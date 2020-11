“El juez les va a pedir pelos y señales”: Anel Noreña lanzó una advertencia legal contra Alejandra Ávalos y Manuel José

Las discrepancias entre la familia Sosa Noreña y la polémica cantante han provocado que Anel recurra a una instancia legal (Foto: anel_norenamx / aleavalosr)

Hace varias semanas Anel Noreña reveló que había interpuesto una demanda por daño moral contra Alejandra Ávalos, quien habitualmente ha aparecido en los medios de comunicación haciendo controvertidas declaraciones en torno a la relación que tuvo con quien considera su amigo íntimo, el fallecido José José.

Y es que Ávalos también ha respaldado al cantante colombiano Manuel José, quien en distintas ocasiones ha declarado ser hijo genético del fallecido intérprete, razón por la que su enemistad con la familia Sosa Noreña se ha incrementado, pues las declaraciones del mencionado cantante han sido desestimadas por Anel y sus hijos.

En esta ocasión, la madre de los herederos mayores del Príncipe de la canción, le lanzó un contundente mensaje a la actriz y cantante, y aseguró que “todo lo que diga de ella o de su familia será usado en su contra”. Así lo dijo la ex modelo, quien también se refirió a Manuel José.

El colombiano Manuel José continúa sosteniendo que es hijo legítimo del recordado intérprete, aunque se ha negado a realizarse a prueba de ADN (Foto: Instagram de Manuel José)

“Hazme el favor. El chico colombiano se me hace que no tiene ninguna educación. Al chico colombiano, el señor José José, mi ex marido y el amor de mi vida, le dejó un cassette donde dice ‘no gracias, no eres mi hijo’, le hicieron la prueba. Nada le parece, es su problema”, expresó en entrevista para las cámaras del programa Ventaneando.

“El juez les va a pedir pelos y señales de todo lo que han dicho, lo van a tener que comprobar la una y la otra, entonces dices ‘bueno, ahí acaba’ ¿qué les va a decir el juez? Ahí sí cuidado para el lado que vayan. Yo no te podría decir nada, yo lo único que quiero es que nos dejen en paz”, agregó la ex modelo, quien también condenó la manera en que, según su apreciación, Alejandra Ávalos se ha entrometido en asuntos familiares que no le conciernen.

“Pero esa saña que tiene y esa persistencia en molestar, dice ‘¿qué?, ¿a razón de qué o a título de qué?, ¿a título de qué está presente en nuestras vidas?’, porque sí molestas, Alejandra, con tus comentarios. No sé si tú tengas un hijo hombre, no sé, no te conozco, pero qué gacho va a ser que tú tienes familia y que te pasara una cosa como ésta, ¿no crees? Digo, es sentido común. Ahora, si es por molestar, la verdad es que sí me molestó, y me dolió mucho lo que haces, Alejandra, perdóname, pero allá tú, y acá yo, y acá mis hijos, y hoy quiero que te quede claro una vez más.”, expresó contundentemente.

Alejandra Ávalos ha declarado que José José fue su "gran amigo" y le confió muchos aspectos de su vida (Foto: Cuartoscuro)

Con palabras claras y un gesto serio, Anel Noreña le lanzó un ultimátum a la actriz que protagonizó hace varias décadas junto a José José la película Perdóname todo, producción por la cual se conocieron y se hicieron amigos, según lo declarado por Ávalos.

Alejandra, somos la familia más querida de México, hazle como quieras, habla de lo que quieras, pero suelta el tema de nosotros, porque mira, todo lo que digas se está grabando y todo lo que digas va a caer en tu contra, entonces bájalo dos rayitas a tu envidia. A mí se me hace que es eso, una envidia tremenda, ¿por qué? No sé

El día del aniversario luctuoso del intérprete, Alejandra Ávalos le organizó un homenaje y una ceremonia religiosa donde no estuvo presente la familia Sosa Noreña (Foto: Archivo)

La primera esposa de José José aseguró que Ávalos estaba tratando de conseguir la dirección del domicilio de los Sosa Noreña, pero fue tajante en advertirle que ni se atreva a invadir su privacidad:

“Ahora esta señora está pidiendo mi dirección porque me quiere ir a entregar una demanda, pero ni vas a ir a mi casa a molestarme, porque aquí delante de todo el público te digo ‘eso no se hace, eso es invadir mi vida privada, y no te metas, Ale, no te metas porque no tienes ninguna razón. Tú le pediste la dirección a una reportera, ¿te la dio?, guárdatela por favor”, finalizó la ex modelo.

