“Perro que ladra y no muerde”: Alejandra Ávalos piensa contrademandar a Anel Noroña y armar un frente común con las Saras y Manuel José

Ávalos piensa en contrademandar a la matriarca de los hijos mayores del cantante José José. (Foto: Cuartoscuro)

La polémica entre Alejandra Ávalos y Anel Noreña sigue dando de qué hablar, pues la cantante declaró esta semana que le tiene preparada una sorpresita a la ex pareja de José José, conocido popularmente como “El príncipe de la canción”.

La madre de José Joel y Marisol encendió las alarmas luego de que diera a conocer que ya inició acciones legales en contra de Ávalos por difamación, pues ésta se ha pronunciado en más de una ocasión a favor del cantante colombiano Manuel José, quien dice ser el hijo no reconocido del intérprete de El Triste.

Y es que Ávalos también ha respaldado al cantante colombiano Manuel José, quien en distintas ocasiones ha declarado ser hijo genético del fallecido intérprete, razón por la que su enemistad con la familia Sosa Noreña se ha incrementado, pues las declaraciones del mencionado cantante han sido desestimadas por Anel y sus hijos.

La cantante también ha pensando en armar un frente común con las dos Saras y Manuel José Foto: anel_norenamx / aleavalosr

En una entrevista para el programa Sale el Sol, Ávalos declaró que, a pesar de que no ha sido notificada de la existencia de una demanda, ella ya piensa en contrademandar a la matriarca de los hijos mayores del cantante José José.

“Lo estoy pensando justamente, porque ya somos muchas personas afectadas a través del circo mediático que hecho la señora a partir de que murió José. Cada vez que ella ha dicho a los medios de comunicación que ya va a iniciar un proceso legal en mi contra, al final no me ha llegado nada. Ella ha inventado una serie de situaciones ridículas que a mi esto ya me suena a ‘Perro que ladra y no muerde’”. sentenció la cantante.

Alejandra Avalos se sincera y señala que está preparada para cualquier escenario que pueda presentarse en un futuro con una posible demanda. “No creo que esto avance, pero si fuera el caso de que nosotros recibiéramos una demanda por parte de Anel, yo creo que ella tendría 3 juicios para empezar no solamente en contra de ella, sino de sus dos hijos, del abogado y de Laura”, añadió.

Alejandra Ávalos y José José (Foto: Cuartoscuro)

La cantante sorprendió a propios y extraños al no descartar que armará un Frente Común con Sara Sosa, Saraza Salazar y Manuel José.

“En cuanto nostros tengamos la notificación de la demanda, vamos a crear un Frente Común, vamos a unirnos para hacer una contrademanda y entonces esto sería claramente las consecuencia de los actos de Anel de todo este año”, dijo la artista mexicana.

De igual forma, Ávalos aseguró que ya tiene trabajando a más de 70 abogados para ponerle un alto a la heredera universal de José José. “Yo no me merezco esto ni nadie que ha caído en la boca de esta señora. Yo si creo que llegó la hora de ponerle un alto y vamos a actuar con forme a las leyes”, concluyó Dávalos.

MÁS SOBRE EL TEMA

“Fui la chequera de su vida”: así demostró Alejandra Ávalos que José José nunca amó a Anel Noreña

“No tengo claro de qué quiere que me disculpe”: Alejandra Ávalos insiste en que aún no la notifican sobre la demanda de Anel Noreña

“El juez les va a pedir pelos y señales”: Anel Noreña lanzó una advertencia legal contra Alejandra Ávalos y Manuel José