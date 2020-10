Así fue el mensaje que le dedicó Yolanda Andrade a Verónica Castro por su cumpleaños

La conductora Yolanda Andrade decidió enviar un mensaje afectuoso a su ex pareja Verónica Castro, quien este pasado jueves celebró sus 68 años de edad.

Ambas pasaron por polémicos momentos en donde hubo diversas acusaciones que también involucraron a Cristian Castro, hijo de la icónica actriz, sobre el supuesto matrimonio entre Andrade y Castro en Europa.

Fue a través de sus historias de Instagram, donde la conductora del programa Montse & Joe publicó algunas fotografías, una de las cuales es inédita sobre su viaje a Europa, en donde surgieron los rumores de la posible boda. En la publicación de esas historias apareció el siguiente comentario: “Felicidades, chiquita ‘lemocha’"

Además, agregó como fondo para dicha publicación la canción de José José “Lo pasado, pasado”, en la interpretación del cantante Cristian Castro, con quien también tuvo una confrontación.

En junio pasado la conductora Yolanda Andrade reveló a su compañera Monserrat Oliver que había contraído nupcias con Castro durante el viaje a Europa; sin embargo, cuando esto mismo se le cuestionó a Verónica, ella lo negó rotundamente y aseguró que no era lesbiana ni sentía atracción hacia el género femenino. Para ello dio una declaración que llamó mucho la atención por el tono en el que lo dijo:

Te aclaro que yo no me casé. Yo nunca me he casado. Si no me casé con los padres de mis hijos, ¿cómo me voy a casar con Yolanda? En esta vida no voy a casarme y no voy a ser lesbiana. En esta ocasión no. No en esta vida