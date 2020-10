“¿Qué te digo? Ahora sí que Mala Fama”: Danna Paola paró en seco supuesta indirecta de Tini Stoessel

Los tres artistas se han visto envueltos en la polémica todo el año (Foto: Instagram@dannapaola/@tinistoessel/@sebastianyatra)

Danna Paola rompió el silencio luego de que Tini Stoessel supuestamente le enviara una indirecta a través de sus redes sociales y fueran enfrentadas en más de una ocasión de manera profesional y hasta amorosa, por sus vínculos con Sebastián Yatra.

Los rumores de un triángulo amoroso entre estos artistas han prevalecido a lo largo de este año, a pesar de que la cantante mexicana y el colombiano lo han negado en reiteradas ocasiones en medio de la promoción de su exitosa colaboración, No bailes sola.

Pero la polémica volvió a resurgir el mes pasado. La actriz argentina promocionaba su más reciente tema musical Duele y utilizó una frase que todos tomaron como una referencia hacia a Danna Paola.

“Ahora ya entiendo su mala fama... pero el que la hace tarde o temprano la paga #Duele”, escribió en su cuenta de Twitter y que recordó al exitoso tema musical de la actriz de Élite.

Danna Paola rompió el silencio luego de que Tini Stoessel supuestamente le enviara una indirecta a través de sus redes sociales (Foto: EFE/Republic Records)

Mala fama, es el nombre de la canción con la que Danna Paola se defiende cada que en los medios de comunicación la relacionan sentimentalmente con alguien y que en esta ocasión utilizó para responder a la polémica con Stoessel.

La artista mexicana tuvo una presentación musical el pasado jueves, lugar en el que fue cuestionada sobre el tuit de su colega argentina.

“Yo la verdad es que… qué te digo, ahora sí que Mala Fama, me escudo con mi canción porque es lo mismo de siempre, me van a inventar hasta que si salgo con… ven, ven a tomarte una foto conmigo y salgo con él... hasta con Christopher Uckerman por comentarme una foto en Instagram”, declaró para el programa de Telemundo, Suelta la Sopa.

Resaltó la importancia de mantener su vida sentimental en privado: “A ver amigos, está bien cool que me quieran ver con alguien, pero creo que es algo muy personal que uno se guarda y lo único que queda privado, pero para nada, la verdad es que con Sebastián, justo ahorita acabamos de lanzar la versión acústica de No Bailes Sola, que acabamos de hacer hace días que me tiene muy feliz”.

Danna Paola además habló de la importancia de normalizar las relaciones entre personas del sexo opuesto para evitar los rumores de romances falsos y defendió la idea de no promover los enfrentamientos entre mujeres.

Se ha creado una rivalidad entre ambas artistas a lo largo de este 2020

“Yo creo que hay que normalizar la relación entre un chico y una chica. No a fuerza tienen que estar saliendo", señaló.

“Yo respeto muchísimo a Tini, a Karol G, Becky G, a Lali, ahora con Lola y Denisse hice una canción que se llama Santería, quitemos un poco eso... No pongamos a favor la pelea entre mujeres en la industria, al contrario, debería haber más entre mujeres para seguirnos posicionando en los charts. Yo creo que se trata de eso, enfocarnos y dejar de hacer chisme”, concluyó la artista mexicana.

Los rumores sobre una relación entre Yatra y la protagonista de Élite surgieron a inicios de este año por sus interacciones en redes sociales y la química que mostraron desde el primer momento, muy a pesar de que él aún mantenía un noviazgo con la famosa argentina.

Las especulaciones crecieron cuando Stoessel y el intérprete de Devuélveme el corazón confirmaron su ruptura en mayo pasado, lo que provocó cientos de críticas hacia Danna Paola, quien durante meses se ha encargado de aclarar que la única relación que tienen es laboral y de amigos.

Tras varios meses del escándalo y el estreno de No bailes sola, su colaboración con Yatra, fue la misma Danna Paola quien fue contundente para frenar los ataques en su contra y explicar que actualmente sale con alguien.

“Soy súper reservada con mis relaciones personales (...) es algo súper privado, es algo que me queda para mí, es súper valioso. Respeto muchísimo a los artistas en general y a toda la industria que hace sus relaciones públicas (...) Yo estoy saliendo con una persona y... a ver, no es Sebastián”, comentó hace unas semanas en entrevista con Javier Poza para Grupo Fórmula.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

El fuerte mensaje de Tini Stoessel que estaría dirigido a Danna Paola

“Ya apareció”: después de dos años, Danna Paola encontró al joven que inspiró “Oye, Pablo”

De Barbie a Ariana Grande: el nuevo look de Danna Paola que desató críticas en Instagram