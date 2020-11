Integrante de Jesse & Joy sufrió un aparatoso accidente que lo mandó al quirófano de urgencia

Jesse Huerta causó conmoción entre sus seguidores por la herida que mostró en sus redes sociales (Foto: AP)

Este martes 24 de noviembre los seguidores de la banda Jesse & Joy se llevaron una impresión, pues un integrante del popular dúo de hermanos apareció en sus historias de Instagram encima de una camilla y con la pierna vendada.

Se trata de Jesse Huerta, quien compartió el aparatoso accidente que sufrió en su casa, en el que se lesionó una rodilla y lo mandó de emergencia al hospital donde fue sometido a una cirugía de emergencia inmediata.

“Ya voy a pasar a cirugía, ya les voy contando cómo me caí, pero gracias a Dios no me rompí el hueso ni nada. Van a checar los ligamentos y que todo esté bien y ahí vamos”, expresó el instrumentista de 37 años.

Luego de dos horas, el hermano de Joy Huerta, quien el año pasado se convirtió en madre por primera vez, actualizó el estatus de su cirugía y celebró con sus seguidores que la operación había sido todo un éxito, pues pese al susto, el asunto no pasará a mayores.

Jesse & Joy poseen una carrera de 20 años, desde su lanzamiento con el tema "Espacio sideral" (Foto: Archivo)

Así lo explicó el músico de temas como Espacio sideral y Con quién se queda el perro:

La historia detrás del accidente fue que... normalmente cuando limpian la parte de debajo de la casa, abren la ventana para que se ventile y el vidrio es doble, como para aislar el ruido, de 19 milímetros cada uno. Bajamos corriendo, volteo a ver al perro, por voltearlo a ver no vi que estaba la manija de la puerta, obviamente estaba cerrada, pero gracias a Dios, la verdad me fue super bien a como pudo haber sido el accidente

En la serie de historias, el ganador del Grammy Latino añadió que con la su rodilla izquierda bajó un escalón para salir de la terraza donde se encontraba, recibiendo el impacto directo contra su ventana al dar un paso. Para tranquilidad de sus seguidoras, el músico aseguró que sólo estaría internado en el hospital un día, pues el resto de su recuperación la pasará en su casa.

El artista narró lo sucedido a través de diversas instastories (Foto: Instagram @jessehuerta)

Jesse compartió imágenes en las que se alcanza a ver con la herida sangrando antes de su ingreso al quirófano, donde afortunadamente fue atendido con celeridad. Bromeando con el texto Leg day, en alusión a las rutinas de entrenamiento por día en los gimnasios, el artista dio a conocer que su cirugía sirvió para cerrar la herida, por lo que deberá mantenerse sin actividad para propiciar su adecuada cicatrización.

Los hermanos han sido galardonados con el Grammy Latino y sus temas han sido reconocidos en varios países (Foto; AP)

Tras mostrar cómo le quedó la sutura, Jesse agradeció las muestras de solidaridad y respaldo que recibió por parte de su público, quien ha estado muy al pendiente de su salud tras el accidente doméstico. Y es que el músico regresará a su casa donde pasa el periodo de aislamiento domiciliario junto a su familia, su esposa Mónica y sus dos hijas.

La herida suturada sorprendió a sus seguidores, quienes le expresaron buenos deseos (Foto: Instagram @jessehuerta)

En estos días de confinamiento por la pandemia del coronavirus, el compositor no ha perdido tiempo para mantenerse en unión con los suyos. y en las publicaciones de su cuenta de Instagram se le nota muy enamorado dedicado canciones a la madre de sus hijas.

El músico se casó hace 17 años y formó una familia al lado de Mónica (Foto: Instagram @jessehuerta)

La esposa del músico es una consagrada chef apasionada por cada platillo y desde sus redes sociales comparte las recetas de los platos con los que agasaja a su familia. La primogénita del cantante, Hanna, de 16 años, heredó el talento para la música , y es que en el 2013, la adolescente ya se estrenaba en el mundo del espectáculo como compositora con el tema Llorar, que escribió junto a Mario Domm.

Por su parte, la pequeña Abby, de 7 años también ha comenzado a dar muestras de su interés por las disciplinas artísticas, causando el orgullo de su papá.