Encontraron sin vida al medio hermano de Yolanda Andrade: presentaba lesiones por arma de fuego

El medio hermano de Yolanda Andrade fue encontrado sin vida en su casa de Culiacán, Sinaloa. Hasta el momento solamente Marilé Andrade, la hermana directa de Yolanda, fue quien habló sobre el tema ya que la conductora de Montse y Joe no se ha pronunciado al respecto.

Y es que en las redes sociales surgió una confusión ya que algunos medios y usuarios en Twitter confundieron a Rolando Andrade Almada, el medio hermano, con Rolando Andrade Gómez, quien sí es hermano directo tanto de Yolanda como de Marilé, por lo que la confusión llegó a afectar a la familia.

Fue por ello que Marilé quiso aclarar el tema en una entrevista hecha para el programa Venga la Alegría, en donde habló del caso y explicó el error en la información que circulaba en las redes. Así lo dijo:

La noticia nos llegó por whatsapp, por todos lados... la verdad es que sí me gustaría aclarar es mi medio hermano, y que lamento muchísimo, muchísimo la pérdida, le mandamos las condolencias a su familia. Obviamente esta es una noticia que impacta a todos pero aclarar que nosotros no teníamos relación con este muchacho. Yo creo que yo lo vi dos veces en mi vida, entonces no teníamos una relación cercana para nada. De todas maneras nuestras condolencias a su familia