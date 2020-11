“Yo me casé para amarlo, protegerlo, cuidarlo”: Yadhira Carrillo continuará con Juan Collado y resaltó la labor de Leticia Calderón

Yadhira Carrillo dijo que su relación con Collado se ha fortalecido (IG: yadhira_carrillo/leticiacalderonof)

A pesar de que la situación legal del abogado Juan Collado parece complicarse conforme avanzan los meses, la actriz Yadhira Carrillo declaró que continuará firme a su lado y por su mente no ha pasado la opción de terminar con su matrimonio, porque ella contrajo nupcias para estar juntos en los buenos y malos momentos.

La protagonista de varios melodramas mexicanos recalcó que admira profundamente a su marido, por lo que no ha tenido la intención de alejarse del abogado que se encargó de defender a la élite mexicana por varios años.

“No, nunca en la vida (ha querido dejar a Collado). Juan es un hombre extraordinariamente fuerte, es un guerrero, es un toro. Siempre se lo he dicho desde que lo conocí: duerme tan poco y trabaja tantísimo toda la vida. Nunca he pensado en eso y estoy segura que jamás lo pensaría”, dijo contundente en entrevista a las afueras del Reclusorio Norte.

Yadhira resaltó que aún tiene un gran amor por su marido y por lo mismo no busca iniciar una nueva relación, así que se mantendrá al pendiente de la salud, cuidado y situación legal de Juan Collado.

Yadhira Carrillo refrendó el gran amor que aún siente por su marido Juan Collado

“Yo me casé con él para amarlo, protegerlo, cuidarlo, darle todo lo que yo tengo que es mi amor, mi presencia, mi energía, para darle ánimos, traerle lo que le gusta comer, traerle lo que a él necesita para sentirse bien”, aseguró la famosa mexicana.

“Es un hombre que ha sido conmigo extraordinario desde el primer día, es un hombre que admiro profundamente por el amor a sus hijos, por el respeto a su familia, a su padres, a sus hermanos, por cómo protege, ama, extraña y llora por sus bebés, siempre protegiéndolos para que no les falte nada ni a ellos ni a su mamá ni a su casa; todo lo que tienen, todo absolutamente se los da Juan y su mamá (Leticia Calderón) que trabaja y es extraordinaria”, sentenció.

Aceptó que ha sido complicado mantenerse cerca del proceso de su marido, pero no dejará de visitarlo cada semana como desde que fue apresado en 2019. “No está en tus manos, no está en ti, es sólo calma y esperar. No está en ti, no está en él, no está en documentos, no hay nada”, dijo entre lágrimas para los medios de comunicación.

Yadhira Carrillo se ha mantenido firme al lado de su esposo, quien fue detenido desde julio del año pasado por acusaciones relacionadas con lavado de dinero, asociación delictuosa y fraude.

Durante este largo periodo, la actriz se ha enfrentado a la distancia con su pareja, a los padecimientos provocados por el estrés y hasta una pelea con la ex esposa de Juan Collado, Leticia Calderón.

A pesar de esto, quiso refrendar su amor y decidió volver a unirse en matrimonio en el Reclusorio Norte, con lo que celebraron su aniversario de bodas en mayo de este año.

Yadhira Carrillo, la mujer casada con Juan Collado. (Foto: @yadhiracarrillo)

“Le traje chocolatitos, le traje algunos detalles, cosas que yo le hice y ahí vamos… en la vida no sabes qué te va a tocar, si enfermedades, muerte, este tipo de cosas que ni tú pides y que tampoco a veces son merecidas, pero que te tocan vivir en la vida y lo más importante es levantarse, permanecer y poder salir adelante, para mí eso es lo más importante y, si Dios nos permite, así siempre será”, explicó.

En medio del proceso se ha enfrascado en una disputa con su colega Leticia Calderón. Ambas personalidades se han enfrascado en una guerra de declaraciones en torno a la relación que Luciano y Carlo sostienen con su padre.

Mientras que la protagonista de Esmeralda o En nombre del amor se ha mantenido firme al asegurar que su ex marido nunca fue muy cercano a sus hijos; Carillo no se cansa de señalar que el abogado se mantiene en constante comunicación con ellos.

Además Yadhira confesó hace unos meses que padece el síndrome de Ménnière, el cual le fue diagnosticado tras sufrir una crisis en el oído izquierdo y que le hizo perder la capacidad de escuchar los sonidos.

“Me dio hipoacusia súbita y me quedé completamente sin sonido en este oído (izquierdo), entonces todos los días me inyectan cortisona y me la dan tomada”, informó la famosa mexicana en entrevista con Ventaneando.

