Una pelea con 140 puntos de sutura, el “haka” con que se abrió camino y su pasión por un color inesperado: la historia detrás del éxito de Jason Momoa

Jason Momoa, el actor hawaiano que es una de lasútimas grandes estrellas de Hoolywood (AP)

Jason Momoa fue primero modelo y luego actor. Debutó en Hollywood para la serie “Baywatch”, pero no fue hasta su participación en “Game of Thrones” que consiguió fama internacional, con su personaje Khal Drogo, líder de los Dothraki. Sin embargo, su personaje murió antes de que la serie se convirtiera en un suceso mundial. Después de esa etapa fue difícil para él conseguir trabajo y sufrió graves problemas económicos junto a su esposa, la actriz Lisa Bonet, y sus dos hijos. Para suerte del actor hawaiano -que lleva a su isla tatuada en la piel-su situación mejoró en 2016 cuando fue escogido para personificar al superhéroe Aquaman.

El ex estudiante de Biología Marina y acérrimo activista del cuidado del medio ambiente consiguió ser una de las estrellas más grandes del mundo en menos de una década. Es instantáneamente reconocible por su presencia imponente en la pantalla. Además, su encantadora personalidad le ha ganado seguidores en todo el planeta.

Además de “Game of Thrones” y del Universo de DC, Momoa ha conseguido papeles en algunas de las películas y franquicias más importantes. Apareció en “Stargate: Atlantis”, es parte del elenco repleto de estrellas de “Dune”, del director Denis Villeneuve, y de “See”, la serie Apple TV + que filma su segunda temporada. Pese a que su nombre ya es conocido por gran parte de los amantes del cine, Momoa todavía es relativamente nuevo en la industria del entretenimiento.

Un amor platónico que convirtió en realidad

A los ocho años, Jason Momoa le había dicho a su madre que se casaría con Lisa Bonet. Y lo cierto es que su sueño se cumplió. Están juntos desde 2005 y son padres de dos niños

Joseph Jason Namakaeha Momoa nació y creció en Honolulu, Hawai. En 2017, el actor, que es 12 años menor que Lisa Bonet, le contó al presentador James Corden que se enamoró perdidamente de su actual mujer, quien actuaba en “The Cosby Show”, cuando era tan solo un niño. En ese entonces, Momoa le dijo a su madre que algún día se casaría con ella. Casi dos décadas más tarde, cumplió su sueño.

En 2005, más de 10 años después de separarse de Lenny Kravitz, Lisa Bonet conoció en un club de jazz en Nueva York a un hombre que llevaba toda la vida enamorado de ella, sin conocerla. “Me di la vuelta y la vi y me dijo ‘Soy Lisa’. Me giré hacia mi amigo e hice como que gritaba. Había malditos fuegos artificiales en mi interior”, relató el actor sobre ese primer y anhelado encuentro. Para fortuna del actor, Bonet sí terminó enamorada de él, aunque no le reveló su amor platónico por años. “No le dije que era un acosador hasta después de tener a los niños, de otro modo me hubiera visto como un tipo raro” , bromeó.

Sin embargo algunos medios han especulado que cuando conoció a Bonet, Momoa todavía tenía una relación con su novia y compañera en la serie “Baywatch”, Simmone Jade Mackinnon. Incluso se dijo que estaban comprometidos para casarse, sin embargo, el amor entre Momoa y Bonet fue más fuerte.

En 2007 se convirtieron en padres de su primera hija, a la que llamaron Lola Lolani, y un año después nació su hijo Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha, ambos criados bajo la cultura hawaiana. Zoe Kravitz, la hija de Bonet con Lenny Kravitz, nombró a su banda en honor a sus medio hermanos, bautizando al grupo “Lolawolf”.

Jason Momoa y Lisa Bonet refrendaron su amor tras 12 años de relación en una boda secreta en 2017. “No puedo decir que fue amor a primera vista desde el momento en que nos conocimos, pero hemos estado juntos desde ese día”, dijo Bonet a una revista francesa al ser consultada sobre la relación con el actor.

Jason Momoa y Lenny Kravitz

Momoa mantiene una gran amistad con Lenny Kravitz, el ex marido de su esposa. “Nuestras familias están bendecidas. Amo a su esposo –él es como un hermano para mí-. Y amo a los niños. Es hermoso, pero lleva trabajo”, confesó el cantante. Ambos comparten un anillo de calaveras que simboliza su unión y cuidado del uno con el otro; fue un obsequio del actor hawaiano.

Una audición única para ser parte de “Game of Thrones”

Jason Momoa es hijo de una fotógrafa y un pintor hawaiano

Aunque Jason Momoa comenzó a su en el cine y la televisión cuando era solo un adolescente, no fue hasta 2011 que ganó la atención del público y de Hollywood. Fue entonces cuando irrumpió en escena como Khal Drogo en “Game of Thrones” de HBO. Hasta ese momento, Momoa era más conocido por interpretar personajes de “chico lindo” como en la serie “Baywatch: Hawaii”, así que sabía que tendría que hacer algo impresionante para conseguir el papel.

En una entrevista con The New York Times, Momoa explicó que Drogo era un personaje difícil de interpretar y sabía que tendría que demostrar su poderosa energía para llamar la atención y sobresalir del resto. Cuando entró en su audición, decidió comenzar con un haka -el baile de guerra maorí que hicieron famosos los rugbiers de los All Blacks- para demostrar que tenía la capacidad de ser tan intimidante físicamente como necesitaba el papel. Su poderosa entrada deslumbró a los directores del casting y consiguió el rol que le cambió la vida.

Tres años sin trabajar y muchas deudas

Jason Momoa debutó en la industria con la serie "Baywatch" en 1999, pero no fue hasta su participación en "Game of Thrones" que consiguió fama internacional, con su personaje Khal Drogo (AP)

Durante una reveladora entrevista reciente para la revista In Style, Momoa se confesó sobre un duro momento que vivió junto a su familia tras su participación en la aclamada “Game of Thrones”, que llegó a su fin en 2019 tras ocho temporadas.

Momoa recordó lo difícil que fue para él y su esposa Lisa Bonet enfrentar la realidad cuando su personaje en la popular serie de HBO de repente ya no apareció más en la pantalla chica. Cuando Khal Drogo fue asesinado en “Game of Thrones” el intérprete hawaiano se las vio duras para pagar las cuentas de su casa de Topanga Canyon, ubicada en el condado de Los Ángeles, que comparte con su mujer y dos hijos: Nakoa-Wolf (11) y Lola Iolani (13).

“Es decir, estábamos muriéndonos de hambre después de ‘Game of Thrones’”, afirmó el intérprete sin un ápice de vergüenza en sus palabras. “No podía conseguir trabajo. Es muy desafiante cuando tienes bebés y estás completamente endeudado”.

Afortunadamente en 2016 las cosas mejoraron con su entrada en el Universo extendido de DC, comenzando en “Batman v Superman: Dawn of Justice”, y más tarde como parte del elenco en “Liga de la Justicia” (2017) y como protagonista en “Aquaman” (2018), esta última película fue un rotundo éxito en la taquilla y lo convirtió en una de las estrellas más rentables de Hollywood.

Jason Momoa en sus inicios

El presente es prometedor para el actor. Ahora tiene su agenda completamente tomada hasta 2024, con proyectos como “See”, la serie Apple TV + que filma su segunda temporada, y “Dune”, del director Denis Villeneuve.

No es la primera vez que se refiere a las consecuencias negativas de haber participado en el fenómeno de la exitosa ficción basada en los libros de George R.R. Martin. En una entrevista hace unos meses para Entertainment Weekly, el intérprete explicó cómo, tras haber dado vida a Khal Drogo, el público pensaba que no era capaz de leer diálogos en inglés y que solo podía dar vida a guerreros fuertes y silenciosos. “Durante un tiempo después de la serie, mucha gente me encasilló. Y me dolió mucho. Se pensaban que no hablaba inglés”, recordó Joseph Jason Namakaeha Momoa: “No entendían que estaba interpretando a un personaje”.

Momoa estaba trabajando en una tienda de artículos de surf cuando fue descubierto. En 1998, se llevaron a cabo las audiciones para “Baywatch: Hawaii”. Tenía 19 años y al enterarse que la producción hacía un casting no dudó en presentarse con sus primos. “Solo queríamos conocer chicas”, recordó el intérprete, y cuando le ofrecieron uno de los papeles principales abandonó su plan de estudiar biología marina para convertirse en actor. Se mudó a Los Ángeles, pero tampoco le fue muy bien en esos primeros años. “No pude conseguir un agente durante tres o cuatro años”, afirmó.

“Aquaman” se viste de rosa

Su cicatriz en la ceja fue a causa de una pelea en un bar de Los Ángeles que le dejó con 140 puntos de sutura después de que le rompieran un vaso en la cara

Momoa comenzó como modelo por su gran atractivo físico y en las audiciones lo llamaban el chico “bonito”. Sin embargo, cuando saltó a la pantalla en “Conan the Barbarian” y “Game of Thrones”, se lo ve mucho más como un tipo de actor tosco y rudo. Parte de esto podría ser a raíz de un violento evento en 2008 que le dio a Momoa la cicatriz prominente en su ceja. Estaba en un bar de Los Ángeles y un hombre le rompió un vaso de vidrio en la cara. Recibió más de 140 puntos de sutura y debió someterse a varias cirugías para reparar el daño en su rostro. Hablando de la línea irregular que atraviesa su ceja, Momoa dijo: “Tenía a mi esposa de antemano, así que ... si no le gusta, qué lástima. A ella le gusta”.

Lejos del cine, la estrella hawaiana es conocida por su versatilidad a la hora de vestirse. Tiene un estilo único y un interés por un color en particular. “El rosa es simplemente un color hermoso”, le dijo a la revista InStyle. “Y estoy bastante seguro de mi masculinidad. Realmente no me importa una mierda lo que piensen los demás”.

Momoa, de 41 años, y de casi dos metros de estatura, de grandes músculos y de voz fuerte, difícilmente alguien pondría en duda su masculinidad. El hombre, que está rodeado de mujeres con carácter como su esposa y su madre, no ve diferencias entre los sexos. “Todos tenemos el lado femenino y masculino en nosotros, y necesitamos abrazar a ambos”.

El maltrato que recibió en el rodaje de “La Liga de la Justicia”

Jason Momoa y Ben Affleck (Reuters)

En septiembre de este año, Momoa apoyó públicamente a su compañero de profesión Ray Fisher, que en varias oportunidades habló de los malos tratos que recibió en el rodaje de “La Liga de la Justicia”. A través de un mensaje en las redes sociales, Momoa afirmó que se cometieron graves abusos en el set de rodaje cuando Zack Snyder fue retirado del proyecto y se contrató a Joss Whedon.

El intérprete que da vida a “Aquaman” en las películas del universo cinematográfico de DC en la pantalla grande salió en defensa del actor, que encarnó a “Cyborg” en el filme de 2017, confirmando que el rodaje de “Liga de la justicia” fue realmente abusivo y poco profesional. Y acusó directamente al director Joss Whedon y a los productores ejecutivos Geoff Johns y Jon Berg.

De hecho, Momoa fue el primero y único miembro del estelar reparto que se atrevió a apoyar a su compañero de forma pública, y lo hizo con un hashtag #IStandWithRayFisher, destacando que la versión dada por su colega era más que cierta.

Además, comentó su experiencia en primera persona sobre el asunto. “Hay que parar con esta mierda y debería centrarse en ayudar a Ray Fisher y a todos los que experimentaron abusos en el rodaje bajo el amparo de Warner Bros.”, escribió en el texto que compartió en su cuenta de Instagram. “Pasaron cosas graves. Debe ser investigado y las personas involucradas deben rendir cuentas”, denunció.

Director y activista del cuidado del medio ambiente

Jason Momoa y Lisa Bonet en los últimos premios Oscar (AFP)

El actor también trabaja detrás de la cámara, ya que comenzó su propia compañía de producción en 2010 (un año antes del debut de “Game of Thrones”) llamada Pride of Gypsies. Han filmado tres largometrajes: “Road to Paloma” (2014), “Braven” (2018) y “Sweet Girl” que llega el año próximo. 2021. Aunque Momoa es el nombre detrás de la productora, el único largometraje que ha dirigido hasta ahora es “Road to Paloma”. Sin embargo, tiene planes de a dirigir y protagonizar un proyecto apasionante llamado Ko’olau the Defiant One, sobre el héroe popular hawaiano.

Momoa lleva años luchando por la limpieza de los océanos y el reciclaje. El pasado abril se afeitó la barba para concientizar a la gente de que el plástico está matando a nuestro planeta y que el aluminio es una opción más ecológica. Es más, Chris Pratt generó en el enojo de Momoa por posar con una botella de agua de plástico en el marco de una producción en la que anunció su colaboración con Amazon. Momoa, acérrimo activista del cuidado del medio ambiente, no dudó en llamarle la atención a un mensaje público. “Hermano, te amo pero no con la botella de agua. Nada de plásticos de un solo uso. Vamos”, escribió el actor hawaiano en un comentario en la publicación de Pratt. En respuesta, su colega- lejos de enojarse con su compañero- respondió: “¡Aquaman! Tienes toda la razón”.

Momoa también tuvo oportunidad de hablar ante las Naciones Unidas representando a Hawái y a otras islas que están sufriendo el cambio climático. Y lanzó una marca de ropa cuyas ganancias son destinadas a una organización sobre el cuidado del medio ambiente.

