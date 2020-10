Tras sustituir a Livia Brito, Ariadne Díaz renunció a protagonizar la nueva telenovela de Juan Osorio

La actriz Ariadne Díaz llegó a reemplazar a nada más y nada menos que Livia Brito en la telenovela “¿Qué le pasa a mi familia?” que será producida por Juan Osorio y donde actuaría de la mano de Julián Gil y de otros renombrado actores, sin embargo, la actriz decidió abandonar el rol protagónico debido a que se decantó por otros proyectos que ya ocupan su agenda de trabajo.

Fue a través de un video en su plataforma de Instagram en donde la actriz afirmó que ha recibido diversos proyectos de trabajo, cosa que le dio mucho gusto, pero que desafortunadamente esos proyectos tienen una prioridad mayor que el ser la protagonista de la telenovela de Juan Osorio. Con el fin de aclarar cualquier malentendido, la actriz decidió hacer un directo con el productor y sus fans donde explicó su situación y el porqué no formará parte del proyecto. Así lo dijo Ariadne:

He recibido muchas ofertas de trabajo, cosa que llena de alegría, de orgullo. Es un orgullo que te busquen para distintos proyectos, cuando me llegó tu proyecto, yo empecé a leer el guión y me quedé como: ‘Wow’ pero en este momento tengo demasiados proyectos