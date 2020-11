“Fui la chequera de su vida”: así demostró Alejandra Ávalos que José José nunca amó a Anel Noreña

La cantante Alejandra Ávalos parece no estar contenta con el final de la historia de la herencia de José José, pues ahora aseguró estar en posesión de audios en los que el “príncipe de la canción” aseguraba que nunca quiso a Anel Noreña y que su familia sólo lo veía como “una chequera”.

Fue en una entrevista para el programa De Primera Mano, en donde la cantante aseguró que se ha puesto del lado de Sara Sosa por el motivo de que fue una familia con la que el cantante se sintió verdaderamente feliz. Además, en relación al tema de la supuesta demanda que Anel habría interpuesto en su contra, sobre la cual refirió que no ha recibido ninguna notificación al respecto:

Y es que la cantante aseguró que José José se habría hecho de diversas propiedades en el extranjero pero que estaban bajo diferentes nombres, de otras personas a las cuales había favorecido y que por ello fue que no dejó un testamento, ya que esas propiedades siempre estuvieron a nombre de quienes deberían estar:

Yo supe de viva voz de José José en viva cuando me lo encontraba en los foros de Televisa grabando La fea más bella, que todas las propiedades que había comprado en el extranjero ya estaban a nombre de las personas que tenían estar. Si no dejo testamento fue porque cuando él compró las propiedades de inmediato las puso a nombre de quien quiso

Pero lo más polémico de la entrevista fue cuando la cantante aseguró tener en su posesión audios en donde se escucha decir a José José, que nunca amó a Anel Noreña y que trataba de escapar de esa relación porque era muy conflictiva:

Lo que sí me pertenece es lo que está en el dominio público y lo que yo sé es justamente esto que voy a poner (…), es una recopilación de diferentes conferencias que hizo a lo largo de su vida, enfermo o no enfermo. Él nunca dijo que quería a su esposa o ex esposa, lo que quería era salir de esa relación