Miley Cyrus explicó por qué se casó y se divorció de Liam Hemsworth

Ya casi ha pasado un año desde que se finalizó el divorcio entre Miley Cyrus y Liam Hemsworth. Ahora, la cantante decidió compartir con el mundo lo que la empujó a casarse y eventualmente divorciarse del actor.

En una entrevista que dio en el Show de Howard Stern, la cantante explicó que su relación ya llevaba más de una década cuando se comprometieron. A pesar de esto, Cyrus explicó que no estaba segura de si se casaría o no. No obstante, esta decisión cambió cuando el hogar que la pareja compartía, se incendió.

“Estuvimos juntos desde los 16. Nuestra casa se quemó. Habíamos estado como comprometidos, no sé si realmente pensamos que íbamos a casarnos, pero cuando perdimos nuestra casa en Malibú, que si escuchas mi voz pre y después del incendio, son muy diferentes, por lo que el trauma realmente afectó mi voz. Y yo estaba en Sudáfrica, así que no pude volver a casa, y mis animales estaban atados a un poste en la playa. Lo perdí todo”, compartió la intérprete de “Midnight Sky”.

La también actriz explicó que toda su vida se encontraba dentro de esa casa de Malibú, por lo que fue un shock cuando se dio cuenta de que en realidad había perdido todo lo material.

“Tenía tanto y todo se había ido, cada canción que había escrito estaba en esa casa. Cada fotografía mía que me habían dado mis padres, todos mis guiones, lo perdí todo. Así que al tratar de volver a armar eso, en lugar de decir: ‘Oh, la naturaleza hizo algo que yo no podía hacer por mí misma; me obligó a soltarme’”, narró.

Cyrus, explicó que fue esto lo que la llevó a aferrarse de Hemsworth, e incluso comparó su relación con un ciervo que corre hacia el bosque en llamas, pero que terminan falleciendo por la misma razón.

“Te atrae ese calor y yo siendo una persona intensa y no querer quedarme con ese sentimiento él, y no quererme ir, ya sabes, ‘¿Qué podría tener un propósito en esto?’ Simplemente me aferré a lo que me quedaba de esa casa, que éramos él y yo. Y realmente lo amo y lo amo mucho, mucho, mucho y todavía lo hago, siempre lo haré”, agregó la cantante.

En cuanto a su divorcio, Cyrus solamente explicó que durante su matrimonio hubo muchos problemas dentro de su relación, lo que los orilló a la separación a tan solo ocho meses de haberse casado.

“Hubo demasiado conflicto. Cuando llego a casa, quiero que alguien me ancle. No me dejo llevar por el drama o las peleas”, agregó.

Por lo pronto, Cyrus admitió que la primera canción de su nuevo álbum, Plastic Hearts, sí habla de su ex esposo, pero también quería expresar la incertidumbre de lo que estaba viviendo en ese momento de su vida.

“Escribí ‘WTF Do I Know’, porque tenía un plan. Y creo que todos conocemos ese dicho de que cuando planeamos, la vida se ríe en nuestras caras. Y en realidad nunca sabemos lo que pasará, no hubiéramos podido esperar este año y hay tantas cosas que no sabemos”, expresó.

No obstante, la cantante explicó que la línea “ni siquiera te extraño” sí se llegó a referir a lo que sintió por un momento de Hemsworth.

“Con ‘WTF Do I Know’, no es como me siento cada segundo de cada día. Fue como me sentí por un momento, que sirvió como una armadura en su momento [...] A veces extrañas a las personas más que a otras y, a veces, las cosas se vuelven más fáciles. El tiempo lo cura todo, pero eso fue en un momento en el que me sentí realmente fuerte”, dijo.

