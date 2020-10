“Nos quedamos todos”: Andrea Legarreta confirmó a Magda Rodríguez como productora de “Hoy” por un año más

Foto: Hoy / Las Estrellas.

Los rumores llegaron a su fin, Magda Rodríguez continuará al frente de la producción del programa matutino de Televisa, Hoy, por lo que no habrá cambios en la emisión, por lo menos un año más. “Nos quedamos todos”, aseguró Andrea Legarreta, con lo que confirmó la noticia.

La presentadora mexicana aprovechó la emisión de esta mañana para aclarar la situación laboral de la productora Magda Rodríguez, la propia y la de sus compañeros al frente de uno de los proyectos más longevos de la televisión mexicana.

Este año terminaba el contrato de la polémica realizadora a cargo de Hoy, pero debido a los buenos resultados y su actuación frente a la crisis sanitaria por coronavirus, Televisa decidió alargar su periodo y ratificarla en el cargo, por lo menos un año más.

Hace unos meses se especuló que la empresa quería refrescar el programa matutino e iniciaría con el despido de Magda Rodríguez, quien se hizo cargo de la producción desde hace tres años, pero finalmente esto no ocurrió y la misma Andrea Legarreta fue la encargada de despejar los rumores, dudas y comentarios malintencionados.

“Tenemos una noticia, ya saben que si dimes y diretes, que si quien va a producir, que si va haber cambios en el programa Hoy, que si ya es octubre, que si para enero. Pues les tenemos la noticia de quién va a producir por lo pronto, un año más el programa: pues nos quedamos todos”, dijo muy contenta la famosa conductora durante su participación de este viernes.

“Nos da mucho gusto porque sin duda esto se va volviendo una familia. Entonces es muy lindo, los cambios siempre son fuertes, son dolorosos para los equipos y sin duda muy merecido”, añadió Legarreta para festejar que Magda Rodríguez y todo su equipo se mantendrán a cargo del exitoso matutino.

Según Andrea, el programa que conduce desde hace varios años se ha mantenido entre el gusto de su audiencia, por lo que la empresa decidió alargar el contrato de Televisa.

Raúl Araiza señaló que esta medida rompe la regla de los tres años, tiempo que siempre habían durado los productores al frente de Hoy.

“Y en estas épocas tan difíciles en las que no paramos y estuvimos aquí, no paramos ni un sólo día y aquí hemos estado. Es un gran premio”, añadió el también actor de la puesta en escena, A oscuras me da risa.

Alicia Machado, invitada de este viernes, también celebró la noticia. “Es que es algo emblemático para las familias mexicanas, todo mundo se levanta con Hoy... ustedes son unas personas queridas, tan lindas, con sangre liviana, caen tan bien y eso no pasa en todos lados”, dijo la ex reina de belleza de Venezuela.

Galilea aclaró todos los rumores sobre su ausencia en el programa

El mes pasado comenzaron a circular diversas versiones sobre la salida de Magda Rodríguez de la producción de Hoy e incluso se habló del despido de sus principales conductoras, Andrea Legarreta y Galilea Montijo.

“Escuché que Angélica Palacios dijo que iba a salir ‘Hoy’, que porque los conductores ya están muy expuestos, que el concepto de ‘Hoy’ está muy desgastado, no ahorita en este momento, pero que es un plan a futuro…fíjense que yo ya lo había escuchado”, comentó en su momento la periodista de espectáculos Ana María Alvarado en su canal de YouTube.

Según Alvarado, los directivos de Televisa estarían pensando en cambiar el concepto en el que el matutino se ha estado llevando los primeros lugares, además de que ha sido catalogado como uno de los programas más populares de la televisión mexicana.

Sin embargo diversas versiones apuntan a que habría un cambio radical, que significaría la salida de Magda Rodríguez de la producción y que otro equipo llegara a cambiar la idea desde cero, con el fin de renovar el contenido que el programa ha estado usando como esquema desde hace más de 20 años.

Esta idea no sólo fue expuesta por Alvarado, ya que su compañera Angélica Palacios también aseguró que el matutino sería renovado de fondo. A esto se suma los dicho por Alex Kaffie, quien publicó en su columna del Heraldo de México que Magda Rodríguez era la responsable de enturbiar el ambiente al interior de Hoy, especialmente entre Legarreta y Montijo.

