“Con todo mi corazón”: Lorenzo Méndez sigue amando a Chiquis Rivera a pesar del divorcio, la orden de restricción y el beso con Mr. Tempo

El cantante le dedicó varias palabras de afecto a su aún esposa (Foto: Chiquis/ IG - Lorenzo Mendez / Tw.)

Esta semana Janney Marin, mejor conocida como Chiquis Rivera, solicitó el divorcio al cantante Lorenzo Méndez, pero es éste quien continúa muy enganchado de su aún esposa, a pesar de que ella ya fue vista de la mano y entre besos con el empresario Jorge Cueva.

El exponente de música regional abrió el corazón y explicó su sentir en el programa de revista matutino Hoy, donde comentó que agilizará el proceso de separación por el bien de ambos.

Lorenzo Méndez detalló que entre él y Chiquis Rivera sí existen diferencias irreconciliables, argumento que fue empleado en la denuncia presentada por la hija de Jenni Rivera ante las autoridades norteamericanas.

“Hay cositas que realmente no estaban enganchando, no sé. Aquí lo importante cuando estás con una pareja es hacerla feliz, pero si la felicidad no nos encontró juntos, que nos encuentre aparte y le deseo lo mejor”, dijo ante el cuestionamiento de Andrea Escalona.

Lorenzo Méndez dedicó unas emotivas palabras a su aún esposa y aceptó que aunque ya no están juntos la sigue queriendo. (Foto: Instagram @lorenzomendez7)

A pesar de esta solicitud de divorcio, Lorenzo Méndez dedicó unas emotivas palabras a su aún esposa y aceptó que aunque ya no están juntos la sigue queriendo.

“Eso se sana con el tiempo (dejar de querer a Chiquis), a través de los años, fue mi esposa y cuatro años juntos de noviazgo. Fue una excelente esposa, mi mujer y sí con todo mi corazón (la ama). Es una excelente persona que estuvo ahí en momentos muy oscuros de mi vida, fue clave”, declaró esta mañana para el programa matutino.

Resaltó que no ha leído la demanda de divorcio, por lo que no sabe por qué recibió una orden de restricción de parte de su aún esposa.

Méndez aseguró que no se toma personal el divorcio porque sabe que el matrimonio fue de ambos y resaltó que jamás hablará mal de la persona con la que quería pasar el resto de sus días.

“Es una gran mujer, me hizo muy feliz, y jamás podría hablar mal de alguien me hizo feliz. Soy un caballero y siempre hay que respetar a una mujer, a una dama”, concluyó.

Lorenzo Méndez y "Chiquis" Rivera ya solicitaron el divorcio (IG: lorenzomendez7)

La sonada ruptura

Desde hace meses se supo que Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez decidieron dar por concluida su relación, pero fue el pasado fin de semana cuando se desató una nueva polémica porque ella fue vista de la mano y dándole un beso al empresario Jorge Cueva.

Esto pronto causó gran controversia hacia la cantante, quien fue acusada de traicionar a su aún esposo con el restaurantero conocido como Mr. Tempo.

“No fui infiel, jamás en la vida y él lo sabe, Lorenzo lo sabe y sabe las razones de nuestra separación. Por respeto a su madre, su hija y a Lorenzo no he hablado de los detalles”, comentó Chiquis en declaraciones obtenidas por el programa Suelta la Sopa.

Días después se supo que la intérprete ya solicitó el divorcio formal a Lorenzo Méndez, a quien le pidió cubrir los gastos de sus abogados y no acercarse a ella gracias a una orden judicial.

A pesar de que durante los últimos días ha sido duramente atacada, Chiquis se ha mantenido fuerte y con entereza en sus redes sociales, donde ha dedicado algunos mensajes que dejan ver su estado de ánimo.

Chiquis Rivera y Jorge Cueva (Foto: Instagram@chiquis/@mr.tempo)

“¡Te dirán hasta de lo que te vas a morir, pero usted mantenga la frente en alto, la mirada y el corazón puro!”, escribió en su cuenta de Instagram.

En esta misma red social compartió este mensaje acerca de su vida amorosa. “Estatus de relación: Comprometida con la paz interior, el crecimiento, el amor propio y la gratitud”, publicó en sus historias.

