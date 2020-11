COVID-19 en el programa “Hoy”: Lambda García está contagiado y aún se esperan resultados de Galilea Montijo

El presentador de Hoy anunció el resultado de su prueba

El presentador Lambda García, integrante del programa Hoy, anunció la tarde de este lunes a través de Instagram stories que dio positivo a COVID-19.

“Oigan, pues tengo un anuncio importante que hacerles a continuación, pues después de todos estos días de vorágine de situaciones complicadas que ha habido este fin de semana, nos hicimos la prueba el viernes”, comentó Lambda, quien se encontraba acompañado de Luis Javier Duhart.

“Resulta que somos positivos al COVID”, reveló Lambda, quien dijo que mantendrá una actitud positiva, al igual que Duhart.

“Actitud positiva ante una situación difícil, creo que con actitud y para adelante todo se puede”, señaló el conocido como “Luja”.

Lambda (i) forma parte de "Hoy" (Captura de pantalla- Hoy)

Lambda informó que se quedarán encerrados, como medida para evitar la propagación del virus y tomarán vitaminas.

El anuncio de Lambda llegó días después de saberse del contagio de Ariel Miramontes “Albertano”, quien estuvo como invitado en el programa Hoy el pasado viernes.

Fue el productor Alex Gou quien dio a conocer la noticia a través de su cuenta en Twitter.

Y es que Gou es el productor de la obra A oscuras me da risa, en la que Albertano comparte créditos con Ninel Conde, Benito Castro y Raúl Araiza, entre otros.

Miramontes comparte créditos en la obra con Ninel Conde, Raúl Araiza y Benito Castro, entre otros

“Como productor he asumido el compromiso semanal de realizar pruebas de COVID a mis compañías. Lamentablemente, Ariel Miramontes ha resultado positivo. Es asintomático y se encuentra bien. Se suspende A Oscuras Me Da Risa hasta nuevo aviso”, indicó en la red social.

De inmediato se encendieron las alarmas al interior de la producción, pues varios conductores estuvieron cerca de “Albertano”.

Hasta ahora solo Lambda ha confirmado su contagio.

Galilea Montijo, quien también convivió de cerca con Miramontes aún estaría a la espera de que le entreguen los resultados de su prueba.

Galilea Montijo no pudo estar en el foro para el homenaje a Magda Rodríguez (IG: galileamontijo)

Se trata del segundo contagio al interior del matutino Hoy, después de que Andrea Legarreta diera positivo al virus a finales de agosto.

Si bien Lambda no habló de algún síntoma en específico que estuviera experimentando, en el caso de Andrea si tuvo malestares como dolor de cuerpo, cansancio e incluso una neumonía que la llevó al hospital para permanecer bajo observación.

Como medida preventiva, Galilea Montijo no ha estado presente en el foro de Hoy hasta que tenga sus resultados, fue así que esta mañana hizo un enlace con sus compañeros para despedir a Magda Rodríguez, la productora fallecida este 1 de noviembre.

“Qué día tan difícil para todos nosotros, para ustedes, que tienen que dar la cara el día de hoy. Me hubiera encantado estar ahí con todos ustedes. Parte del protocolo es que cuando estuviste cerca de alguien con Covid-19 hay que esperar unos cuatro, cinco días. Aparte protocolo del foro, de la empresa, como persona. Y con este dolor tan grande, este año tan difícil para todos y… sigo sorprendida. Sigo sorprendida con la noticia. Hoy me levanté y pensé que había soñado, al igual que muchos de ustedes... Y rapidísimo, no tengo palabras. No tengo palabras muchachos”, expresó.

“Magda era sonrisa. Estaba recordando... desde el día que la conocí, y no sé en qué momento fue, que hicimos como un clic. Ella desde el principio me dijo ‘No sabes las ganas que tenía de trabajar contigo’. Hoy estaba recordando eso, y yo me reflejaba mucho en Magda. Yo decía, ¿por qué tenía tanta compatibilidad? Esas ganas de vivir, de festejar, esas ganas de fiesta, de ser tú, de ser tan directa”, añadió.

