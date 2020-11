Miley Cyrus “perdió” su sobriedad durante la cuarentena

Miley Cyrus volvió a hablar de su sobriedad. A unos meses de haber compartido que decidió dejar el alcohol, la cantante confesó que volvió a beber durante el aislamiento por la pandemia.

Durante una entrevista con Zane Lowe, la cantante explicó que ya lleva dos semanas sobria desde que la dejó debido a los eventos actuales.

“Bueno, yo, como mucha gente, siendo completamente honesta, durante la pandemia dejé la sobriedad... y nunca me sentaría aquí y diría, ‘He estado jodidamente sobria’, si no lo hice, y lo dejé. Y me di cuenta de que ahora volví a estar sobria, dos semanas sobria, y siento que realmente acepté ese momento”, comentó la cantante.

Cyrus agregó que reflexionó acerca del tiempo que volvió a tomar alcohol y en vez de reprenderse a sí misma, en realidad se preguntó el qué la llevó a beber otra vez.

La cantante explicó que tiene dos semanas sobrias (Foto: Backgrid/The Grosby Group)

“Una de las frases que usé fue: ‘no te pongas furiosa, ponte curiosa. Así que no te enojes conmigo misma, mejor pregúntate: ¿qué sucedió?’”, agregó.

Aunado a esto, la intérprete explicó que cuando reveló que ya no bebía, fue por accidente y no porque quisiera hacer una declaración al público.

“Para mí, fue un error porque no soy una persona moderada, y no creo que todos tengan que estar sobrios. Creo que todos tienen que hacer lo que sea mejor para ellos”, aseveró.

Por lo pronto Cyrus, quien estrenará su álbum el próximo viernes, agregó que ella no tiene una adicción al alcohol. No obstante, no se siente cómoda con cómo actúa cuando ya tiene unas copas encima, pues hace las cosas de manera descontrolada.

Cyrus aseguró que no tiene un problema con la bebida (Foto: Archivo)

“Yo no tengo problemas con la bebida. Tengo un problema con las decisiones que tomo una vez que supero ese nivel [...] le marco a la gente de quien me he separado a propósito. Y, cuando bebo me convierto en alguien muy impulsiva [...] Solamente quería despertar al 100 por ciento, el 100 por ciento del tiempo”, aseguró.

Además, la cantante también explicó el significado de estar sobria a los 27 años, pues fue una edad en la que Amy Winehouse, Jimi Hendrix y Janis Joplin murieron mientras batallaban con adicciones.

“Veintisiete para mí fue un año en el que realmente me tuve que proteger. Lo que realmente me hizo querer estar sobria fue porque perdimos tantos íconos a los 27. Es un momento crucial. O entras en el próximo capítulo o este es el fin para ti. Simplemente siento que algunos de los artistas que casi no podían manejar su propio poder y su propia energía y su propia fuerza. Es una energía”, enfatizó.

Sobriedad reflexiva

En junio pasado fue cuando la también actriz mencionó en una entrevista a la revista Variety que había dejado el alcohol, y todo se dio debido a la operación de las cuerdas vocales a la que se tuvo que someter.

Cyrus expresó que lo que la condujo a la sobriedad, fue na cirugía (Foto: Sebastian Carrasco/Europa Press)

“He estado sobria durante los últimos seis meses. Al principio, se trataba de esta cirugía vocal. [...] Pero había estado pensando mucho en mi madre; ella fue adoptada, y heredé algunos de los sentimientos que tenía. Los sentimientos de abandono, así como el deseo de demostrar que eres querida y valiosa. Los padres de mi padre se divorciaron cuando él tenía 3 años, así que mi padre se crió”, contó.

La intérprete agregó que gracias a esto pudo hacer una introspección y entendió su presente un poco más.

“Hice mucha historia familiar, que tiene muchos problemas de adicción y salud mental. Así que sólo pasé por eso y me pregunté: ‘¿Por qué soy como soy?’ Al comprender el pasado entendemos el presente y el futuro mucho más claramente. Creo que la terapia es genial”, aseveró Cyrus.

