Pedrito Sola se burló con un meme de las críticas por preguntar “¿Qué diablos le pasó a nuestro país?”

El nombre de Pedrito Sola, el popular conductor del programa Ventaneando, se convirtió en tendencia de Twitter en México por un comentario respecto de la situación que atraviesa el país.

“Me despierto todas las mañanas, veo los noticieros y me pregunto, ¿qué diablos le pasó a nuestro país? El deterioro económico, social y sobre todo moral es rampante. Es una tristeza en lo que nos hemos convertido”, escribió Sola el sábado por la tarde.

El mensaje que desató las críticas

Su comentario de inmediato generó una variedad de reacciones que le dejaron más de 4,000 comentarios, 5,000 retuits y más de 32,000 “me gusta”.

Si bien hubo mensajes de apoyo hacia su tuit, también hubo duras críticas en contra del presentador.

Algunos usuarios de la red consideraron que Sola estaba criticando al actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador y comenzaron a cuestionarle si antes vivía en otro país y no se daba cuenta de lo que pasaba. Le pusieron incluso ejemplos de actos de corrupción ocurridos durante anteriores administraciones.

También aprovecharon para recordarle su famoso error al anunciar una marca de mayonesa y le pidieron que mejor dejara de hablar de política y se centrara en el mundo del entretenimiento. (Hay que recordar que Pedro Sola es licenciado en Economía por la UNAM).

Su tuit se llenó de miles de comentarios en donde lo criticaban

El presentador de Ventaneando no respondió a las críticas que recibió y durante el sábado siguió activo en la red social compartiendo, por ejemplo, el video de un oso que se acercó a visitantes del Chipinque en Nuevo León, así como un mensaje de Jorge Ortiz de Pinedo junto a Eduardo Manzano “El Polivoz”, durante las grabaciones de “Una familia de Diez”.

Sin embargo, su más reciente publicación en Twitter, realizada ya el sábado por la noche, sí parece ser una respuesta a todos los ataques que recibió en la red social.

Pedro Sola compartió un meme en donde aparecía él, haciendo alusión a otro famoso meme de una mujer que parece estar afligida, pero por dentro está feliz.

Así que en una de las fotos Pedro Sola se veía con cara de tristeza, pero en la otra se daba a entender que en realidad estaba feliz.

Esa publicación también recibió algunas reacciones airadas por parte de los usuarios de la red social.

La palabra que más se repitió en los mensajes que recibió fue la de “chayotero”, pues aseguraron que criticó al actual gobierno (aunque nunca mencionó directamente al presidente) porque ya no recibe “chayote” e incluso le recordaron aquella foto en compañía de Angélica Rivera, ex primera dama de México.

Después de ese meme, Pedro Sola no ha hecho más comentarios respecto de la lluvia de comentarios que se desató en su contra.

Contra la Bebeshita

Pedro Sola había dado de qué hablar hace unas semanas por sus críticas en contra de Daniela Alexis “La Bebeshita”, integrante de Enamorándonos.

Bebeshita dijo que Pedro Sola le rompió el corazón (Captura de pantalla)

A Pedro no le gustó para nada la presencia de Daniela en la nueva etapa de la emisión y ella se mostró muy triste ante los comentarios del “Tío Pedrito”, e incluso trató de llevarle unas flores al foro de Ventaneando, pero no la dejaron pasar.

“Directo en el cora. Mi bebé Pedrito, soy tu fan bebé, me rompiste mi coranzoncito”, aseguró Daniela al enterarse de las críticas, pues la llamaron “diva”.

“Yo quise ir al foro de Ventaneando pero no me dejaron pasar , yo creo que por el coronavirus y ya sabes porque Pedrito ya está en la tercera edad o en la cuarta, no sé, yo quiero pensar”. comentó días después cuando habló de su intento por llevarles flores.

