“No podemos estar jugando”: Lupillo Rivera prefiere no opinar sobre la vida personal de su sobrina “Chiquis”

Lupillo Rivera y "Chiquis" forman parte de la mediática familia que incluso protagoniza un reality show (Foto: Instagram@lupilloriveraofficial)

Luego de que Chiquis Rivera se posicionara en medio de la polémica por su separación de Lorenzo Méndez, a sólo un año tres meses de haber contraído matrimonio, muchos de sus fans se escandalizaron y mostraron no dar crédito a determinación de la cantante.

Al respecto, su tío Lupillo Rivera declaró que en las decisiones de la famosa prefiere “no meterse”, por lo que respeta su vida personal. Así lo dijo:

“Sí, mira, hemos platicado muy leve, muy pocas cosas, pero pues tú sabes, ella ya es una mujer, ya es una mujer completa, una mujer que ya hace sus propias decisiones y tenemos que dejarla ser porque solamente así aprenden en la vida las personas, entonces ella sabe que tiene todo mi apoyo y sabe que aquí estoy para apoyarla en cualquier decisión que toma o que tome” , expresó Lupillo al programa De primera mano.

Lorenzo Méndez y "Chiquis" Rivera se separaron luego de un año de matrimonio y cuatro de noviazgo (Foto: Instagram @lorenzomendez7)

Dijo que de la ex pareja de su sobrina no tiene ninguna opinión negativa y, por el contrario, halagó la forma de conducirse del también cantante.

“De Lorenzo no tengo absolutamente nada malo qué hablar, Lorenzo se ha portado al cien con la familia, se ha portado al cien con todos en casa, y la verdad mis respetos para Lorenzo. Cuando las cosas…cuando tomas una decisión hay que respetarla y seguir adelante en la decisión que tomes, ya sea quedarse con la pareja o el separarse de la pareja tiene que ser una decisión firme, no podemos estar jugando, ¿verdad?, yo esta onda de que ‘nos separamos un mes, dos meses y luego regresamos’ esa onda conmigo no va”, agregó.

Finalmente, Lupillo hizo una recomendación la ex pareja a fin de que se mantengan firmes en su determinación.

“Yo creo que lo planteamos completamente desde el principio del noviazgo o del amor y desde el casamiento y yo creo que así se debe de quedar uno. Yo lo que les puedo recomendar a ellos dos es que tomen una firme decisión y sigan adelante, digan lo que digan y pase lo que pase tienen que salir adelante.”

Recientemente "Chiquis" fue señalada por expresar que Donald Trump se encuentra en sus oraciones, esto tras el contagio por COVID del mandatario (Foto: Instagram @chiquis)

Hace unas semanas, luego de haber dado a conocer el anuncio de su separación con Lorenzo Méndez, Chiquis decidió borrar todo registro de su cuenta de Instagram, pero al poco tiempo reapareció con una nueva y sensual faceta.

La primera fotografía que compartió en su renovada red social fue una imagen controversial donde aparece mostrando su cuerpo semidesnudo en la parte inferior. Y aunque la famosa desactivó la opción de poder escribir comentarios en la publicación, fue en fotografías posteriores donde sus seguidores la cuestionaron y señalaron el hecho de que haya posado tan sugerentemente justo después de haber terminado la relación con su pareja.

No únicamente sus fans se escandalizaron por este motivo, pues también miembros de su familia, en particular su tío Lupillo, le llamó la atención por atreverse a mostrarse tan sugestiva.

Ésta es la polémica foto por la que Lupillo "regañó" a su sobrina (Foto: Instagram @chiquis)

Fue en sus historias de Instagram donde la cantante, quien mostró gran emoción en días pasados por su reciente nominación al Grammy latino, confesó que había recibido muchos mensajes de odio y otros tantos de apoyo, y aseguró que mientras decidió ignorar los ataques, sí agradece la comprensión de quienes la apoyan.

En el mismo clip, Chiquis compartió un audio que le envió Lupillo, hermano de su recordada madre y Diva de la banda Jenni Rivera, quien le pidió explicaciones para saber si usaba ropa interior en la polémica fotografía o no.

Como mucha gente está hablando de la foto que subí ahí en las redes sociales, en el<i> </i>feed<i>,</i> mi tío Lupe, no le pedí permiso, pero me imagino que no se va a molestar, un voice note que me mandó

En inglés, Lupillo le preguntó a Chiquis si realmente está usando “calzones” en la imagen, y la exhortó a comprarse y ponerse ropa interior. Ante su recomendación, la cantante de música regional mexicana no hizo más que reírse de su tío asegurando que la foto no es tan grave “porque no se ve nada”.

