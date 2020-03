Para tener algo en común con Lisa se había dejado crecer las rastas porque ella tenía ese look, y fue en 2005 cuando la conoció en un club de jazz en Nueva York, gracias a amigos en común. “Me di la vuelta y la vi y me dijo ‘Soy Lisa’. Me giré hacia mi amigo e hice como que gritaba. Había malditos fuegos artificiales en mi interior”, relató el actor sobre ese primer y anhelado encuentro. Para fortuna del actor, Bonet sí terminó enamorada de él, aunque no le reveló su atracción por años. "No le dije que era un acosador hasta después de tener a los niños, de otro modo me hubiera visto como un tipo raro” , bromeó.