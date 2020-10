Niurka tundió otra vez a Monserrat Oliver y recordó la polémica con la conductora

Niurka volvió a encender el conflicto con Monserrat Oliver (Foto: Instagram @niurka / @monse33)

Niurka Marcos regresó a la polémica luego de recordar, ante las cámaras de Televisa, el reciente conflicto que pasó con la conductora Monserrat Oliver, luego de que ambas tuvieran una disputa en el programa Montse y Joe.

La vedette visitó el foro del programa matutino “Hoy”, y en donde fue a platicar acerca de la nueva línea de cubrebocas que estrenó para poder ayudar a combatir la pandemia y los cuales tienen impresas algunas de las frases célebres de la cubana. Sin embargo el escándalo que no se pudo dar a guardar fue el conflicto con Monserrat Oliver, y aprovechando que tenía un cubrebocas con la leyenda “Te quisiste lucir”, Niurka le mando un mensaje especial a Oliver. Así lo dijo:

Así es, se llaman Niurka x Happy, mira como este que dice ‘¡te quisiste lucir!’ ¿oíste Monserrat?

En aquélla ocasión, Monserrat Oliver y Yolanda Andrade, conductoras del programa habían invitado a Niurka y se encontraban platicando acerca de juguetes sexuales, sin embargo, Oliver le dijo a la cubana “pues si no te gusta, puedes irte”, algo que Marcos no dudó y directamente se retiró, por lo que no dijo nada y se fue del programa.

La conductora no se ha referido respecto al distanciamiento y conflicto con Niurka (Foto: Instagram @monse33)

Esto dejó con la boca abierta tanto a Montse como a Yolanda, quienes le pidieron disculpas y le dijeron que se trataba de una broma, pero la cubana no quiso seguir más en el show y prefirió retirarse. Este gesto causó que la vedette explotara contra la conductora en todos los programas a los que ha sido invitada.

El escándalo llegó a tal grado que ya se involucraron terceros como la actriz Consuelo Duval, quien de plano arremetió contra la vedette en el programa Netas Divinas afirmando que “Niurka está loca, es encantadora. Un día te adora, otro día no. Ya me tocó, un día me dijo chinga tu madre. Niurka es como ella lo dijo, la señora de la polémica. Y es muy divertida, a mí me encanta.”

Consuelo Duval brindó su apoyo a Monserrat Oliver y dijo que Niurka está loca (Foto: Instagram @ConsueloDuval)

Por su parte, Yolanda Andrade dijo en su programa, que es falso que Niurka se haya enfadado e inclusivo afirmó que durante su regreso al camerino las tres iban riéndose y haciendo burla de la situación:

Definitivamente<b> es mentira que Niurka se haya enojado y molestado el viernes que grabamos un programa especial para ella</b>, si nosotras t<b>enemos una amistad de muchos años</b>. Es más, cuando terminó el programa todavía estuvimos risa y risa en el camerino... De hecho ese día Niurka llegó, me besó y bromeamos todo el programa. Es más hasta las bubis nos enseñó a la Montse y a mí

La misma Monserrat Oliver hizo una publicación en donde aparece besándose con su esposa, Yaya Kosikova y además puso el siguiente comentario en su perfil de Instagram: “Uno puede ser fuerte, pero cuando las cosas se ponen rudas te das cuenta que hay alguien haciéndote más fuerte”.

Niurka escupió a Yolanda Andrade y Montserrat Oliver durante el programa en Unicable (Foto: Captura de Pantalla @Monse&Joe)

Sin embargo la misma Niurka insistió en que la molestia existe e inclusive siguió soltando adjetivos provocadores a la conductora de Unicable:

A ver Montserrat, vamos por partes. Mi lenguaje corporal nunca fue de enojo, fue veloz y divertido. Tú dijiste ‘Niurka, ya vete’ y me fui (...) La verdad es que te quisiste lucir. Te vi, pero te ignoré. La pregunta es ¿por qué tratar mal a quienes damos todo en tu programa de a gratis para ayudarte a subir el rating?

Además de que no dejó poner sobrenombres con intenciones ofensivas e inclusive insinuó que la producción pudo haber estado involucrada pero reiteró que fue una mala idea tratar de meterse con “la reina de la polémica”:

Tontita, se te olvidó que la reina de la polémica soy yo y no puedes venir a bailar a casa del trompo. Ese saco te queda grande, amiga recuerda que tú perteneces al club de las mustias. Si se te ocurrió a ti o te lo apuntó tu producción, ojo, el gran error fue subestimarme

