales para “The Wedding Singer”, 16 años antes, Sandler había dicho que ella lo hacía sentir seguro, y ambos estuvieron de acuerdo en que esa sensación resistió la prueba del tiempo.

Su método para elegir las locaciones de sus películas

Adam Sandler con su esposa Jackie en los premios Oscar (Reuters)

Cuando The New Yorker reseñó “Luna de miel en familia”, el título decía: “Es un fracaso para todas las edades”. El problema principal de la película, de acuerdo al citado medio, era no solo con la ubicación, África, sino con los estereotipos dolorosos que acompañaban la producción. Pero la locación lo es todo en los filmes de Sandler, y cuando fue al programa de Jimmy Kimmel, confirmó que si el público cree que elige sus películas en función de dónde quiere ir de vacaciones, tenían toda la razón. “‘Como si fuera la primera vez’ se escribió en otro lugar, y luego dije: ‘Imagínense si lo hiciéramos en Hawai, qué genial sería esa película’. Y me dijeron: ‘Sí, es una muy buena idea’. Lo he estado haciendo desde entonces”.

