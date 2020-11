Detrás de cámaras y en lencería: la foto inédita de Demi Moore en “Striptease”

Rumer Willis compartió una serie de fotografías para celebrar a su mamá y entre las que resaltó una imagen inédita del rodaje de la exitosa película Striptease.

Demi Moore celebró su cumpleaños 58 con algunos compromisos de trabajo y rodeada del amor de su familia, pero fue justamente su hija mayor, Rumer Willis, quien compartió una serie de fotografías para celebrar a su mamá y entre las que resaltó una imagen inédita del rodaje de la exitosa película Striptease.

La también actriz no dejó pasar el cumpleaños de su madre, por lo que a través de su cuenta de Instagram publicó un emotivo mensaje y la instantánea que llamó la atención porque recordó la belleza que inmortalizó a Demi Moore en la cinta estrenada en 1996.

En la comedia negra erótica dirigida por Andrew Bergman, Rummer Willis interpretó a Angela, la hija de siete años de la protagonista de la película, por lo que tuvo la oportunidad de compartir el set de grabación con su mamá en más de una ocasión.

De esta manera, en la imagen que acaparó los reflectores aparece precisamente en el foro al lado de Demi Moore, quien lució en la icónica lencería con la que es recordada hasta el día de hoy.

Llamó la atención la imagen inédita de la cinta de los noventa. (Foto: Instagram de Rumer Willis)

“MAMÁ: Feliz cumpleaños. Me siento muy agradecida de poder vivir esta vida contigo”, escribió la actriz de 32 años al inicio de conmovedor mensaje en su red social.

“Eres la mujer guerrera Escorpio más ruda, mentecata y tonta que conozco. Te amo de aquí a la luna. No puedo esperar para celebrarte hoy”, continuó en su felicitación.

Además, la actriz de Once Upon a Time in Hollywood compartió una serie de tiernas fotografías al lado de su madre en diferentes etapas de su vida, pero pronto llamó la atención la imagen inédita de la cinta de los noventa.

“Una explosión en el corazón” o “¡Esa foto en el set de ‘Striptease’ es increíble!”, fueron algunas de las reacciones que provocó esta fotografía en las redes sociales.

La propia Demi Moore utilizó su cuenta de Instagram para compartir los detalles de su celebración. (Instagram de Demi Moore)

La propia Demi Moore utilizó su cuenta de Instagram para compartir los detalles de su celebración. La famosa de 58 años compartió una fotografía en la que se le ve soplando las velas de su pastel de cumpleaños.

“Anoche en el set. Mis deseos de primer cumpleaños, justo a la medianoche. ¡Gracias a todos por hacerme sentir tan especial hoy!”, escribió Moore en su red social.

La actriz se encontraba rodando en Butte, Montana, la cinta de drama estadounidense Please Baby Please, donde comparte créditos con Karim Saleh y Andrea Riseborough.

Además se dijo feliz de disfrutar sus bocadillos favoritos en su cumpleaños 58 y en el viaje de regreso a Los Ángeles. “¡Pastel de cumpleaños Bunnies! Perfectos para el viaje en mi cumpleaños”, añadió en sus historias de Instagram.

Además se dijo feliz de disfrutar sus bocadillos favoritos en su cumpleaños 58 y en el viaje de regreso a Los Ángeles. (Instagram de Demi Moore)

Otra de sus hijas, Scout laRue Willis, también le dedicó varias palabras a su madre y hasta mostró su lado más sensual: “Es rara, es sexy, es divertidísima, es la reina de encontrar la mierda más extraña en eBay, y afortunadamente es mi mamá. Me considero especialmente afortunada de que sea una de mis mejores amigas en todo el planeta. Te quiero mamá”.

Su mensaje recuerda la afición de la famosa por adquirir cosas extrañas y hasta decorar su casa de manera poco convencional, como la ocasión que dejó ver su estudio de trabajo al lado de su bañera.

Otra de sus hijas, Scout laRue Willis, también le dedicó varias palabras a su madre y hasta mostró su lado más sensual (Foto: Instagram de Scout laRue Willis)

Desde el inicio de su carrera, Demi Moore se consolidó como una gran actriz y especialista en arrasar en la taquilla, pero fue el año pasado cuando en su autobiografía destapó que detrás de su éxito arrollador existe una mujer llena de inseguridades, con una infancia terrible y una madurez que desembocó en adicciones y en el desamor.

Inside Out es el título de sus memorias, donde reveló los abusos que sufrió en su infancia, los cuales fueron propiciados por su madre, y dio un crudo panorama de su infancia y adolescencia marcadas por las adicciones y discusiones de sus padres.

