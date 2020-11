La amenazante y graciosa reacción de Courteney Cox por sus memes del Día de Acción de Gracias

Courteney Cox bailó con un pavo en su cabeza nuevamente (Video: Instagram@courteneycoxofficial)

Cualquier fanático de la serie “Friends” sabe que esta tiene un episodio por temporada dedicado al Dia de Acción de Gracias. Pero, puede que una de las imágenes que más se hayan quedado grabadas en sus seguidores sea la de Monica Geller (interpretada por Courteney Cox), bailando con un pavo en la cabeza.

Con el paso del tiempo, el GIF del famoso momento se ha hecho bastante popular, tanto así que parece que a la actriz le llegan cada año. Fue así que lo dejó saber en su cuenta de Instagram, en donde expresó que ya estaba cansada de que se lo enviaran.

“¡Feliz día de Acción de Gracias a todos! Espero que esté pasando un excelente día. Yo me siento tan agradecida, pero también… ¡si recibo un maldito GIF con ese pavo en mi cabeza bailando como una maldita idiota!... me voy a quebrar”, parecía haber reclamado a sus seguidores.

No obstante, la actriz decidió respirar profundamente y cambiar de humor y no solamente admitirse como un ícono de esta festividad, sino que decidió actualizar el GIF con ella bailando con otro pavo en la cabeza.

La actriz recreó una de sus escenas más famosas en el show (Foto: Nils Jorgensen/Shutterstock)

“Así que bueno, como sea, ya que soy el símbolo de Acción de Gracias, aquí les va, espero que los haga felices”, dijo.

Y, momentos después, la actriz no solamente se puso a bailar al ritmo de “I’ll Be There For You” de The Rembrandts (canción oficial del show); pero también decidió ponerse otro pavo y usar un par de lentes gigantes, tal como en el episodio original.

Habrá más de los “amigos”

Pero parece ser que no será lo único que veremos de “Friends”, pues de acuerdo a Matthew Perry, las grabaciones de la serie comenzarán en marzo del próximo año.

“La reunión de ‘Friends’ fue reprogramada para comienzos de marzo. Parece que se viene un año ocupado. ¡Y esa es la manera que me gusta!”, afirmó el actor, llevando tranquilidad a su millón y medio de seguidores.

La actriz participará en los nuevos episodios de la serie en HBO Max (Foto: Archivo)

Fue el pasado 21 de febrero que los sueños de muchos de los fans de esta serie de los 90 se hicieron realidad y la plataforma de contenidos HBO Max confirmó que las estrellas protagonistas de la serie “Friends” volverían a reunirse en un especial.

Según fuentes citadas por el medio especializado The Hollywood Reporter, los seis protagonistas de “Friends”, los creadores de la serie y los estudios Warner Bros. alcanzaron un acuerdo para preparar juntos este especial después de varias negociaciones.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer, así como los creadores David Crane y Marta Kauffman, habrían pedido por este programa el doble del salario que cobraban por cada episodio de la mítica serie, una cantidad que los medios estadounidenses estiman que rondará los 2,5 o 3 millones de dólares.

Todo estaba listo para grabar el programa especial en febrero pasado, con el objetivo de que el público lo pudiera disfrutar a partir de mayo, en conjunto con el lanzamiento de la plataforma. No obstante, nada de eso sucedió.

El elenco se reunirá en marzo (Foto: REUTERS/Mike Blake)

La pandemia del coronavirus alteró los planes de los amigos de Manhattan y, si bien HBO lanzó su plataforma, el tan esperado episodio de Friends quedó en una pausa que nadie sabía cuánto tiempo duraría.

“Esto nos dará más tiempo para hacerlo aún más emocionante y divertido de lo que hubiera sido. El proyecto ha sido pospuesto, pero elijo ver el vaso medio lleno”, dijo en aquel momento Aniston. Y les dejó un mensaje esperanzador a sus fans: “No iremos a ninguna parte. Nunca se librarán de Friends, lo siento. Están atrapados con nosotros de por vida, muchachos”.

Gracias a la confirmación de Perry, los fans tienen ahora algo más que esperar para el próximo año.

