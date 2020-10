“Es demasiado tarde”: Danna Paola se sincera sobre lo que sucedió con el protagonista de “Oye Pablo”

La famosa mexicana mencionó que ella no pudo ver en persona al ya famoso Pablo (Foto: Especial)

Mucho se ha hablado de la canción Oye Pablo de Danna Paola. Desde que fue estrenada en 2019 llamó la atención porque la idea de que la famosa encontrara a un misterioso enamorado en las calles de Madrid parecía de telenovela, pero un año después, el tema volvió a tomar fuerza porque el joven apareció y no fue precisamente lo que esperaba la protagonista mexicana de 25 años.

La semana pasada la intérprete de Sodio o No bailes sola reveló durante una entrega de premios que después buscar por mucho tiempo al protagonista de su exitosa canción, por fin lo había encontrado. “Ya apareció Pablo por si tenían el pendiente”, dijo entre las risas y aplausos de los pocos asistentes a la gala organizada por la publicación GQ.

La noticia pronto causó eco en las redes sociales, donde evidenciaron que el Pablo al que se refirió la cantante es el mismo que conoció en Madrid hace dos años, cuando llegó a España para comenzar con las grabaciones de la serie de Netflix que catapultó su carrera de manera internacional y al que le compuso Oye Pablo.

Aunque en aquella ocasión no ofreció más información sobre el encuentro, la artista mexicana contó más detalles sobre el importante hallazgo esta semana y destacó que el joven que le inspiró uno de sus más éxitos “era más guapo en persona”.

En una transmisión desde su cuenta de Instagram, Danna Paola se sinceró sobre el tema y entre risas destacó que “ya era demasiado tarde” para tener un romance con Pablo, el joven que le robó el corazón hace dos años en las calles de Madrid.

La famosa mexicana mencionó que ella no pudo ver en persona al ya famoso Pablo, pero fue su amiga Georgina Amorós, también protagonista de Élite, quien coincidió con una amiga del joven en cuestión y conoció la otra parte de la historia.

“Me enseñó las fotos Georgina y cuando las vi dije es Pablo. Yo vi la foto y dije, se los juro, era más guapo en persona... cuando lo vi dije sí es Pablo y no lo podía creer, se los juro que después de dos años nunca imaginé que esta persona apareciera. Ya sabemos donde vive. Este hombre no tiene redes sociales”, declaró a sus más de 29.9 millones de seguidores en la red social.

“Seguramente nunca se enteró que yo le había escrito una canción y la loca de Danna Paola, como una romántica empedernida, se había enamorado del tío que la paró en la calle, le pidió el teléfono y se lo había dado mal”, añadió.

Según Danna Paola, cuando Pablo conoció de la canción recordó el episodio, pero reveló que aquel encuentro tuvo detrás un truculento propósito para acercarse no sólo a la cantante, sino a todas las chicas que se encontrara por las calles.

“Es algo que normalmente hacen él y sus amigos para parar a chicas en la calle y sacarles el número. Entonces cada vez que iban a Madrid, porque él sí vive en Londres, hacían eso y hacen eso con todas las niñas que dicen ‘ay qué guapa’. Eso pasó. Y entonces yo de intensa le hice la canción”, relató.

La mexicana destacó que sí le ofrecieron contactar al protagonista de Oye Pablo, pero después de dos años sus sentimientos han cambiado y aprovechó para enviarle un sentido mensaje.

“Oye Pablo to late (es demasiado tarde) cariño. Después de dos años, de verdad, si supiera que lo busqué cual FBI, que le hice una canción, que todos ustedes me ayudaron a buscarlo y que aparezca así de la nada. Thank u, next (Gracias, siguiente), Pablo, si estás viendo esto lo siento cariño, pero basta”, dijo contundente sobre la idea de reencontrarse con el hombre que le robó el corazón hace un par de años en Madrid.

Danna Paola mencionó que con esta historia comprobó que el amor sí existe y entre bromas, adelantó que pronto hará la segunda parte del exitoso tema: “En breve Oye Pablo 2.0 Ya te fuiste”.

Tras contar este nuevo episodio de su vida, la actriz y cantante mexicana mencionó que con esto cierra la aventura de aquel amor del que no piensa compartir imágenes.

