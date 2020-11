La grosería que Daniel Bisogno dijo a Lupita Jones en “Ventaneando”: por qué el conductor estalló contra ella

Bisogno ha criticado el desempeño de Lupita Jones al mando de Mexicana Universal (Foto: Instagram@bisognodaniel/cuartoscuro)

Este martes Sofía Aragón, la actual reina de belleza mexicana, quien alcanzó el segundo lugar en Miss Universo 2019, fue invitada al foro del programa Ventaneando, donde habló de la polémica que se ha generado en los últimos días luego de que ella misma señaló haber sido víctima de “violencia simbólica” de parte de Lupita Jones, como maltratos emocionales y el hecho de que no recibió apoyo económico para sus gastos más esenciales.

En días pasados Lupita ofreció una disculpa a Aragón, luego de que aseguró que le había pagado arreglos estéticos y evidenció que la tapatía había sufrido problemas de depresión durante su desarrollo en la organización Mexicana Universal. Ante ello, Sofía contó en el programa de TV Azteca lo que llamó “su verdad”.

“No tengo nada que perdonarle, a mí no me ofendió, realmente sus verdades fueron tan falsas que no me mueven. Entonces que mejor le pida perdón a todas las reinas por cosas que sí hizo. Que pida disculpas amplias a las mujeres por hablarles de esa forma, por permitir que un hombre se exprese de esa forma con ese descalificativo tan grande. A mí no me ofendió, a mí no me hizo sentir nada, entonces la disculpa queda en el aire”, comenzó a decir Sofía Aragón.

La actual reina de belleza expresó que se encuentra aliándose con otras ex participantes para desvelar el movimiento "La verdad detrás de mi corona" (Foto: Captura de pantalla)

Tras las palabras de la joven de 26 años, Bisogno expresó su opinión y criticó a Lupita Jones por ofrecer disculpas después de tanto tiempo: “Ahora, hablando con la verdad. Es una disculpa que es un tiro de gracia en lugar de una disculpa, o sea, aquí la señora salió a decir: ‘Disculpen, pero esto y esto’. Es lamentable lo que pasa con Lupita Jones”, dijo el comentarista, a lo que Mónica Castañeda, su compañera en la conducción del programa respondió:

“Estoy de acuerdo contigo, lo que pasa es que de todas las reinas a la única que menciona es a Sofía”. “Porque fuiste la primera que levantó la voz, ahí está el dolor y ahí está el ardor de parte de la señora”, aseguró Bisogno.

Jones aseguró que Aragón se presentaba decaída y sin bañarse a su preparación dentro del certamen (Foto: Instagram @sofaragon @lupjones)

Respecto a las polémicas declaraciones de Lupita Jones sobre la depresión de Sofía Aragón, su estado presuntamente desaliñado por “no bañarse” y las cirugías plásticas a las ésta se sometió, la modelo expresó:

“Siempre dije que sufrí un tema de depresión hace mucho tiempo y es algo que yo ya superé, es algo que trabajé y, por eso doy conferencias desde hace más de 5 años. Por eso, ella sabía que si decía eso me iba a pegar, pero no me pega porque es algo que yo tengo trabajado (...) Mi vida personal, profesional en estos momentos es tan plena que no, realmente no me afecta”, aseguró la reina de belleza quien en meses pasados apareció como co conductora del programa La Voz México.

Un aspecto controversial de la charla fue que en medio de las declaraciones, Daniel Bisogno lanzó una dura crítica a la Miss Universo 1991: “En resumen: pinche vieja. Porque te voy a decir lo que pasa, o sea tú no puedes salir y hablar mal de algo que tú supuestamente construiste” , refiriéndose a Lupita Jones.

Hace unos días Pati Chapoy y Daniel Bisogno comentaron que los manejos de Jones en la organización eran "como de una secta" (Foto: Instagram)

Por su parte, Pedro Sola le recordó a la nacida en Guadalajara, Jalisco, que esta polémica inició cuando se comentó que ella no iba a entregar la corona a la siguiente reina de belleza, ante esto Sofía aseguró que ya se está preparando junto con otras ex participantes para dar a conocer un movimiento llamando “La verdad detrás de mi corona”.

“Esto viene de muchísimo tiempo atrás. Quiero recalcar que no tiene nada que ver con entregar o no mi corona, claro que fue un motivo para mí para alzar mi voz. Porque si ella lo que intentaba, a través de ese comunicado que todos vieron, era alterarme, era sacarme de mi zona de confort, de mi zona de paz, pues no lo iba a lograr porque ella sabe que no soy así”, expresó.

