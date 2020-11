La irónica respuesta con la que Leticia Calderón volvió a desmentir a Yadhira Carrillo

La diferentes declaraciones que han dado acerca del empresario volvieron a ser causa de polémica (Foto: Instagram @yadhiracarrillo / @letycalderon79)

La actriz Lety Calderón declaró que Juan Collado no se ha comunicado con ella ni con sus hijos para hablar sobre el estado de su proceso legal o siquiera para preguntar cómo están sus hijos.

Calderón fue entrevistada por diversos medios de comunicación y afirmó que no ha sabido nada de su ex esposo que no sea lo que publicaron periódicos y revistas, lo que contradice lo dicho por la actriz Yadhira Carrillo, la ahora esposa del empresario, quien aseguró que él su equipo legal han estado en contacto con todos sus familiares y amigos cercanos.

De hecho, la actriz se refirió con la siguiente frase a la condición en la que se encuentra el empresario:

¿Qué pasó?, yo creo que le quitaron el teléfono o algo porque no ha llamado

Tras la frase, los reporteros le reiteraron a Calderón lo dicho por Yadhira sobre que no está de acuerdo en que los niños no asistan para ver a su padre y que no sean requeridos por él, a lo que la actriz respondió con un seco “Qué bien”.

Yadhira ha señalado que el empresario se encuentra pasándola muy mal dentro del Reclusorio Sur, por lo que lo visita constantemente para poder llevarle algunos regalos como chocolates o productos de higiene personal.

Juan sigue en un juicio contra las autoridades mexicanas quienes lo responsabilizan de haber cometido actos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y lavado de dinero. Sin embargo, la actriz dijo que por mucho que tenga que esperar, siempre le será fiel a su pareja y que de ninguna manera va a buscar divorciarse de él o separarse de alguna forma.

La actriz se molestó con las preguntas que le realizaron los reporteros (Foto: Instagram @letycalderon79)

Pero este no fue el fin de la polémica, ya que Lety posteriormente se molestó cuando le volvieron a preguntar sobre si permitiría que sus hijos visitaran a Juan Collado en prisión por lo que respondió de la siguiente manera:

¡Es un tema que ya hemos platicado muchísimo! Por favor. Yo no sé si ustedes ya les da flojera preguntar pero a mí sí me da flojera contestar. Ya les dije que en el momento en que a mí Juan me lo requiera yo con mucho gusto le permito a los muchachos

Y es que Yadhira y Lety, con quien Juan Collado tiene dos hijos, Carlo y Luciano, han pasado por una guerra de declaraciones debido a que la primera asegura que el hoy preso siempre ha cuidado de sus hijos y que ha llegado hasta a llorar por ellos abiertamente; mientras que Calderón afirmó que siempre ha sido un hombre distante para con sus hijos y que ni siquiera intentaba pasar tiempo con ellos por lo que, poco después de su separación, ella decidió cubrir los papeles tanto de madre como de padre.

Yadhira Carrillo afirmó que no está pensando en divorciarse del empresario (Foto: @Ventaneandouno)

Por su parte, así fue como Yadhira Carrillo se refirió a Juan Collado y a las relaciones personales del empresario:

Es un hombre que ha sido conmigo extraordinario desde el primer día, es un hombre que admiro profundamente por el amor a sus hijos, por el respeto a su familia, a su padres, a sus hermanos, por cómo protege, ama, extraña y llora por sus bebés, siempre protegiéndolos para que no les falte nada ni a ellos ni a su mamá ni a su casa; todo lo que tienen, todo absolutamente se los da Juan y su mamá (Leticia Calderón) que trabaja y es extraordinaria

A pesar de las diferencias en sus perspectivas hacia el empresario, ambas han dicho que se reconocen mutuamente como compañeras por la profesión actoral que comparten y que además manejan una base de respeto para cada vez que tienen que comunicarse con respecto a Juan o a los menores.

