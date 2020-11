“Fue un golpe brutal”: qué es lo único que Leticia Calderón no ha perdonado a Juan Collado, a más de una década de su ruptura

Leticia Calderón contó lo que más le lastimó del abogado (Foto: Instagram)

La relación de Leticia Calderón y Juan Collado terminó en 2007 después de rumores de infidelidad por parte del abogado. Pero a pesar de todos los conflictos que tuvieron durante su separación, la actriz ha mantenido una relación cordial con Collado por Luciano y Carlo, los hijos que comparten.

Con los años, la actriz ha superado muchas situaciones que vivió durante su tiempo como pareja con el letrado, pero hay una cosa que no cree que pueda superar: el que él no se haya despedido ni de ella ni de sus hijos.

Durante una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, la intérprete señaló que Collado se fue del hogar que compartían sin dar ningún tipo de aviso, algo que a la fecha aún le lastima.

“Lo único que a mí me duele, y nunca se lo reclamé, es: '¿Por qué no te despediste, por qué no dijiste adiós? Es lo único que me duele y me seguirá doliendo por siempre”, confesó en la entrevista de YouTube.

Calderón explicó que se enteró de las fotografías con Carrillo a través de una periodista (IG: yadhira_carrillo/leticiacalderonof)

Calderón narró que todo comenzó un fin de semana antes de que la abandonara, cuando habían planeado un viaje juntos, pero el abogado nunca llegó. La actriz pensaba que todo iba muy bien y no veía necesario casarse.

“Fue un golpe brutal. El viernes estábamos muy a gusto planeando ir a Laredo, que es donde llevábamos a Luciano a su terapia, pasamos una noche muy linda, se despidió con un beso ‘nos vemos al rato’ y nos fuimos al aeropuerto y de ahí no supe mas”, comenzó a contar.

Ella regresó de su viaje sin su pareja un sábado. Collado no avisó, ni llegó a dormir el fin de semana y además, no llevó a Calderón a una cita médica en la que él la tenía que ingresar al hospital para una operación.

“Yo llegué sola a registrarme, y me dijeron que tenía que venir una persona, y le hablé a mi mamá. Juan llegó en la tarde del lunes, yo estaba un poco molesta, pero dije que no iba a discutir en el hospital. Yo salía el martes, me dijo ‘¿vengo por ti?’, y le digo ‘no te preocupes, me llevan los guaruras, mi mamá, la enfermera y te veo en la casa’.[...] llegué a la casa al mediodía y hasta las ocho [de la noche] me paré en muletas para ir al baño y ya no estaban sus cosas. Esa es la realidad”, recordó.

A pesar de todo, el abogado le pedía que regresaran (Fotografía, Instagram: @yadhiracarrillo)

La actriz explicó que después le preguntó a la empleada doméstica que cuándo se había llevado las cosas el abogado, a lo que le respondió que después de haberla visitado en el hospital.

Pero las sorpresas para la actriz no pararon ahí, pues una periodista tenía fotos de Collado con su actual pareja Yadhira Carrillo. Cuando le dieron esta información, la actriz se dio cuenta de lo que había pasado el fin de semana que la dejó plantada en el aeropuerto.

Aunado a esto, dos semanas después de que se marchó, el defensor le negó el engaño y le pidió volver a intentar las cosas en su relación, pero al mismo tiempo se encontraba en la boda de la periodista con Carrillo. Esta versión fue confirmada por Castañeda, quien se confesó confundida cuando lo vio llegar.

“No pasa nada. Las relaciones se terminan, el amor se termina, pero se finiquitan las cosas. Ese es mi dolor con él. Yo no hubiera tenido ningún problema si me dice: ‘Oye ya no te quiero, o sí te quiero, pero me encanta la parranda o me gusta alguien más. Adiós’”, reflexionó.

