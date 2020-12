Una foto de Carmen Campuzano: la razón detrás de la enemistad entre Litzy y Belinda

Foto: litzyoficial (@urielsantanafoto) -belindapop

Desde hace años, se sabe que las artistas mexicanas Litzy y Belinda no se llevan bien. De hecho, algunos fans han afirmado que son prácticamente enemigas. Aunque hasta ahora se desconocía cuál era la razón de esa supuesta rivalidad, la protagonista de Amarte así reveló qué fue lo que detonó la hostilidad entre ellas.

En entrevista con el programa digital Pinky Promise, Litzy Domínguez reconoció que el error lo cometió ella, y a pesar de que ocurrió una sola vez, le valió la animadversión eterna de Belinda.

“Una sola vez cometí un gravísimo error. Un amigo mío, muy querido, puso una foto de Carmen Campuzano comparándola con Belinda. Traían el mismo outfit y se veían iguales. Yo le puse tres risas a mi amigo porque conoce mi humor y me pareció chistoso que comparara a estas dos mujeres, y en la foto se veían idénticas, y me reí, equis”, contó.

Aunque no lo hizo con el afán de ofender, los fans de la intérprete de “Amor a primera vista” se enfurecieron y le enviaron a través de redes sociales insultos, e incluso, amenazas de muerte. Una reacción que le “impactó”.

“Al otro día amenazas de muerte de los Belifans, literal. De, ‘¿y tú quién eres?’; ‘nadie te conoce’; ‘¿de dónde saliste?’... Ya saben porqué: millennials. Ni los bloqueé ni les contesté; me reí. Pero sí me impactó porque mis redes estaban llenas de menciones en Twitter en Instagram de amenazas de muerte”, recordó Litzy.

En el meme, el amigo de Litzy comparaba a Belinda y Carmen Campuzano (en la imagen), una broma que a la cantante de "Dopamina" no le sentó bien (Foto: IG: carmencampuzanooficial)

Sin embargo, no solo los seguidores de Belinda se enojaron por la publicación. La cantante mexicana y juez de La Voz también se molestó por el comentario, y eliminó a Litzy de sus redes sociales, siempre según la versión de esta última.

“Bueno, Belinda me bloqueó. La señora, hace como 200 años que pasó eso, pero no la puedo ver en redes, que me gusta mucho cómo se viste por cierto. No la puedo ver porque me tiene bloqueada. Y dijo: ‘ay mis belifans me defienden’. La neta yo no la ofendí ni me interesa ofender a nadie, ni soy de ese estilo. Me río de cosas y tengo buen sentido del humor. No soy atacadora de artistas”, expresó la protagonista de Una Maid en Manhattan.

Por último, en la entrevista, Litzy pidió a Belinda que la desbloquee en Instagram, y le aseguró que le gusta ver sus looks.

“Beli, si estás viendo esto, desbloquéame. Quiero ver cómo te vistes. Todo bien, te conozco desde que eras una niña”.

Por el momento, la intérprete de “Dopamina” no ha emitido ninguna declaración al respecto, y tampoco ha accedido a la petición de su supuesta rival, ya que entre los casi trece millones de seguidores de la estrella por el momento no se encuentra Litzy.

Christian Nodal habló de su futuro con Belinda

(Foto: Twitter de Christian Nodal)

Aunque Christian Nodal y Belinda se han vuelto muy discretos sobre su romance surgido detrás de cámaras de La voz México, la pareja está más enamorada que nunca y tienen planes a futuro, en el que se ven con hijos.

El intérprete, que recientemente fue nominado a los premios Grammy, confesó que a sus 21 años ha encontrado estabilidad en su vida y en su novia una persona con quien aprender o sobrellevar los problemas de la carrera artística.

“Esta es la mejor etapa de mi vida”, comentó en entrevista con People en español.

“Hoy en día me encuentro muy realizado. El estar con una persona, con Beli, que me ayuda a sobrellevar todo esto, con la que aprendo y comparto tanto”, añadió para la publicación.

El cantante mencionó que en cinco años se ve al lado de Belinda: “Espero estar muy feliz, disfrutando con hijos”.

Destacó varios aspectos de su vida, con los que vislumbra cómo se encuentra sentimentalmente con la artista de origen español y en la importancia de su trayectoria en la música. “Todo está fluyendo muy bonito, jamás había estado tan estable y tan feliz”, mencionó para la publicación.

