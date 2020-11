Paty Chapoy pidió a Danna Paola romper el silencio sobre la relación que vivió con Eleazar Gómez hace más de una década

La cantante y actriz, Danna Paola. (Foto: EFE)

Luego del revuelo que ha causado Eleazar Gómez, por supuestamente agredir a su pareja Stephanie Valenzuela, otras artistas que fueron también novias del actor han levantado la voz y han denunciado los actos de violencia que vivieron a su lado, con excepción de Danna Paola.

Ante ello, la conductora de espectáculos, Paty Chapoy, solicitó a la intérprete de Mala fama denunciar los presuntos actos de agresión que vivió durante una turbulenta relación con Eleazar.

Fue en una emisión del programa “Ventaneando” donde la invitaron a denunciar y compartir lo que pasó durante su noviazgo con el actor hace más de una década, cuando ella tenía 14 años y él 24.

La petición fue lanzada a la artista, luego de abordar el tema de Eleazar, quien fue detenido y trasladado al Reclusorio Sur el pasado viernes 6 de noviembre.

“Sería algo bueno para todas las mujeres que ella (Danna Paola) se sumará a las denuncias”, dijo Paty durante el programa del mundo de la farándula.

Y es que tras unos años de estar juntos, cuando la intérprete de Oye Pablo tenía alrededor de 18 años vivió un rato incómodo al sostener una discusión con el actor en medio de una plaza comercial y la revista TV Notas fue testigo de la polémica situación.

Según la publicación impresa, Eleazar emitió palabras altisonantes en contra de la joven actriz, tales como: “eres una pin** put***, perra”. Sin embargo, ella respondió a tal agresión con la expresión “y tu un maricón”.

En tanto, la modelo Jeanette Karam, también ex pareja de Eleazar reveló durante una entrevista, haber sufrido violencia tanto física como verbal durante año y medio de relación con él.

“Para mí es muy difícil hablar, porque es algo que me dolió mucho. Me lastimó en maneras que no se los puedo explicar y me causó heridas muy profundas. Durante el año que estuvimos saliendo, sufrí violencia física, verbal y psicológica por parte de Eleazar”, confesó durante el programa matutino de Venga la Alegría.

Incluso, manifestó sentirse identificada con el actual acto de violencia que vivió Stephanie.

“Ahorita me cuesta mucho trabajo entrar en detalles de todo lo que me hizo, pero lo que les puedo decir es que como Stephanie se vio, yo me llegué a ver, y si esto le pasó a ella estando dos meses con él, yo solamente quiero que ustedes se imaginen lo que yo pude vivir en un año y medio”.

Por su parte, la cantante mexicana, Gloria Trevi fue duramente criticada por usuarios en redes sociales tras compartir un video en su cuenta de Instagram.

Una lluvia de críticas se desencadenó en redes sociales, luego de que la famosa cantante mexicana, Gloria Trevi, dedicó un clip para defender a las mujeres víctimas de violencia, tras el reciente y polémico caso del actor Eleazar Gómez, quien se encuentra detenido y acusado por presuntamente agredir a su pareja, Stephanie Valenzuela.

Por ello, la intérprete de Todos me miran compartió un video en su cuenta de la red social, acción que causó revuelo, pues algunos usuarios escarbaron su oscuro pasado y se lanzaron en contra de "La Trevi''.

De acuerdo con recientes declaraciones, la cantante de origen peruano, Stephanie

Valenzuela, fue víctima de violencia, ya que presentó marcas en el cuello y rostro, además de mordeduras, que supuestamente provocó Eleazar Gómez.

El polémico caso ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, por lo que Gloria Trevi decidió levantar la voz y ofreció unas palabras en defensa de las mujeres.

