De Barbie a Ariana Grande: el nuevo look de Danna Paola que desató críticas en Instagram

Danna Paola ha sido de las famosas más versátiles este año. La pandemia por coronavirus no ha detenido a la ex protagonista de Élite, quien durante estos meses ha explotado al máximo su talento musical al estrenar al menos nueve sencillos y la misma cantidad de videos, pero también ha sido evidente su capacidad de cambiar de look, lo que le ha valido varias críticas y comparaciones.

Durante las últimas horas, la actriz y cantante ha recibido varios ataques porque supuestamente busca imitar a la cantautora norteamericana Ariana Grande, pero también ha podido presumir su emoción por el regreso de RBD en diciembre próximo.

La polémica contra la famosa mexicana comenzó hace unos días, cuando publicó una sensual fotografía en su cuenta de Instagram donde apareció recostada sobre su cama y luciendo un atuendo ajustado en color violeta.

Resaltó su cabello, ya que el peinado y el color rubio cobrizo recordaron al look que ha mostrado durante los últimos años la intérprete de Thank u, next, por lo que iniciaron los ataques hacia Danna Paola.

“Por qué siento que quiere imitar a Ariana Grande”, “Ay no, ya que deje de copiar a Diosariana”, “Ariana Grande De Ali Express”, fueron algunos de los comentarios que tundieron la imagen de la artista de 25 años.

La intérprete de Sodio y No bailes sola compartió esta postal con la intención de promocionar su más reciente sencillo musical, Don’t Go, colaboración que realizó con su colega peruana-estadounidense Isabela Merced.

En la foto criticada apareció justamente con la misma ropa que en el video musical del tema estrenado la semana pasada.

“Deja de buscar alemanas... LATINA sabor Peruana/Mexicana... 🇵🇪 🇲🇽 a la buena y a la mala... MEDICINA PAL ALMA”, escribió Danna Paola para promover su música.

Pero los ataques no detuvieron a la famosa mexicana, quien dio vuelta a la página y compartió su felicidad por el regreso de RBD y celebró el Día Mundial de la banda mexicana.

Danna Paola se vistió con una camisa muy similar al característico uniforme que utilizaron los protagonistas de la telenovela Rebelde.

Además recordó una de las canciones más emblemáticas de la banda mexicana que volverá a los escenarios de manera virtual el próximo 26 de diciembre, a 12 años de su última presentación en vivo.

“Una guitarra y mi niñez... la escuela y mi primera vez... uhhhhh”, escribió para conmemorar el tema Tras de mí de RBD.

Los seguidores de Danna Paola entendieron la referente y la acompañaron en su emotivo homenaje a la agrupación que fue conformada por Maite Perroni, Anahí, Dulce María, Alfonso Herrera, Christian Chávez y Christopher Von Uckermann.

Los sorprendentes cambios de Danna Paola

La actriz y cantante ha explotado al máximo su imagen para promocionar su música. A lo largo del año la hemos visto con el cabello largo, corto, con peinados producidos y cambios radicales de color, como hace unas semanas que apareció más rubia que nunca.

En aquella ocasión recibió cientos de comentarios a favor y en contra de esta reinvención de su imagen. “¿Barbie eres tú?”, “Qué guapa”, “Marilyn Paola”, “Wow”, “Guapota”, “Hermosa”, “Beautiful”, “Bella”, “La mejor de todas”, fueron tan sólo algunos de los elogios que recibió la famosa mexicana.

Al inicio del confinamiento apareció con el cabello castaño y a la altura de los hombros. Esta fue la imagen que presentó tras concluir su participación en la serie de Netflix, Élite.

Uno de sus grandes cambios fue cuando presentó a su álter ego, a quien presumió con el cabello muy corto y oscuro, ya que lució una peluca negra azabache y lisa.

Días después volvió a aparecer con una larga cabellera en tonalidad castaña, además durante este periodo también la vimos con unas largas coletas a los costados de su cabeza y fueron los cambios de peinado los que la ayudaron a superar en gran parte el aislamiento.

