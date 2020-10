Danna Paola con Infobae: un inesperado 2020 me convirtió en “la artista de la pandemia”

Entrevista por: Ana Herrera / Infobae.

Danna Paola se convirtió, sin quererlo y como ella misma se definió, en “la artista de la pandemia”. La actriz y cantante buscaba este año concentrarse en su música y prefirió alejarse de las grabaciones de Élite sin imaginar que conseguiría su objetivo con muchas variaciones, pero que hoy la colocan como una de las famosas más activas y con más éxito a pesar del confinamiento por COVID-19.

Las redes sociales se volvieron el mejor escenario para la mexicana que en cuestión de ocho meses ha preparado un nuevo álbum, lanzado con gran éxito al menos nueve canciones, cambiado de look en más de una ocasión y hasta descubrir una de las incógnitas más grandes alrededor de su éxito: Oye Pablo.

Con más de 20 años de trayectoria artística, la famosa tenía claras sus prioridades este 2020. Lo primero era impulsar una gira por Centroamérica, Latinoamérica y España, para después continuar trabajando en su música, por lo que decidió poner en pausa su exitosa participación en la serie de Netflix, Élite.

Danna Paola, nominada en tres categorías de los Kids' Choice Awards 2020, habló de estos temas y otros con Infobae México.

La actriz y cantante buscaba este año concentrarse en su música y prefirió alejarse de las grabaciones de Élite sin imaginar que conseguiría su objetivo con muchas variaciones (Foto: Instagram de Danna Paola)

“Era complicado retomar eso rápido (los conciertos programados), pero unas cosas por otras porque no me hubiera dado tiempo de meterme tres meses al estudio a para acabar el álbum y me estoy dando tiempo de que salieran hasta más canciones. Además este año no sé cómo le hicimos, porque estoy muy sorprendida de que lo hayamos logrado y que llevemos nueve videoclips en lo que viene del año, sacar canciones cada semana, colaboraciones, hacer promoción, ha sido todo muy loco, pero creo que por algo pasan las cosas y a mí me ha dado la oportunidad de exponerme como cantante, como la artista de la pandemia”, resaltó Danna Paola.

La actriz y cantante confía en que el próximo año retomará sus planes para dar una gira de conciertos alrededor del mundo, pero este año permanecerá en su memoria laboral porque aunque todo se detuvo por completo, ella logró dar una vuelta de timón y reivindicar su camino para estar a punto de estrenar un disco completamente inédito.

“Lo del 2020 ha sido muy inesperado para mí, todo lo que ha pasado, cómo ha reaccionado todo el fandom (su grupo de seguidores), la gente en México y en el mundo acerca del proyecto con mi música, por lo que estoy muy agradecida, muy feliz porque vienen muchísimas cosas y estoy lista para la promoción de Más allá de la luna a la que estoy prestando mi voz”, señaló.

Aunque cada semana Danna Paola sorprende a sus seguidores con alguna canción o contenido nuevo, promete que su nuevo material discográfico vendrá impregnado con su peculiar esencia: “Es un álbum muy especial para mí, es completamente distinto, es una experiencia personal porque todas mis canciones para mí son terapia, pero es un concepto diferente con muchísimo sentido, con moods distintos porque es algo que me emociona muchísimo. Estoy involucrada 100% en la música, en la producción, en el arte, las fotografías, hay muchas sorpresas y detallitos”.

Pero el éxito de la artista mexicana ha sido un trabajo arduo no sólo de ella, sino de todo el equipo que tiene detrás y que han encontrado la manera de enganchar con sus seguidores a través de pistas y mensajes crípticos a través de sus redes sociales.

Con más de 20 años de trayectoria artística, la famosa tenía claras sus prioridades este 2020. (Foto: Instagram de Danna Paola)

“Somos un equipo enorme que hace posible que mis loqueras y sueños se hagan realidad, me ayudan un montón pero estoy al tanto de todo el proceso creativo; tenemos una planeación porque mis redes sociales son súper importantes para mí, donde trato de ser lo más auténtica posible con mis publicaciones, pero sobre todo que tengan una línea y que tengan que ver con lo estoy haciendo”, frente a esto agradece así estar nominada en categoría de Creador del Año en los Kids' Choice Awards 2020.

El éxito en medio de la pandemia

A pesar de que sus últimos lanzamientos se han posicionado entre el gusto de millones de personas y a lo largo de estos ocho meses siempre se encuentra entre las tendencias en las plataformas digitales, Danna Paola reconoció que el confinamiento ha significado un duro golpe que la ha ayudado a valorar más su entorno y sus perspectivas de la vida.

“Este año aprendí hacer un balance bastante bueno, este año ha sido bastante senador y con mucho aprendizaje justo con mi trabajo, mi vida personal, llevo 21 años en esto. No ha sido fácil, pero sin dejar de creer que todo es posible, porque siempre he sido muy workaholic y muy perfeccionista, entonces para mí es súper importante en esta pandemia valorar muchas cosas, poder estar al 100% conectada con mi música, con mi trabajo, con el mundo de la actuación... es muy importante que todos aprendamos a hacer un balance y dar un mensaje con mi música”, dijo sobre lo que ha aprendido con las medidas por la COVID-19.

Danna Paola se convirtió, sin quererlo y como ella misma se definió, en “la artista de la pandemia”. (Foto: Instagram de Danna Paola)

Reconoció que ahora tiene una nueva perspectiva sobre la forma en la que se ha conducido hasta hoy: “Muchas veces uno va en automático, no te das cuenta de muchas cosas por estar trabajando y te pierdes muchas cosas viviendo la vida si vivirla. Me he dedicado no solamente a tener un día de trabajo sino también días de crisis personales, de crecimiento personal, he aprendido a hacer un montón de cosas dentro de mi casa, estoy con mi familia, hablar con gente que hace mucho no hablaba, también he tenido momentos de ansiedad en los que me siento triste y así me los permito porque como ser humano necesitas esos momentos para seguir creciendo”.

Acepta que en su proceso para afrontar la crisis sanitaria se ha permitido refrescar su imagen de vez en cuando, como el reciente look rubio con el que acaparó la atención de sus millones de seguidores en todo el mundo.

“Soy una persona que no es por decir que me aburro, pero soy hiperactiva, entonces al estar en casa y tratar de hacer cosas diferentes, crear looks para los videos, pues fue una locura de cuarentena y que me ha salido muy bien. También poder cambiar y arriesgarte en cuanto a imagen me emociona mucho, me encanta cambiar, soy muy apasionada de la moda y estamos haciendo cosas increíbles”, aseguró.

En este periodo también se llevó una sorpresa cuando encontró, después de dos años, al joven que la llevó a escribir uno de sus más grandes éxitos: Oye Pablo.

La famosa mexicana destacó que Pablo conoció apenas sobre el tema que ella le compuso (Foto: especial)

Danna Paola recordó que fue su amiga Georgina Amorós, también protagonista de Élite, quien coincidió con una amiga del joven en cuestión y conoció la otra parte de la historia.

La famosa mexicana destacó que Pablo conoció apenas sobre el tema que ella le compuso y así confesó que constantemente se acerca a las jóvenes con la intención de obtener sus números telefónicos.

“Gracias a Dios yo se lo di mal porque salió una gran canción y nada ‘to late’ para Pablo. Hoy en día todos le agradecemos la reacción que ha tenido Oye Pablo”, concluyó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“Es demasiado tarde”: Danna Paola se sincera sobre lo que sucedió con el protagonista de “Oye Pablo”

“¿Qué te digo? Ahora sí que Mala Fama”: Danna Paola paró en seco supuesta indirecta de Tini Stoessel

De Barbie a Ariana Grande: el nuevo look de Danna Paola que desató críticas en Instagram