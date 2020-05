La razón por la que Miley Cyrus no muestra su mansión en redes sociales como el resto de los famosos

Miley Cyrus explicó por qué las celebridades no deberían mostrar sus mansiones en las redes sociales durante la cuarentena (Shutterstock)

Desde que comenzó el aislamiento social a causa de la pandemia de coronavirus, muchos famosos han aprovechado el encierro para presumir sus mansiones en las redes sociales. Y aunque lo hayan hecho con las mejores intenciones, Miley Cyrus cree que las celebridades no deberían compartir este tipo de contenido.

"Soy muy consciente de que tengo una posición privilegiada, y por eso también sé que mi experiencia con esta pandemia no se parece en nada a lo que están viviendo millones de de familias tanto en mi país como en el resto del mundo”, dijo la cantante de 27 años en una entrevista a Wall Street Journal.

“Mi vida también se ha quedado en pausa, pero la verdad es que no tengo ni idea de cómo es realmente esta pandemia. Estoy en una casa con todas las comodidades posibles, tengo comida en mi mesa y mi situación económica está estable. No corro ningún peligro, y por desgracia eso no es algo que pueda decir mucha gente”, afirmó.

Miley Cyrus y Cody Simpson en Los Ángeles (Shutterstock)

Cyrus también reveló que no le parece el momento adecuado para lanzar su séptimo álbum de estudio: “He hecho un nuevo disco de influencia del rock, de ahí mi nuevo look, pero creo que ahora estamos en una situación delicada para su promoción”.

En declaraciones al citado medio, la actriz y cantante aclaró que no mostrar lujosos estilos de vida en este duros momentos no es por una tema de privacidad, sino de tener empatía hacia los demás, los menos favorecidos.

Desde su casa de Los Ángeles, Cyrus lanzó Bright Minded, un programa en directo que emite en su perfil de Instagram para transmitir historias positivas a quienes no tienen tanta suerte en estos momentos. Aunque para su sorpresa, fueron bastantes los famosos que no han querido colaborar con ella en su especial.

En su talk show virtual ya la han acompañado estrellas invitadas como Demi Lovato, Selen Gomez, Rita Ora, Reese Witherspoon, Amy Schumer y Ellen DeGeneres, entre tantas otras, y hasta la propia senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren.

“Creo que las dudas de muchos compañeros a la hora de aparecer en mi programa son porque piensan, con razón, que los famosos no deberían compartir su experiencia durante la cuarentena. Realmente no se puede comparar a cómo lo está pasando la mayoría”, afirmó la intérprete, que se encuentra cumpliendo la cuarentena en compañía de su novio, el cantante Cody Simpson.

“Estoy segura de que mucha gente con la que he contactado se siente igual que yo. Por eso esta experiencia está siendo tan rara para nosotros, no parece muy correcto que contemos nuestra vida ahora mismo”, concluyó.

