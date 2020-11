“Me sorprendió que no se haya tatuado nada”: Jonathan Dos Santos habló sobre la relación entre Giovani y Belinda

El futbolista Jonathan Dos Santos habló de la relación que sostuvo su hermano, Giovani Dos Santos y la popular cantante Belinda, quien ahora es pareja del intérprete del género regional mexicano Christian Nodal. Pues afirmó, con un tono muy relajado, que “Giovani ha sido el el novio más listo de todos”.

Y es que Jonathan habló sobre la relación que su hermano y la cantante tuvieron con mucha ligereza y afirmó que, a pesar de que las nuevas parejas de la cantante eran más maduros que cuando Giovani conoció a Belinda, este fue más inteligente pues este fue el único de las parejas conocidas de ella que no se tatuó nada relacionado con el romance. Así lo dijo en una entrevista para la revista Quien:

Qué raro porque era muy joven en ese momento cuando estaba con ella, así que me sorprendió que no se haya tatuado nada, así que bien, muy bien… yo creo que fue el más listo de todos

Jonathan afirmó que conoció a Belinda y que la vio en muy pocas ocasiones pues el romance se dio cuando ellos vivían en Europa y ella sólo visitaba cuando se encontraban en México por lo que no pudo conocerla bien ni platicar mucho con ella:

La conocí una o dos veces, pero como nosotros vivíamos en Europa y él aquí en México no tuve, no tuvimos el placer de conocerla al 100 por ciento...

A pesar de que platica mucho con su hermano, Jonathan reconoce que el mismo Giovani ha decidido mantener de una forma muy discreta su vida romántica y que en la actualidad vive con mucha más cercanía a sus padres y disfrutando de la vida familiar:

De hecho de <b>Giovani </b>y su vida privada con ella, lo único que puedo decir es que ahora mismo él está muy bien, está feliz con su vida, viviendo con mi familia, que es lo que él más quería después de estar mucho tiempo en Europa, y bueno, no te puedo comentar mucho en ese tema

Esto fue en referencia a que cuando el futbolista y la actriz estuvieron juntos, cuando eran muy jóvenes, en el año 2006. Dos Santos tenía 19 años, venía ganar el mundial sub-17, ella era una artista en ascenso que ya había conquistado a parte del público mexicano. En esos momentos, Dos Santos formaba parte del F.C. Barcelona, compartiendo banca con Messi, ni más ni menos, y en la cancha se encontraba su gran amigo Ronaldinho.

Fue en una fiesta en Barcelona donde la cantante y el futbolista se conocieron y trabaron una gran amistad, y a pesar de que ambos intentaban llevar un romance, pero la distancia lo complicó todo, fue entonces cuando se dieron las eliminatorias de Sudáfrica, por lo que todo se mantuvo en el aire.

Sin embargo, luego de que se encontraran en un antro en la Ciudad de México, la cantante y Giovani retomaron la relación, pero a pesar de los diferentes festejos que se dedicaban (mediante la llamada “beliseñal”, que consistía en llevarse la muñeca a la frente), el romance no duró mucho.

Fue en el verano del 2010 cuando, en una entrevista para la misma revista, la cantante anunciaba que la relación había llegado a su fin y que no seguiría más. En lo más reciente, se ha dado el fenómeno de “Sé que me extrañas” una frase que publicó el futbolista y que de inmediato se hizo tendencia mundial.

Todo comenzó cuando Belinda publicó un video en donde aparece Giovani en estado de ebriedad. Por supuesto que el futbolista le reclamó a través de las mismas redes sociales. Belinda replicó el tema afirmando que ella no era de culpar sino a las amistades con la que se había juntado esa noche:

No sé si es actual o viejo, pero no me lo han dejado de mandar, está por todos lados, más bien cuídate de las personas con las que estás, lo único que siento es una profunda tristeza. Espero que te la sigas pasando igual de bien como se ve. Bendiciones