La encendida defensa de John Voight a Donald Trump lo vuelve a alejar de su hija Angelina Jolie

El veterano actor Jon Voight y padre de Angelina Jolie volvió atacar al presidente electo Joe Biden y a sus votantes, llamándoles seguidores de Satán. El ganador del Oscar elogió al republicano y afirmó que el mandatario electo Joe Biden solo “destruirá Estados Unidos”.

En su última aparición en las redes sociales, Voight dijo que su país “se dirigía por una calle que no tiene nombre”. También afirmó que la victoria de Biden fue manipulada. “No debemos permitir que nuestra nación se desmorone; esto es lo que quieren, destruir Estados Unidos. Debo advertirles a todos que corremos un gran peligro si caemos bajo la administración de Biden”, expresó Voight en un video en el que también criticó al gobernador de California, Gavin Newsom.

“Nuestro estado, California, está gobernado por una mafia de izquierdas. El gobernador Newsom está robando nuestra libertad, su libertad. Es una vergüenza para la humanidad, él y su pariente Nancy Pelosi, que está tratando de derrocar al presidente Trump. El gobernador Newsom ha destruido muchas vidas, personas que dependen de sus negocios, y ahora quiere volver a cerrar el Estado. Es una mentira y toda la izquierda está tratando de destruir Estados Unidos. Les pido a todos que peleen para echarlos. Mis compañeros de Hollywood me han atacado diciendo que estoy predicando la violencia cuando la verdad es que todos lo hacen”, expresó Voight.

En el video de dos minutos, calificó la batalla legal de Trump contra los resultados electorales como la “pelea más grande desde la Guerra Civil”.

Mientras tanto, Twitter reaccionó de inmediato a la publicación de Voight en las redes sociales, y muchos mostraron su apoyo a Jolie. Varios mencionaron la disputa entre padre e hija en los últimos años, y muchos de ellos respaldaron a la estrella de “Maléfica”.

“Cada vez que Jon Voight aparece para decir algo vergonzoso y fascista, les recuerda a todos por qué su hija, Angelina Jolie, está separada de él y se ha dedicado a causas humanitarias para mujeres y niños”, tuiteó la periodista Victoria Brown.

“Angelina Jolie se merecía mucho más por padre que Jon Voight. Jon Voight nunca mereció un alma hermosa como ella como su hija. Angelina está en el lado correcto de la historia ... Jon está en el lado equivocado para siempre“, fue otro de los mensajes. Otro usuario recordó cómo Voight dijo que su hija estaba loca en el pasado y convenció a los medios de que era verdad.

Ante la aparición de su padre, la actriz decidió que su padre se mantenga alejado de sus seis hijos. Jolie ha tenido una relación bastante conflictiva con su progenitor.

En una entrevista en 2004, la actriz afirmó: “Mi padre y yo no hablamos. No le guardo ningún rencor, pero no creo que alguien sea tu familia por tener la misma sangre. Tengo hijos adoptados y biológicos, y las familias se ganan. Cuando tuve la última discusión, o llámalo decepción, con mi padre, me di cuenta de que simplemente no estábamos en la misma página».

En 2017 la actriz admitió a The Hollywood Reporter que tenía una buena relación con Voight, aunque evita las opiniones políticas de su padre, y no le permite hablar de ese tema con ella ni con sus hijos, en cambio, se centra en hablar de su profesión. “Estoy descubriendo a mi padre gracias a mis hijos. Hemos tenido algunas dificultades en el pasado, pero mis hijos y nuestra pasión por el cine han limado nuestras diferencias. Hemos podido hablar y encontrar un lenguaje común. Realmente no hablamos de política, no podemos”.

En mayo pasado, Jolie escribió un artículo para el New York Times en honor a su difunta madre, Marcheline Bertrand, quien falleció a los 56 años en 2007 después de luchar contra el cáncer de ovario y de mama.

Jolie y Voight estuvieron años distanciados debido a los términos en los que se produjo el divorcio de sus padres. Otros, en cambio, se animan a afirmar que Jolie tiene una relación muy tensa con su padre —entre otras cosas— por diferencias políticas. En 2014, Voight provocó una controversia cuando acusó a Penélope Cruz y a su esposo, Javier Bardem, de “incitar al antisemitismo” tras firmar una carta abierta que condenaba el “genocidio” palestino por parte del gobierno israelí.

Además, Voight es un ferviente defensor de Donald Trump. Una postura totalmente distinta a la de su hija, quien trabaja activamente como embajadora de ACNUR, el programa de la ONU para los refugiados.

En su editorial, la madre de seis hijos recordó cómo la separación de sus padres cambió la carrera de Bertrand en la actuación y la obligó a centrarse en la maternidad. “Cuando mi padre tuvo una aventura, cambió su vida. Le prendió fuego a su sueño de vida familiar. Pero a ella todavía le encantaba ser madre”, expresó. “Sus sueños de ser actriz se desvanecieron cuando se encontró, a la edad de 26 años, criando a dos hijos con un famoso ex que arrojaría una larga sombra sobre su vida”, agregó la estrella de Hollywood.

Pero las cosas estaban mejor entre padre e hija. Jon Voight estuvo allí para Jolie después de que ella se separó de su ex marido Brad Pitt en 2016. Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, y los gemelos Knox y Vivienne lo han ayudado a reconstruir la relación con su hija.

En septiembre de ese año el actor, quien no habla casi nunca de su hija de manera pública, hizo referencia a la sorpresiva separación de Angelina y Brad Pitt, quien fue pareja de su hija por más de diez años. “Es muy triste”, dijo Voight en declaraciones a Inside Edition horas después de conocerse la noticia. “Algo muy grave debe haber sucedido para que Angie tome una decisión como ésta”, agregó.

El protagonista de “Cowboy de medianoche” dijo, además, que desconocía la razón detrás de divorcio de la actriz de “Maléfica” después de dos años de matrimonio. “No sé lo que sucedió”, aseguró y además expresó su deseo de reencontrarse con su familia: “Estoy preocupado por Angie y los niños. Espero verlos pronto”.

