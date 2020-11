“No tengo claro de qué quiere que me disculpe”: Alejandra Ávalos insiste en que aún no la notifican sobre la demanda de Anel Noreña

El pleito entre Anel Noreña y Alejandra Ávalos parece no tener fin. (Foto: anel_norenamx / aleavalosr)

El pleito entre Anel Noreña y Alejandra Ávalos parece no tener fin. Ambas personalidades se han enfrascado en una guerra de declaraciones para defender sus puntos de vista sobre la vida del cantante mexicano, José José.

La ex esposa del “Príncipe de la canción” anunció hace unas semanas que emprendió acciones legales en contra de Ávalos por difamación, luego de que ésta se pronunciara en más de una ocasión a favor del cantante colombiano Manuel José, quien dice ser el hijo no reconocido del intérprete de El Triste.

“Yo creo que ha confundido lo que es la libre expresión a hacer comentarios con dolo, con perversidad y mentiras, porque todo lo que dice son mentiras y suposiciones... aquí está ya la demanda”, dijo la ex esposa del cantante mexicano durante la transmisión de Hoy a finales de septiembre.

Las peticiones de la madre de los hijos de José José son que su contraparte se disculpe de manera pública, deje de decir “mentiras” del cantante mexicano y quizá la reparación monetaria de daño.

Desde entonces ambas personalidades se han enfrascado en una serie de polémicas declaraciones que han llamado la atención entre la sociedad mexicana y han avivado un intenso conflicto que crece día con día.

Pero aunque Noreña señala que tiene interpuesta una demanda, Alejandra Ávalos insiste en que a la fecha no ha recibido una notificación por parte de las autoridades mexicanas y no sabe las razones por las que debe ofrecer una disculpa pública.

“No hay conflicto legal, no hay demanda, no hay notificaciones. Desde el 25 de septiembre estaba muy anunciado que iba a llegar una demanda y yo me sigo preguntando en qué momento llegará”, comentó en una entrevista que le hicieron en Venga la Alegría.

La misma artista mexicana aseguró que se apegará a las instrucciones de su abogada y no puede comentar mucho porque aún no recibe un documento sobre la existencia del proceso.

Añadió que el abogado de Anel comentó que se le pide una remuneración económica y una disculpa pública, pero aún no sabe por qué debe hacerlo.

“No tengo claro de qué quiere que me disculpe. Por expresar mi opinión al respecto de qué: de mis gustos por otros cantantes o porque canté con una persona que es un cantante a nivel intercontinental reconocido y es el señor Manuel José y eso a lo mejor les dolió que yo fuera al teatro Metropólitan a cantar con él”, añadió.

Según Alejandra, ella jamás ha asegurado que Brian Fanier Álvarez Rojas, nombre real de Manuel José, sea hijo de José José, pero precisó que ella tiene sospechas. “Creía que sí lo era por el parecido, por como cantaba, por como se movía, se conducía abajo y arriba del escenario. Es la misma persona”, recalcó.

Ávalos recordó nuevamente los audios en los que José José se expresó negativamente de su segunda esposa: “Siento mucha tristeza de que el público no se acuerde lo que José José pensaba de Anel”.

De esta manera mencionó varias anécdotas de los diferentes conflictos entre Noreña y el “Príncipe de la canción”.

Ayer la misma Alejandra Ávalos compartió en el programa De primera mano una recopilación de audios sobre los conflictos entre José José y la madre de sus hijos mayores. En dichas grabaciones se escucha al propio cantante expresarse de manera negativa de su ex pareja.

“Es una recopilación de diferentes conferencias que hizo a lo largo de su vida, enfermo o no enfermo. Él nunca dijo que quería a su esposa o ex esposa, lo que quería era salir de esa relación”, declaró.

“Fui la chequera de su vida, no el amor de su vida. Seguí manteniéndolos, yo le daba 10 mil dólares a la señora Anel por mes en esa época. Trabajaba diario, cuando el doctor dijo que esa garganta tenía que descansar y yo me pregunté cuánto había en el banco para tomarme un año sabático no había nada, se gastaron todo (…), ahora resulta que yo soy el que tengo dinero y que ella vive de la caridad”, precisó.

