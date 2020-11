La foto horrenda que siempre le piden autografiar, sus sobornos a los DJ’s y una mentira que lo persigue: la historia desconocida de Kevin Bacon

Kevin Bacon es uno de los actores maduros de Hollywood que se arriesgó y ganó (Reuters)

Kevin Bacon ocupa un lugar único en la cultura pop. El aclamado y prolífico actor de cine y televisión que ha estado trabajando regularmente desde finales de los 70, decidió no seguir el camino de otros rompecorazones adolescentes. Así que reinventó su carrera a principios de los 90 y, como resultado, terminó en algunas de las películas más emblemáticas de las últimas décadas. Su camino por el séptimo arte está plagado de éxitos como “Sleepers (Los hijos de la calle)”, “Mystic River”, “JFK” y “Apollo 13”. Pero sus triunfos como actor no son lo que hace al nacido en Filadelfia una figura tan interesante en la industria. Es intrépido en su elección de papeles, a menudo arriesgado con personajes que otros actores de alto perfil no se acercarían.

En una reciente entrevista con NME a través de Zoom, el actor de 62 años se mostró tan animado e interesado en su trabajo como un novato. Incluso después de 94 papeles, un Globo de Oro y su propia estrella en el Paseo de la Fama, los fuegos artificiales todavía arden para él en su incansable búsqueda de nuevas emociones: “Realmente se trata del papel, el director y el guión”, afirmó. “Se trata de la oportunidad de seguir haciendo lo que he aprendido a hacer a lo largo de los años”.

Después de bailar su camino a la fama en el clásico adolescente de los 80 “Footloose”, Bacon pasó las siguientes tres décadas forjando una reputación como uno de los actores de personajes más confiables del cine. Se niega a estar limitado a una sola búsqueda creativa y tiene una banda con su hermano desde los años 90. Más recientemente, ha estado trabajando en televisión y cortometrajes, pero su último trabajo marcó su gran regreso a Hollywood. Se reunió con el director David Koepp por primera vez desde “Stir of Echoes” (1999) con “You Should Have Left”, thriller psicológico hecho a medida para la era de la pandemia.

Volvió a la escuela por “Footloose”

Kevin Bacon en "Footloose" (1984), bajo la dirección de Herbert Ross (Shutterstock)

Los actores a menudo hacen todo lo posible para sumergirse en sus roles. Hay historias, por ejemplo, de Tom Holland que se infiltró en una escuela secundaria de la ciudad de Nueva York antes de filmar “Spider-Man: Far from Home” de 2019, y Halle Berry visitando un callejón adictos al crack real para su papel en “Jungle Fever” de 1991. En el caso de la preparación de Kevin Bacon para su papel protagónico en el exitoso musical “Footloose” de 1984, el actor contó que un solo día de investigación como un falso estudiante tuvo un gran impacto en su actuación.

En declaraciones a HuffPost en 2014, Bacon contó que pasó un día de incógnito en una escuela secundaria de Provo, Utah, para preparar su icónico personaje de Ren McCormack, y afirmó que tuvo un “efecto muy, muy profundo” en su trabajo. En el lapso de un día, Bacon se convirtió en blanco de acoso escolar. “Fue un día aterrador”, recordó el actor. “Se burlaban de mi corbata, se burlaban de mi cabello, se burlaban de todo”. Además de relatar cuánto lo intimidaron, el intérprete dijo que uno de los alumnos se sintió mal por él y lo tomó bajo su protección. Solo el director de la escuela conocía el experimento del actor.

El secreto más vergonzoso

Kevin Bacon repitió la famosa escena de "Footloose" para el programa de Jimmy Fallon

El musical ochentoso supuso el gran lanzamiento de la carrera de Bacon y Sarah Jessica Parker, pero el actor reveló tiempo atrás un secreto que llevaba años guardando. Para interpretar el papel de un joven de Chicago que se traslada a un pueblo y convence a sus compañeros de reivindicar el derecho a disfrutar de la música y el baile prohibidos por las autoridades locales, el actor necesitó la ayuda de cuatro dobles: un bailarín, un experto en escenas de acción y dos gimnastas.

“Allí estábamos los cinco con el mismo estúpido vestuario y yo me sentía fatal porque no era capaz de hacer las escenas solo. Por aquel entonces, yo empezaba. Solo era conocido en Broadway y estaba furioso conmigo mismo. Fue como si fuera un bateador novato al que cambian en medio del primer partido de la liga. Nadie quiere ser el tipo al que sacan porque no lo puede hacer”, decía en una entrevista años atrás. Aunque Bacon es muy crítico con su trabajo en la película que lo llevó a la fama, no necesitó ayuda para las coreografías más difíciles ya que algunos de los pasos más míticos del filme los consiguió a base de ensayar muy duro con un entrenador. Además, “Footloose” fue un éxito total de taquilla, consiguiendo multiplicar por diez los ocho millones de presupuesto inicial.

Kevin, que logró arrebatarle el papel a Bon Jovi en la audición, reveló que desde el estudio le pidieron guardar el secreto. “Cuando se estrenó la película el estudio me pidió que no mencionara el tema de los dobles ante la prensa. Y yo pensé: ¡Están locos! Nadie va a creer que el que baila soy yo.”

Se reinventó a sí mismo

Kevin Bacon, Tom Hanks y Bill Paxton en "Apollo 13" (Shutterstock)

A mediados de los 80, Kevin Bacon parecía estar en camino de convertirse en uno de los nombres indiscutidos de Hollywood. Pero eso no es lo que pasó. Hablando con el semanario musicial NME en octubre de 2020, Bacon dijo que estaba en “la cima de la montaña en Hollywood con ‘Footloose’”, pero que después del suceso de dicha producción las cosas no salieron bien para él. Lo que siguió fue una serie de papeles principales, pero en gran parte fueron fracasos como “Quicksilver” de 1986 y la comedia romántica de 1991 “He Said, She Said”. Golpeado por estas decepciones, Bacon decidió que era hora de mirar su carrera de manera diferente.

En lugar de ser un protagonista, Bacon se centró en convertirse en un gran actor de personajes. En declaraciones a The Guardian en 2017, Bacon dijo: “Cuando tomé la decisión de no buscar cosas en las que mi nombre estaba sobre el título, comenzó algo completamente nuevo para mí”. Los roles que siguieron incluyeron a Jack Ross, el fiscal que se enfrentó a Tom Cruise en “A Few Good Men” de 1992, el astronauta Jack Swigert en “Apollo 13” de 1995 y, lo más sorprendente para muchos de los contemporáneos de Bacon, un trabajador sexual en “JFK” de 1991. Un rol que en propias palabras del actor lo ayudó a redefinir su carrera. Su trabajo en el aclamado drama de Oliver Stone sobre el asesinato del presidente estadounidense John F. Kennedy fue fundamental en la carrera de Bacon, ya que marcó el comienzo de su transformación de galán a un artista de primer nivel.

“La gente decía: ‘¡Guau, nunca pensé que te vería hacer eso!’”, dijo Bacon a NME. “Por supuesto, para mí y para la gente que realmente me conocía no fue una sorpresa ... He estado haciendo personajes locos y poco convencionales durante mucho tiempo. Pero para la industria general de Hollywood, eso fue un cosa nueva".

En la última década, es más probable encontrar a Bacon en la pantalla chica, protagonizando programas de culto como el thriller policial “The Following” o la comedia nominada al Globo de Oro “I Love Dick”. Ahora mismo, está interpretando a un veterano corrupto del FBI en la serie “City on a Hill”, producida por Ben Affleck y Matt Damon, ambientada en Boston durante la década de los noventa.

La foto más autografiada

Nacido en 1958, el actor fue nombrado por The Guardian como uno de los mejores actores que no ha recibido una nominación al Oscar. En 2003, recibió una estrella en el Paseo de la Fama y en 2010 ganó un Globo de Oro por su papel en el filme televisivo "Taking Chance" (Shutterstock)

Uno de los primeros papeles de alto perfil de Kevin Bacon fue Jack Burrell en el clásico de terror de 1980, “Viernes 13”. Décadas después del estreno de la película, en junio de 2020, Bacon confesó a Entertainment Weekly que una reacción morbosa de los fanáticos a la película lo persigue hasta el día de hoy.

Como muchos personajes del filme, Jack de Kevin Bacon no sobrevive en la película. Hay algo que al actor le sigue molestando de la escena de su sangrienta muerte. A pesar de los muchos papeles que ha hecho en el cine, aún hoy los fanáticos se le acercan para que les firme la fotografía de él en su lecho de muerte. “Siempre me horroriza que sea la foto número uno que me piden que firme”, reconoció Bacon. “Yo, con sangre saliendo de mi boca y una flecha atravesando mi cuello. Soy un tipo bastante tranquilo. Después de un tiempo, simplemente te afecta. Dices, 'Realmente, ¿tengo que hacerlo? ¿firmar otra foto mía muerto?”.

Sobornos a DJs en las bodas

Jennifer Aniston y Kevin Bacon en la comedia romántica "Picture Perfect" (Shutterstock)

En la industria del entretenimiento hay muchas leyendas urbanas. Pero hay al menos un rumor que ha estado circulando por Hollywood desde hace un tiempo y que es perfectamente cierto. En un episodio de 2013 de Conan O’Brien, Bacon confirmó que cuando asiste a bodas, soborna a los DJ para que no toquen “Footloose” de Kenny Loggins, la canción principal del filme que lo hizo famoso.

“Voy al disc jockey y le doy USD 20 y le digo ‘por favor, no pongas esa canción’”, le dijo Bacon a Conan O’Brien. Aparentemente, cada vez que se invita a Bacon a las bodas, los DJ suman la canción al repertorio, lo que impulsa al resto de los invitados a rodear a Bacon y lo insta a hacer su baile icónico. En diálogo con The Guardian en 2017, Bacon dijo que sobornar al DJ para que se salte la canción no se trata de estropear la diversión de nadie. “Una boda es la única noche en la que los novios llegan a ser las estrellas más grandes”, señaló. “Entonces, cuando alguien pone ese disco, de repente, lo quiera o no, lo modifica”.

Bacon aseguró que las bodas de sus hijos no serían una excepción a la prohibición de “Footloose”. “En lo que respecta a las bodas de mis hijos, pagaré mucho más de 20 dólares”, dijo Bacon, “así que te garantizo que nadie reproducirá ese disco”.

The Bacon Brothers

El actor y su banda "The Bacon Brothers" (Shutterstock)

Kevin Bacon y su hermano mayor Michael, un compositor musical ganador de un Emmy, han lanzado 10 álbumes como The Bacon Brothers, incluido “The Way We Love” de 2020. Si bien formaron la banda en 1995, los hermanos han estado tocando juntos desde que eran niños. Entre sus influencias mencionan a The Beatles, Motown y Led Zeppelin. Aparentemente, los talentos musicales de la familia Bacon no se limitan a Kevin y Michael: Travis, el hijo de Kevin, también es músico y actúa como guitarrista de la banda de black metal Black Anvil.

Los infames seis grados

Sean Penn y Kevin Bacon en "Mystic River" (2003) con dirección de Clint Eastwood (Shutterstock)

Uno de los fenómenos más interesantes que surgieron de la fama de Kevin Bacon es el juego “Six Degrees of Kevin Bacon” (Seis grados de separación de Kevin Banco). Basado en los llamados seis grados de separación, la idea de que todos están a no más de seis conexiones sociales de todos los demás, este juego opera bajo la premisa de que se debería poder conectar a Kevin Bacon con cualquier otro actor al nombrar seis películas o menos. Al principio a Bacon le pareció una estupidez, pero luego se dio cuenta que podría usarlo a su favor En 2007, fundó SixDegrees.org, una fundación benéfica que ayuda a otras organizaciones a recaudar dinero.

Una de sus mejores películas que poco conocen

Kevin Bacon en "The Woodsman"

Es uno de los mejores trabajos de Kevin Bacon en la pantalla grande. Lanzada en 2004, la película “The Woodsman” (El hombres del bosque) tiene una de las actuaciones más comprometidas del actor. En el filme, Bacon interpreta a Walter, un pedófilo que acaba salir de prisión y está tratando de controlar sus impulsos.

Según Bacon, incluso algunas de las personas que hicieron la película se sorprendieron de que estuviera dispuesto a asumir el papel. El productor de “The Woodsman”, Lee Daniels, le preguntó: “¿Por qué querrías hacer una película en la que interpretas a un abusador de menores? ¡Eso es como el beso de la muerte para los actores!” . Cuando le llegó el papel él estaba buscando algo totalmente opuesto. “Quería hacer algo más convencional”, insistió Bacon. "Venía de ‘Mystic River’ y no quería hacer nada oscuro”. Pero el guión de Nicole Kassell era demasiado convincente. “Sentí que la película me eligió, de alguna manera”, dijo Bacon. “No podía decir que no”. Claramente tomó la decisión correcta, ya que es una de las películas del actor más aclamada por la crítica especializada.

Víctima de Bernie Madoff

Kyra Sedgwick y Kevin Bacon están casados desde 1988 y tienen dos hijos: Sosie (28) y Travis (31)

En 2009, los nombres de Kevin Bacon y su esposa Kyra Sedgwick aparecieron en las noticias como dos de las víctimas famosas de Bernie Madoff y uno de los mayores fraudes de la historia llevado a cabo por una sola persona. El infame delincuente robó más de USD 50 mil millones a inversores desprevenidos como Bacon y Sedgwick. La noticia dio lugar a muchas especulaciones sobre la situación financiera de la pareja, la mayoría de las cuales, según Bacon, no son ciertas.

Cuando habló con The Guardian al respecto en 2017, Bacon se negó a decir exactamente cuánto perdieron él y Sedgwick, pero se cree que el número es de millones. “Fue un mal día”, reconoció Bacon. “Pero rápidamente pudimos ver todas las cosas que teníamos en contraposición a lo que perdimos, y esos son los clichés más grandes: niños, salud, amor, un hogar agradable”. Bacon agregó que sentía que eran los inversionistas menos ricos quienes eran las “víctimas reales” de Madoff.

SEGUIR LEYENDO:

El protagonista de “Prison Break” no volverá a la serie porque no quiere papeles de heterosexuales

Johnny Depp fue forzado a renunciar a “Animales fantásticos 3”, pero cobrará una fortuna por la única escena que filmó