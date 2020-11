Eleazar “N”: qué ocurrirá con el personaje que interpretaba el actor en “La mexicana y el güero”

(Foto: Fb/Eleazar Gómez)

El 5 de noviembre, Eleazar Gómez fue detenido en su domicilio de la colonia Nápoles, en la Ciudad de México.

Su pareja, la artista peruana Stephanie Valenzuela, lo había denunciado por agresiones y por intento de estrangulamiento, y tras ella, famosas como Vanessa López, Elia Ezrré y Jeanette Karam, ex novias del actor, alzaron la voz y confesaron que también sufrieron maltrato físico y psicológico durante el tiempo que estuvieron con él.

Este domingo, tras la audiencia celebrada el viernes 6 de noviembre, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que un juez de control vinculó a proceso a Eleazar Gómez por un delito de violencia familiar equiparada. Además, informó que como medida cautelar, permanecerá dos meses en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, al menos hasta que concluya la fase de investigación complementaria.

Tras el crudo relato de sus ex parejas, y el dictamen de prisión preventiva, la situación legal del actor es muy complicada. Sin embargo, Televisa aún no ha emitido ninguna declaración al respecto, y no ha explicado qué ocurrirá con el personaje que interpreta el artista en la telenovela La mexicana y el güero.

Eleazar Gómez contaba con un importante papel en la serie, que se estrenó el 17 de agosto en el país, y está protagonizada por Itatí Cantoral y Juan Soler. En la historia, él daba vida a Sebastián, un cirujano plástico. En este momento, los nuevos capítulos se encuentran en fase de grabaciones, que durarán hasta el mes de diciembre. Sin embargo, por el momento el acusado no podrá incorporarse al rodaje, y se desconoce si adaptarán el guion por su ausencia.

En entrevista con el reportero Eden Dorantes, el productor de la serie, Nicandro Díaz, explicó que aún es demasiado pronto para tomar ninguna decisión, o hablar al respecto.

“Ahorita no hay un panorama certero de lo que está pasando, no sabemos qué vayan a dictaminar las autoridades, no sabemos qué vamos a hacer por ahora. Ya te dije lo que te puedo decir", expresó Nicandro Díaz, quien también ha trabajado al frente de exitosas producciones como Soy tu dueña.

El viernes 6 de noviembre, tras más de seis horas de audiencia, Stephanie Valenzuela habló por primera vez con los medios, y explicó que confía en la justicia mexicana. Además, se dirigió especialmente a las víctimas de violencia de género y les pidió que se atrevan a denunciar.

“Primero quiero aprovechar las cámaras, y que muchas mujeres me van a ver. Quiero decirles que denuncien, que no se queden calladas, que yo confío plenamente en la justicia mexicana. Hoy más que nunca me han demostrado que nos pueden dar toda la seguridad para salvaguardar nuestra integridad. No tengan miedo de denunciar. Yo voy a llevar esto por la justicia. Las agresiones se han dado dentro de una relación de noviazgo y quiero que sepan que solamente voy a dejar que las cosas sigan su curso por la justicia”, expresó la actriz peruana.

En la carpeta de investigación consta que la presunta agresión ocurrió después de una velada romántica en la que Eleazar Gómez le pidió a Valenzuela que se casara con él. Al llegar a casa, la acusó de haber estado distante durante la cita, la golpeó, la amenazó y le mordió en los pómulos, en la barbilla, y en el lado derecho de la mandíbula.

