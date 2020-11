“Es un niño súper dulce”: Maribel Guardia salió en defensa de Eleazar “N”, a quien conoce desde pequeño y está preso por presuntamente violentar a su pareja

Maribel Guardia dijo "querer mucho" a Eleazar "N" y a toda su familia (Foto: Instagram @maribelguardia @eleazargomez)

En medio del escándalo por el que atraviesa Eleazar “N”, quien se encuentra en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México sujeto a proceso luego de ser acusado de agredir físicamente a su pareja, la cantante y modelo peruana Tefi Valenzuela, la opinión pública se ha conmocionado.

Mientras una constante en las redes sociales han sido las voces de quienes exigen que se le juzgue conforme a la ley y se le apliquen las medidas correspondientes, también hay quien le ha concedido el beneficio de la duda, tal es el caso de la costarricense Maribel Guardia, quien habló ante los medios de este caso:

“Quisiera ver la pruebas primero, yo conozco a Eleazar y es un niño súper dulce, amable, cariñoso, me cuesta mucho creer que haya sucedido algo así, pero pues ya saldrán las pruebas, por lo pronto mi experiencia con él es que es un niño amoroso, y qué tristeza si es así, que Dios me lo bendiga y si es así, mejor que tome una terapia, yo creo que todos podemos mejorar como personas” , expresó la ex reina de belleza en un encuentro a las afueras de Televisa.

La actriz condenó cualquier tipo de violencia (Foto: Instagram @maribelguardia)

Los periodistas le hicieron saber a Maribel que Eleazar ya presentaba un historial de declaraciones de abuso, por parte de ex parejas quienes han revelado a la prensa lamentables episodios en que se sintieron agredidas por el también cantante. Maribel contestó así:

“Lo siento por su mamá y por Zoraida (Gómez, su hermana y también actriz) que sé que lo aman. Todos los que lo conocemos lo queremos mucho, pero bueno ya se verán las pruebas. Prefiero no hablar de eso, chicos”, expresó.

Tras ser cuestionada respecto a cómo ha abordado el tema de las relaciones de pareja con su hijo Julián Figueroa, Maribel se manifestó en contra de cualquier tipo de violencia:

“Uno no sabe con las pasiones… Todo el mundo en algún momento hemos pasado por momentos… también las mujeres podemos ser violentas y la violencia no puede ser permitida, ni en hombres ni en mujeres. Yo siempre le he hablado a Julián que a una mujer no se le puede tocar pero ni con el pétalo de una rosa y tampoco que él permita que nadie le falta al respeto, porque es lo difícil, que la violencia lleva a la violencia”, dijo.

Eleazar "N" se encuentra bajo proceso en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México (Foto: Instagram@eleazargomez333)

Maribel volvió a refrendar su apoyo a Eleazar, a quien conoce desde muy niño:

“Pero bueno, que Dios los bendiga. Hay que tratar mucho desde niños, nosotras como madres inculcarles a los hombres que no deben de tocar a una mujer, de ninguna manera, ni con palabras, ni con acciones, ni ya físicamente con violencia. Con lo de Eleazar prefiero no meterme, lo quiero mucho, lo conozco desde que era un niño, trabajé con él en telenovelas de niños, entonces lo quiero muchísimo y yo la experiencia con Eleazar es que es un niño dulce, amable respetuoso, eso es lo que yo sé de él. Adoro a su mamá, a su hermana, lo adoro a él, ojalá que no sea cierto”, finalizó la actriz y conductora.

Las declaraciones de Maribel, quien no suele meterse en polémicas, dejó al público sorprendido al salir en defensa del actor quien se encuentra en prisión en espera de su audiencia por violencia familiar y agravada.

Hace apenas pocos días la pareja intercambiaba cariñosos mensajes en las redes sociales (Foto: Captura de pantalla)

Sin embargo, otra famosa se pronunció firmemente en contra de la violencia hacia las mujeres, fue Gloria Trevi quien e través de un video se alió con las chicas que han sufrido agresiones y violencia por parte de sus parejas u otros hombres. Así lo dijo la regiomontana.

“Cuando una mujer aguanta y se queda callada hay un sector de la sociedad que la considera culpable, cobarde o incluso leal. Cuando una mujer denuncia hay autoridades que la consideran exagerada. O sea golpear a una mujer y morderla en la cara, ¿no se consideran lesiones graves? O sea hasta dónde tenemos que aguantar las mujeres. Maltratar a una mujer es maltratarnos a todas. Ella soy yo”, dijo la estrella.

Eleazar, recordado principalmente por su papel de Mateo en la telenovela infantil Atrévete a soñar, que protagonizó al lado de su entonces novia, Danna Paola, fue detenido la madrugada del 5 de noviembre por haber golpeado y tratado de estrangular a su novia en el departamento que ambos compartían en la colonia Nápoles de la Ciudad de México.

