¿Ninel Conde podría estar embarazada?: la versión toma fuerza a pocos días de la polémica boda

Luego de pasar por una polémica boda e inclusive de anunciar su retiro del mundo del espectáculo, tal parece que la vida de Ninel Conde sigue sin salir a flote de la polémica, pues ahora algunas versiones apuntan a que la cantante podría estar embarazada de Larry Ramos, su nuevo esposo.

Según el programa de espectáculos Suelta La Sopa, algunas personas cercanas a la cantante confirmaron que Ninel se encuentra embarazada y que por ello quiso apurar el matrimonio con el colombiano, quien se comprometió con ella hace un mes exactamente, durante unas vacaciones en Turquía.

Por si fuera poco, el empresario podría enfrentar un nuevo proceso en contra luego de que el día de hoy apareciera ante las cámaras su ex pareja Orianny, quien acusó que el colombiano intentó hacer callar que tiene un hijo con ella para aparentar ser soltero y libre, por lo que habría firmado un contrato con ella de darle una pensión de 1,200 dólares y un seguro de vida de 500 mil dólares, cosa que Ramos no habría cumplido.

La supuesta ex pareja de Larry Ramos anunció que ya está promoviendo un proceso en contra del colombiano por no aportar económicamente al cuidado de su hijo y por incumplir en el contrato. Y es que según Orianny, el empresario ha sido citado en más de dos ocasiones a la corte sin hacerse presente, por lo que si esto se vuelve a repetir de nuevo, el juez puede tomar acciones en su contra.

Las declaraciones de Orianny también revelaron que cuando Ramos se enteró que ella estaba embarazada, le exigió que abortara, a lo que ella se negó por lo que decidió a llegar al arreglo con ella para la pensión para el menor, al cual ni siquiera ha ido a visitar ni conoce en persona. Posteriormente anunció que dos de sus conocidos le anunciaron que Larry tenía grabaciones de cuando había estado con ella en la intimidad y que podía usarlas para intentar chantajearla.

Por si esto fuera poco, la ex pareja de Larry Ramos dijo que se dio cuenta de que mientras ella se encontraba casado con él, el empresario realizaba diversos viajes a Nueva York, en los que descubrió que se veía con otra mujer que resultó ser nada más y nada menos que Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán.

Posteriormente se dio cuenta de que Ramos no solo la engañaba con ella sino con otra mujer, que resultó ser la misma Ninel Conde, por lo que no descarta que saliera con las tres al mismo tiempo.

Y es que todo son problemas para la pareja de recién casados, luego de la polémica boda en la que se tuvo que trasladar la boda que celebraron este jueves, que inicialmente sería en el Museo de la Bola, pero cuando las autoridades se informaron que habría un evento así, decidieron intervenir y la alcaldía Miguel Hidalgo no permitió que se realizara el festejo.

Los organizadores tuvieron que sacar todo lo que habían desplegado y cargarlo nuevamente a los camiones, mientras la pareja buscaba un nuevo sitio para llevar a cabo la boda. Posteriormente encontraron un lugar en un fraccionamiento en donde podrían festejar su boda, aprovechando las laxas reglas y control que hay en el Estado de México a pesar de la pandemia.

Pero hasta en ese lugar la pareja fue centro de críticas pues, evidentemente, los vecinos no estaban informados de que celebraría un festejo de esa magnitud en el complejo, por lo que hubo numerosas quejas contra el evento y fue reportado ante las autoridades, pero al no tener la posibilidad de acceder a la propiedad, la policía no intervino.

La escena del riesgo es un factor porque Ariel Miramontes, Albertano, recientemente anunció que dio positivo a COVID-19. El comediante es compañero de Ninel Conde en el “Cuarentenorio Cómico” que es producido por Alejandro Gou, quien también estuvo presente en el festejo de Ninel y que forma parte del grupo de riesgo ante la enfermedad.

