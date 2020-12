“Ni que fueras teibolera”: Pedro Sola reveló las cirugías estéticas a las que se ha sometido para refrescar su imagen

El llamado "tío Pedrito" también reveló que tiene un hidrocele en uno de sus testículos (Foto: Instagram @tiopedritosola)

Pedro Sola volvió a dar de qué hablar en el programa que conduce todas las tardes por TV Azteca al revelar que ya ha pasado por el quirófano para lograr un rostro radiante y una apariencia más fresca. El conductor de 73 años, en medio de una plática casual en Ventaneando, confesó los tratamientos estéticos a los que ya se ha sometido para renovar su apariencia.

“Ya ves que en Colombia y en Venezuela se operan de todo todas las chavas, ¿tú qué te has hecho de cirugía plástica?”, comenzó por preguntar el también YouTuber a su compañera Mónica Castañeda, quien respondió simplemente que “Nada”.

Ante su “osadía” fue Pati Chapoy quien se asombró y comenzó a reírse. “¿Aparte de la circuncisión completa?, dijo Bisogno burlándose de Pedro, quien ante las cámaras expresó:

“Una vez me arreglé los párpados de abajo, después los párpados de arriba y me jalaron la cara. Fue en el 2004, hace 16 años, que ya necesito otra operación urgente. Para que me levanten desde aquí. Los pezones, ya tengo uno así y otro así. Sí me gustaría, pero me da miedo la anestesia” , se sinceró el también DJ.

Sola broméo respecto a la dimensión y la "dirección" de sus pezones (Foto: Instagram @tiopedritosola)

“Ni que fueras teibolera”, exclamó Chapoy aguantándose la risa. Causando las carcajadas de sus compañeros, quienes se sorprendieron por la información que “el tío Pedrito”, como le llaman las generaciones más jóvenes, confesó, Mónica Castañeda intentó disuadirlo de su intención por someterse a un nuevo tratamiento: “Así estás muy guapo”, ante lo que Sola comenzó a revelar más detalles de sus intervenciones quirúrgicas futuras.

“Me tienen que operar un testículo porque tengo un hidrocele. Uno de mis testículos se llena de agua, tiene una membrana y luego otra membrana, y luego viene el escroto, entre esas dos membranas se acumula el líquido”, explicó el economista de profesión.

“Es como la próstata, se va jodiendo la próstata”, agregó. Ante las carcajadas de Linet Puente, Mónica Castañeda, Pati Chapoy y Daniel Bisogno, Pedro exclamó “¿Pa’ qué preguntan?, pero por algo salió”.

Hace semanas, Pedrito Sola preguntó "¿Qué diablos le pasó al país?" y se desataron las críticas (Foto: Instagram @tiopedrito)

Y es que el presentador de espectáculos habitualmente se presenta con una actitud bonachona ante su público, por lo que su buen humor y anécdotas son del agrado de la audiencia que lo ha seguido también en su faceta de vlogger, donde a través de un video reveló hace unos días sus reflexiones en medio de la pandemia por COVID-19.

El ex integrante del elenco de la obra El Tenorio cómico aseguró que durante meses sólo salió de su departamento en la colonia Polanco para ir al supermercado a abastecerse de víveres, mismos que al regresar a su casa sometió cada vez a un proceso de desinfección con jabón y agua. Narró que sólo se quita el cubrebocas al entrar al foro donde transmite cada tarde, por lo que llega a una puerta especial y se estaciona justo en la entrada del foro para no exponerse a un contagio,

Admitió que por sus ganas de salir y con tal de darle un giro a su rutina, acudió al cine a ver la película Tenet, un thriller británico-estadounidense, y se aseguró que en la sala se respetaran las medidas de prevención la y distancia recomendable.

El presentador cuenta con un canal de YouTube donde cuenta anécdotas de su vida (Foto: Instagram @tiopedritosola)

“Esto del COVID parece que no tiene fin, porque yo estaba con la esperanza de que habría una vacuna, resulta que no han salido bien las cosas, el gobierno parece que ya pagó para las vacunas, que Dios quiera que ya salgan pronto, que la rusa, que la china, que la de no sé dónde, que la inglesa, no sabemos, mientras no haya una vacuna, y mientras no nos cuidemos nosotros esto no va a acabar nunca, entonces, ¿qué podemos hacer?, pues cuidarnos, cuidar a los demás, procurar no estar libres en la calle como si nada sucediera, procurar estar uno más en su casa, la economía tendrá que aguantar y el ser humano tendrá que soportar y salir delante de alguna forma, ojalá”, finalizó el comentarista de espectáculos.

