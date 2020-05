Jude Law será padre por sexta vez

El actor británico Jude Law posa para las fotografías en el estreno de la película "Captain Marvel" en febrero de 2019 (Vianney Le Caer/Invision/AP)

Jude Law, de 47 años, parece que ha asentado cabeza junto a la psicóloga Phillipa Coan, de 33, con la que se dio el “sí, quiero” el pasado año en una ceremonia íntima en Londres a la que solo acudieron los familiares y amigos más cercanos. Ahora se dio a conocer que la pareja espera un bebé. El primer hijo para ella y el sexto para él.

Ambos han sido muy discretos desde el comienzo de su relación. Se negaron a posar ante los fotógrafos el día de su boda. Siguen siendo muy recelosos de su intimidad, tanto que hasta ahora se desconocía que Coan estuviese embarazada pese a que ya luce una incipiente panza, según las imágenes publicadas en los medios ingleses.

El intérprete y toda su familia se sienten muy emocionados con esta nueva llegada. “Él y Phillipa están felices juntos y encantados de agrandar la familia", dijo un amigo cercano a la pareja en declaraciones al tabloide Daily Mail.

Jude Law y Phillipa Coan se casaron el año pasado

El sex symbol británico siempre ha insistido en que le encantaría ampliar su familia numerosa dando la bienvenida a su primer hijo en común con Phillipa, a quien atribuye gran parte del mérito por la etapa de estabilidad de la que está disfrutando en la actualidad.

“¡Me encantaría! Por supuesto, sin duda", afirmaba el año pasado ante la pregunta de si le gustaría repetir experiencia en la paternidad. “Tengo la suerte de compartir mi vida con alguien con quien me estoy divirtiendo como no lo había hecho nunca antes. Hemos construido una dinámica familiar increíble, muy estable y saludable, que también incluye a mis hijos, que ahora son adultos... y las dos pequeñas son muy divertidas y una fuente constante de alegría. Me encanta, así que por qué no repetir".

Será el sexto hijo para el reconocido actor británico, que ya es padre de cinco: Rafferty, Iris y Rudy, junto a su ex esposa Sadie Frodt, a quien conoció en 1994, Sophia, junto a la modelo Samantha Burke; y Ava, fruto de relación con Catherine Hardin.

Uno de los hombres más atractivos del cine mundial, Law se ha casado en dos ocasiones y ha protagonizado muchos títulares por sus escándalos amorosos.

El actor estuvo casado del 1997 al 2003 con Sadie Frost, de quien se divorció tras una batalla judicial por la custodia de sus tres hijos con un acuerdo millonario después de que ella solicitara más de 15 millones de dólares.

Jude Law y Sienna Miller (Grosby Group)

Tras su separación de su última ex esposa, conoció a la actriz Sienna Miller, con la que se comprometió en 2004. Formaron una de las parejas más mediáticas y atractivas del momento, pero todo terminó entre ellos en 2006 cuando el protagonista de “Alfie” la engañó con Daisy Wright, la niñera de los hijos que el actor tuvo con Frost.

Law pidió disculpas públicas y quiso recomponer las cosas con su prometida, pero luego de varias idas y vueltas, la pareja terminó separándose. Cuando salió a la luz el asunto, el actor dijo:" Solo quiero decir que estoy profundamente avergonzado y molesto de haber lastimado a Sienna y a las personas más cercanas a nosotros. Quiero disculparme públicamente con Sienna. No hay defensa para mis acciones. Lo más triste fue la manera en que Sienna se habría enterado del furtivo amorío: uno de los niños contó, inocentemente, que abrió la puerta y se encontró a su papá y a la señorita Wright compartiendo la cama.

