“No me interesa lo que él diga de mí”: “Pepillo” Origel expresó su desdén hacia Horacio Villalobos

Pepillo Origel y Horacio Villalobos trabajaron juntos hace más de dos décadas en el programa "Trapitos al sol" (Foto: Instagram @juanjoseorigel/@horacitu_oficial)

Hace pocos días el conductor Horacio Villalobos acudió a la grabación del podcast y programa de YouTube del conductor Alex Fernández, donde habló de su trayectoria y rememoró episodios de su carrera al frente y detrás de las cámaras.

En el repaso de sus proyectos, el polémico conductor, quien actualmente forma parte del cuadro principal de presentadores del matutino de TV Azteca Venga la alegría, rememoró un episodio de sus inicios, cuando formó parte de la empresa Televisa en la década de los 90.

Ahí ingresó al proyecto Trapitos al sol, un noticiero de espectáculos que buscaba hacerle frente directamente a Ventaneando, dicho programa contaba con la participación de la llamada “reina de la radio” Maxine Woodside, Poncho Vera, el mismo Horacio y Juan José Origel, de quien Villalobos se expresó de una manera no muy grata, pues lo criticó en su forma de ser y afirmó que “fue el peor compañero que haya tenido”.

Tras la polémica declaración, el conocido Pepillo Origel reviró los comentarios de Horacio con una respuesta con la que dejó claro que entre ellos no hubo ni habrá una relación cordial, sino todo lo contrario. Fue el periodista Alejandro Zúñiga, quien posee un canal en YouTube, que se puso en contacto con el conductor del programa de Unicable Con permiso, para conocer cómo se lleva con Villalobos y si era verdad que tuvieron rencillas cuando trabajaron en conjunto.

Tras el cuestionamiento de Zúñiga, Pepillo aseguró que hace bastante tiempo que no tiene ningún tipo de relación con el también actor, por lo que dejó ver que no es una persona relevante en su vida. Así lo dijo a través de un mensaje de audio que presentó el vlogger de entretenimiento:

“Yo no tengo nada qué decir de él porque... Creo que tengo muchos años de no saber nada, nada de él, no quiero saber nada”, se le escuchó decir.

Más adelante en la misma grabación, el periodista de espectáculos y “amigo de las estrellas” aseguró que no le importan mucho las críticas que recibió hace unos días por parte de Horacio Villalobos, quien se encuentra en plena promoción de la puesta en escena Un acto de Dios, que presentará de manera virtual en días próximos:

“No me interesa lo que él diga de mí. Ni le voy a contestar, ni quiero darle réplica, que sigan hablando, tú sabes que yo sigo caminando”, aseguró.

Y es que Villalobos, quien hace unos días anunció el final de su programa Farándula 40, que culminará en diciembre próximo tras casi once años al aire a través de la señal de ADN 40, fue muy duro al asegurar que con Juan José quedó “curado de espanto”.

“Odié a Juan José Origel, que fue el peor compañero que he tenido. Ahí trabajé con Origel y, la verdad, quedé curado de espanto, pero conocí a Maxine Woodside que es un encanto de persona”, dijo Horacio hace unos días.

Ante esta declaración, su entrevistador, el vlogger Alex Fernández mostró incredulidad, pues le contestó que Origel “se ve tipazo”, comentario al que VIllalobos no contestó.

Horacio comunicó el final de su programa en su más reciente emisión. Así lo dijo: “Quiero iniciar este programa dando una noticia, esto lo hago, en primer lugar para que seamos nosotros quienes primero lo decimos; en segundo lugar para que no se arme el chisme y luego cambien la información en las revistas que existen en nuestro país. Llevamos casi once años, cumplíamos en enero y nos quedan ocho programas. Les prometemos que la vamos a pasar muy bien. No hay otra razón, esa es la verdad. Seguramente nos vamos a encontrar en otros proyectos, seguiremos trabajando juntos, . Este programa tal vez encuentre espacio en otro lado, no sabemos qué pueda pasar", expresó.

