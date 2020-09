Desaparece: el consejo de Niurka a Livia Brito

Niurka recomendó a Livia Brito alargar su cuarentena y esperar para hablar "inteligentemente"de sus problemas con el público (Foto: Hoy)

La cantante, actriz y bailarina Niurka Marcos arremetió contra su compatriota Livia Brito, quien actualmente es el centro de fuertes críticas por agredir a un paparazzo y por supuestos comentarios contra los mexicanos. La controversia ha sido tal, que Brito incluso perdió el protagónico de una telenovela.

La cubana le recomendó que ante la crítica persistente alargue su cuarentena y se quede en casa hasta que el público olvide el error que cometió. Y es que desde el pasado mes de julio, Livia Brito hizo enojar al público al agredir brutalmente al fotógrafo Jorge Zepeda, quien terminó con heridas en el rostro y perdió su equipo de trabajo.

“¿Que cómo se arregla esto? Escóndete un ratito, guárdate, desaparécete de la faz de la tierra. El público no tiene memoria porque el público no es rencoroso. Y vuelves con una imagen tranquila. Vuelves, pláticas más inteligentemente del tema, reconoces tus errores”, señaló Marcos para el programa Sale el Sol.

Livia Brito ha causado polémica por su agresión contra un paparazzi y supuestos insultos contra los mexicanos (IG: programahoy)

Desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Niurka recomendó a Brito no salir de casa: “también es noble el público y te perdona si eres noble y reconoces que la cagaste. ¡Que alargue su cuarentena! y que se quede en su casa un ratito hasta que al público se le pase el coraje”.

Además de las agresiones contra Jorge Zepeda, quien captó a la actriz durante sus vacaciones en Cancún, Quintana Roo, trascendió que Brito habló mal de los mexicanos y pedirle ayuda a un político y amigo suyo ante la demanda. A pesar de que ella lo negó, la polémica no ha cedido.

También por esta situación, Brito recibió insultos de Niurka Marcos. “Nunca jamás le pediría a nadie y menos a un político que me borre un récord de un p... en el que yo me metí por p... Eso es como ponerte en el filo de la navaja. No puedes hablar a lo p..., no puedes estar en México y decir cosas feas de los mexicanos. Porque estás en México… pero bueno, qué manera de ser p...”, consideró la vedette.

Livia Brito ya no será la protagonista de la próxima telenovela de Juan Osorio (IG: liviabritopes/ juanosorio.oficial)

Marcos también defendió a su ex pareja, el productor Juan Osorio, quien decidió quitar a Livia Brito el protagónico de su nueva novela pues consideró que su presencia no era favorable para la opinión del público sobre la producción. Por esta razón, no aparecerá en la telenovela “Qué le pasa a mi familia”.

“En defensa un poquito de Juan también, creo que él es tan ético y tan correcto para sus cosas que primero que nada su prioridad es el público”, comentó Marcos a la prensa.

A pesar de que Osorio habló públicamente sobre las razones de la salida de Brito, ella negó esta versión y difundió la propia. Su decisión de descansar por un año y no participar en más proyectos durante este periodo sería la verdadera razón.

El fotógrafo habló de la agresión ante medios de comunicación (Foto: Captura de pantalla- Sale el Sol)

Las aclaraciones de Birto no han dejado contento al público. Primero negó haber viajado a Cancún, situación que más tarde debió aceptar por la difusión de pruebas. Eso sí, no aceptó haber insultado a los mexicanos. Pero no bastó.

Personalidades como Paty Chapoy, Pedro Sola y Carmen Salinas arremetieron en su contra. “Si ya está harta de los mexicanos se puede regresar a Cuba”, consideró Chapoy. “Qué haremos, lloraremos o qué haremos, la mandamos a Arabia, ¿a dónde la mandaremos? A Venezuela con su novio, allá, para que la trate bien allá el gorila de allá”, comentó Salinas.

“Que se largue a su natal Cuba que allá la pasan retebien. Viven los cubanos divino allá, extranjeros perniciosos, ¡¿qué hacen aquí?!. En general los extranjeros en México, son prepotentes”, señaló Sola.

