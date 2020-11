Magda Rodríguez enfureció horas antes de su muerte porque “Hoy” perdió en los premios TVyNovelas

Magda Rodríguez falleció en la madrugada del 1 de noviembre; a lo largo de su impecable trayectoria profesional destacó al frente de programas como "Hoy"; "Guerreros 2020"; "Laura sin Censura"; "Enamorándonos"; "La Academia" o "Con Sello de Mujer"

Magda Rodríguez era una apasionada de su trabajo. Quienes la conocieron, la describen como una persona entregada, franca, directa, y segura; siempre sonriente, pero también con toques de humor negro y sarcasmo.

Precisamente por su forma de ser, a pocos les sorprendió su reacción al descubrir que el show que ella producía, el espacio matutino Hoy, no ganó el Premio TVyNovelas.

El certamen se celebró en la noche del 31 de octubre, y exaltó lo mejor de la televisión producida y transmitida en México, entre marzo de 2019 y marzo de 2020. Hoy estaba nominado en la categoría a Mejor Programa de Entretenimiento, junto a Me caigo de risa; ¡Cuéntamelo ya!, y Más noche, así que Magda Rodríguez pasó las últimas horas de su vida viendo la gala, y comentándola con su hija, Andrea Escalona, y con sus compañeros de equipo.

Según contó la conductora de Hoy, Andrea Legarreta, su jefa ya intuía que este año el galardón no iría a sus manos. Y al confirmar que efectivamente, le ganó la estatuilla el productor Eduardo Suárez, por su trabajo al frente de Me caigo de risa, Magda Rodríguez se entristeció y bromeó sobre el asunto.

“Bueno, pues gracias Andreita por representarnos. Te quiero. Pero igualmente, de ahora en adelante, que anuncien su TV y Novelas en Me caigo de risa”, le dijo a Legarreta en un mensaje.

"Hoy" estaba nominado en la categoría a Mejor Programa de Entretenimiento, pero finalmente el premio fue para "Me Caigo de Risa". Magda Rodríguez creía que el show ganador en realidad no debía competir en esa categoría (Foto: Televisa)

Solo horas después de ver los premios, en la madrugada del 1 de noviembre, Magda Rodríguez falleció. Aunque aún la familia no ha revelado la causa de la muerte, las primeras versiones apuntan a que sufrió un shock hipovolémico mientras dormía.

“[El sábado] antes de ‘El Tenorio’ estuve con ella en su casa”, contó su única hija, Andy Escalona, el 2 de noviembre, poco antes del funeral. “Estuve con ella en su casa, me fui al teatro y había quedado de irme a dormir con ella porque no se sentía muy bien. No me especificaba de qué, pero simple y sencillamente tenía una carga de chamba en la semana y no se sentía muy bien. Luego me canceló y me dijo que mejor que no, que no fuera a tener algo contagioso, que mejor nos viéramos el domingo”.

“El domingo le marqué y no me contestaba. Le hablé a Mayra que trabaja con nosotros. Le dije que la fuera a despertar. Me dijo, ‘me pidió que la despertara a las 11:00’. Y yo, ‘no, despiértala ahorita’. Y ya fue que la encontró como la encontró y me fui corriendo de Santa Fe para San Ángel”, agregó Escalona.

El 2 de noviembre, el programa "Hoy" se despidió de Magda Rodríguez con un sentido homenaje (Video: Hoy/Las Estrellas/Televisa)

Los últimos mensajes que Escalona compartió con su madre también fueron sobre los premios TVyNovelas.

“Hablamos hasta las 10:30 de la noche del sábado, chismeando sobre los Premios TVyNovelas... Creo que fueron muy tontas, creo que estuvimos recortando los Premios TVyNovelas, porque yo estaba trabajando en El Tenorio -obra en la que participa-, chismeando de las nominaciones. En eso nada más me dijo ‘no vengas a dormir’”, agregó.

Tras el sepelio, el cuerpo de Magda Rodríguez fue cremado, y sus restos descansarán junto a los de sus familiares.

“Las cenizas quedarán en Villa del Carbón junto a mis abuelos, Ada Carrasco, Malena Doria, tenemos una casita de villa de campo que está su papá, su mamá, mi bisabuela Ada. Va a estar mi mamá, y es una casa a la que va mi tía, y ahora sí, yo me hacía pato a cada rato para ir, pero ya voy a tener que ir a visitar a mi mamá”, explicó la conductora mexicana.

