“Tú me arruinaste mi carrera”: Livia Brito enfrentó al paparazzo con quien tuvo un altercado hace meses en Quintana Roo

Ernesto Zepeda aseguró que Livia Brito y su novio incurrieron en el delito de robo con violencia (Foto: Archivo)

Han pasado casi cinco meses desde que Ernesto Zepeda, el paparazzo que fue violentado y robado por parte de la actriz Livia Brito, no ha tenido resolución en su caso y por el contrario continúa en busca de que se haga justicia y la actriz y su novio le resarzan el daño económico que le causaron cuando tuvieron un violento percance en Quintana Roo a mediados de 2020.

Zepeda recientemente aseguró que el proceso continúa y busca que la cubana y su novio paguen por el robo con violencia que cometieron en contra de su persona cuando le arrebataron su equipo fotográfico y otras pertenencias en Cancún.

“El proceso continúa, en el Ministerio público se están descargando todavía todas las pruebas a pesar de que ya se cumplen en unos días cinco meses de esta situación, es algo complicado que tarde tanto, pero por la pandemia y por las pruebas que tienen que descargar las autoridades para tener la certeza de lo que sucedió”, comenzó a narrar el fotógrafo para el periodista Gerardo Escareño en su canal de YouTube Vaya Vaya.

Ernesto Zepeda fue golpeado brutalmente por la actriz cubana, tras lo cual la imagen de ésta se desplomó (Captura de Pantalla: Youtube @elcandelero)

Zepeda no desistirá en su demanda porque la pareja le restituya financieramente tanto los bienes materiales perdidos, como los gastos médicos y otros relacionados con el encontronazo sucedido en junio pasado.

En algún momento se pidió la reparación o un nuevo equipo para poder trabajar porque se se lo llevaron, después se recuperó y está en la fiscalía como evidencia. Que cubran los gastos, Mariano Martínez, su novio, y Livia Brito son los dos responsables que tienen que cubrir los gastos médicos y los gastos que se han generado a raíz de esta situación

El paparazzo aseguró que la pareja que lo agredió continúan renuentes a finiquitarlo, por lo que han buscado un acercamiento para intentar arreglarlo “de otro modo”.

Livia Britó negó haber hablado mal de México, aunque Ernesto lo aseguró (Foto: Instagram: @liviabritopes)

“Tuvimos oportunidad de reunirnos, me solicitaron sus abogados que si nos reuníamos para platicar para ver si podíamos llegar a un acuerdo, lo cual acepté, mi abogada no quería. Nos vimos y me pidieron una disculpa los dos, pero no habían pasado ni dos minutos cuando ella me dice que yo destruí su carrera, que yo había deshecho su carrera por toda esta situación. Y el abogado se quería salir por la tangente, que cada quien se fuese, como en un accidente vial ‘cada quien con su golpe y ya’, pero ellos cometieron un delito, que es el robo con violencia y en Quintana Roo son de diez a dieciocho años de cárcel. Por supuesto que no deseo eso, pero sí quiero que me repongan mis cosas y los gastos que he hecho”, expresó el reportero en una videollamada para la emisión.

Entre las pertenencias que Livia Brito y Mariano Martínez le sustrajeron violentamente al fotógrafo se encuentra su única herramienta de trabajo y “una cámara con un lente zoom, se llevó mi cartera, un par de libros, mi mochila, por distraído traía ahí mi led key del banco, incluso también al final la recogió y se la llevó, vaya , todas esas cosas son las que traía”.

Hace unos meses, la cubana fue invitada al programa "Hoy"; la emisión fue duramente criticada por darle espacio al aire (Foto: Archivo)

En la reunión que sostuvo con sus atacantes frente a abogados, Zepeda aseguró que Livia lo confrontó culpándolo de la situación laboral en la que se encuentra, luego de que ha perdido proyectos en la televisión:

“Incluso mi abogada fue la que le dijo: ’te equivocas él no hizo nada, tú fuiste la que agredió y se llevó las cosas. Fue un reclamo directo de ‘tú destruiste mi carrera’, e inmediatamente mi abogada le dijo Livia te equivocas, él no ha destruido nada, y vaya así es, si le han retirado trabajos o no la han querido contratar… a mí no me interesa destruirle la carrera a nadie.

“Llevo 20 años trabajando en esta profesión y me he conducido de manera respetuosa con todas las personas. No voy a cambiar ahora y no les deseo que les dejen de dar trabajo ni mucho menos, al contrario, que les vaya muy bien, simplemente se tienen que hacer responsables de sus actos y ya”, finalizó el comunicador gráfico.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Livia Brito “puede ir a la cárcel”: la advertencia del político Juan del Rosal

Tras sustituir a Livia Brito, Ariadne Díaz renunció a protagonizar la nueva telenovela de Juan Osorio

“Casi nos atropella”: Livia Brito huyó a gran velocidad para esquivar a los reporteros que la esperaban a las afueras de Televisa