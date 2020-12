“Ya lo pasado, pasado; no me interesa”: Alejandra Ávalos busca olvidarse del pleito con Anel Noreña

(Foto: Instagram de Alejandra Ávalos)

La cantante Alejandra Ávalos quiere dejar atrás el conflicto que desde hace unos meses ha protagonizado con Anel Noreña, quien supuestamente la demandó por hablar de la vida privada de José José.

La actriz y cantante destacó que prefiere darle prioridad a su carrera musical y olvidarse de las peleas con la familia del intérprete de El Triste, quien falleció en septiembre del año pasado después de una larga enfermedad.

“El pasado ya fue, ya lo dejé atrás, ya creo que forma parte de una historia que no quiero ni siquiera tocar”, cantó Alejandra Ávalos en entrevista con el programa Sale el Sol.

Ávalos recordó la existencia de los audios de José José hablando mal de Anel Noreña, pero en esta ocasión señaló que serán preservados hasta que la persona indicada los quiera revelar.

“Yo siempre he sido muy franca, honesta, directa y verdadera con la prensa. Y cuando haya novedades en cualquier sentido yo siempre les voy a comunicar lo que haya. Por el momento me voy a enfocar en sacar adelante todos mis proyectos”, comentó.

“Como decía bien mi amigo José José: ‘Ya lo pasado, pasado; no me interesa’. De ahora en adelante tendré que ser muy específica en ese sentido, porque lo que yo necesito, a partir de este momento, es enfocarme a mis nuevos lanzamientos justamente este mes”, añadió.

Sobre las pruebas de la relación entre Anel Noreña y José José dijo: “Esto no me compete porque no son míos, pero más adelante ustedes van a tener noticias, les aseguro que van a tener primicias y lo prometo, pero en este momento estamos enfocados en lo musical”.

Alejandra Ávalos hace este pronunciamiento después de enfrascarse en una intensa pelea por varios meses con Anel Noreña y sus hijos, José Joel y Marysol Sosa, quienes le han pedido en más de una ocasión que deje de hablar de la vida privada de José José, que se disculpe de manera pública y quizá la reparación monetaria de daño.

La ex esposa del “Príncipe de la canción” anunció hace unas meses que emprendió acciones legales en contra de Ávalos por difamación, luego de que ésta se pronunciara en más de una ocasión a favor del cantante colombiano Manuel José, quien dice ser el hijo no reconocido del intérprete de El Triste.

Pero aunque Noreña señala que tiene interpuesta una demanda, Alejandra Ávalos insiste en que a la fecha no ha recibido una notificación por parte de las autoridades mexicanas y no sabe las razones por las que debe ofrecer una disculpa pública.

“No hay conflicto legal, no hay demanda, no hay notificaciones. Desde el 25 de septiembre estaba muy anunciado que iba a llegar una demanda y yo me sigo preguntando en qué momento llegará”, comentó en una entrevista que le hicieron en Venga la Alegría.

La cantante destacó que en cuanto reciba la demanda de Noreña buscará emprender ella su propio proceso legal, pero por el momento no tiene caso continuar dando tiempo a un asunto del que no recibido un anuncio formal.

Incluso aseguró que en algún momento buscará armar un frente común con Manuel José, el cantante colombiano que dice ser hijo de José José, y las Saras (Sara Salazar y Sara Sosa) en contra de la otra familia del “Príncipe de la canción”.

“Lo estoy pensando justamente, porque ya somos muchas personas afectadas a través del circo mediático que hecho la señora a partir de que murió José. Cada vez que ella ha dicho a los medios de comunicación que ya va a iniciar un proceso legal en mi contra, al final no me ha llegado nada. Ella ha inventado una serie de situaciones ridículas que a mi esto ya me suena a ‘Perro que ladra y no muerde’”, afirmó en el programa Sale el Sol.

“En cuanto nosotros tengamos la notificación de la demanda, vamos a crear un Frente Común, vamos a unirnos para hacer una contrademanda y entonces esto sería claramente las consecuencia de los actos de Anel de todo este año”, concluyó.

