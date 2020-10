“Sí da miedo”: Ana María Alvarado se contagió de COVID-19 y habló llorando desde el hospital

Ana María Alvarado habló desde el hospital de su contagio de COVID-19 (Captura YouTube Sale el Sol)

Meses después de revelar que le hallaron un tumor cerebral, la periodista Ana María Alvarado confesó que dio positivo a COVID-19.

Entre lágrimas, en un enlace con sus compañeros de Sale el Sol, Alvarado habló desde el hospital.

De acuerdo con su relato, ya se había realizado una prueba que resultó negativa, pero como siguió sintiéndose mal optó por someterse a un nuevo test que dio positivo.

“No me podía parar, me desvanecía. No me daban ganas ni de comer, tenía dolor de garganta, dolor de cabeza muy fuerte, una opresión en el pecho, por lo que pedí que me llevaran al hospital”, comentó durante el enlace.

“Sí da miedo, porque cuando te dicen que te vas a quedar en el hospital, y te transportan en el carrito ese todo cubierto con plástico y todo el protocolo sí te empieza a dar miedo, y como tienes muchas horas de soledad, entonces uno empieza a pensar, y si me pasa esto, y si se me complica”, a ñadió.

Ya más conmovida, llorando, Ana María aceptó que en cuestiones de salud este año no ha sido fácil para ella, pero trata de mantener una actitud positiva.

“Este no ha sido mi año en cuestión de salud, ha habido varios malestares, pero siempre pensando en mirar hacia adelante, en salir bien, en ir saltando los obstáculos”.

Alvarado aprovechó para enviar un mensaje respecto de los cuidados que son necesarios para seguir enfrentando la pandemia.

Y es que, dijo, en el hospital le comentaron que habían tenido una temporada más tranquila, pero ahora están otra vez creciendo los contagios.

La periodista, famosa en el mundo del entretenimiento en México también gracias al programa Todo para la Mujer, agradeció a sus compañeros y a la gente que le ha mostrado su apoyo.

Otro problema de salud

El pasado agosto “Anita la más bonita” ya había dado de qué hablar cuando reveló que le encontraron un tumor cerebral.

“Fui al doctor, porque estaba muy preocupada por mi salud y pensé que me iba a ausentar un tiempo, porque me dijeron que tenía un tumor. Sí tengo un tumor, en el lado derecho (dijo mientras tocaba esa zona de su cabeza) un tumor benigno, por fortuna, ya que pensé que iba a ser maligno y que me iban a operar”, detalló en su canal de YouTube sobre su diagnóstico.

Y es que desde hace tiempo Alvarado notó que ocurría algo extraño en su rostro, pues sentía “como jalones en la cara”, que atribuyó a una parálisis facial, pero resultó que era efecto de un tumor.

“Por ahora el tumor no me está dando problemas, pero está ahí. Me dijeron que no es conveniente operarlo, en caso de que crezca entonces sí me lo tendrían que operar, pero aquí está y es un tumor”, añadió.

El pasado febrero tuvo un supuesto ataque isquémico y al final resultó que era epilepsia.

“Lo que tengo es epilepsia y apenas me lo diagnosticaron y entonces sí lo comparto con ustedes y es la primera vez que lo platico, sí da tristeza y cuando oyes palabras como epilepsia suena muy fuerte. Me dijeron que con un medicamento voy a estar bien y va a estar controlado”, indicó.

